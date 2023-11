Thị trường ngày 25/11: Giá dầu giảm, gạo tăng, vàng tăng vượt 2.000 USD, quặng sắt và cao su phục hồi

Ảnh minh họa

Dầu giảm

Giá dầu giảm vào thứ Sáu sau sự kiện một số con tin ở Dải Gaza được thả tự do, làm giảm bớt lo sợ về rủi ro địa chính trị, nhưng giá đã ghi nhận tuần tăng đầu tiên trong hơn một tháng trước cuộc họp OPEC+ sẽ diễn ra vào tuần tới.

Dầu thô Brent kết thúc phiên giảm 84 cent, tương đương 1%, xuống 80,58 USD/thùng, trong khi dầu thô trung cấp Tây Texas của Mỹ giảm 1,56 USD, tương đương 2%, so với mức đóng cửa hôm thứ Tư xuống 75,54 USD. Không có thỏa thuận nào cho WTI vào thứ Năm do ngày lễ Tạ ơn của Mỹ.

Cả hai hợp đồng đều có mức tăng hàng tuần đầu tiên sau 5 tuần khi OPEC+ chuẩn bị cho một cuộc họp dự kiến sẽ cắt giảm sản lượng ở mức cao trong chương trình nghị sự sau khi giá dầu giảm gần đây.

Vàng tăng mạnh

Giá vàng đã vượt qua mức quan trọng 2.000 USD vào thứ Sáu, ghi nhận mức tăng hàng tuần thứ hai liên tiếp, trái ngược với đồng đô la Mỹ yếu hơn khi đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã hoàn thành chu kỳ tăng lãi suất.

Vàng giao ngay phiên này tăng 0,5% lên 2.001,97 USD/ounce và tăng hơn 1% trong tuần này. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 tăng 0,5% lên 2.003,00 USD.

Chỉ số đồng đô la giảm 0,4% trong phiên thứ Sáu và tính chung cả tuần giảm tuần thứ 2 liên tiếp do kỳ vọng ngày càng tăng rằng Fed có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 5 năm sau.

Đồng tăng, nickel chạm đáy 2,5 năm

Giá đồng trên sàn London tăng trong phiên thứ Sáu và tăng tuần thứ 2 liên tiếp, nhờ những nỗ lực hỗ trợ thị trường bất động sản tại quốc gia tiêu dùng kim loại hàng đầu thế giới (Trung Quốc), đồng đô la yếu hơn và nhu cầu đối với tài sản rủi ro trên thị trường tài chính được cải thiện.

Giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn (LME) kết thúc phiên tăng 0,3% lên 8.431 USD/tấn và tăng 2% trong tuần.

Trong khi đó, giá niken lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2021 giảm xuống dưới 16.000 USD/tấn vào thứ Sáu, dưới áp lực từ sự gia tăng lượng dư thừa trên thị trường toàn cầu và việc đặt cược vào những mức giá thậm chí còn thấp hơn nữa.

Giá niken kỳ hạn ba tháng trên LME đã giảm 2,5% xuống còn 16.200 USD/tấn vào cuối phiên, sau khi chạm mức 15.995 USD trước đó. Các quy tắc LME được áp đặt sau cuộc khủng hoảng giới hạn giới hạn giá hàng ngày ở mức 15%.

Gạo tăng nhanh

Giá gạo châu Á tuần này đồng loạt tăng do nhu cầu mạnh lên. Theo đó, gạo đồ 5% tấm của Án Độ giá đạt 500 – 507 USD/tấn, so với 493 - 503 USD của tuần trước; gạo 5% tấm của Việt Nam vững ở mức 650-655 USD/tấn, trong khi gạo cùng loại của Thái Lan tăng lên 600 USD/tấn từ mức 575 USD của tuần trước.

Cacao tăng

Giá ca cao kỳ hạn tương lai trên sàn New York tăng bởi tiếp tục lo ngại về vụ mùa ở Tây Phi.

Ca cao kỳ hạn tháng 3 trên sàn New York tăng 0,1% lên 4.089 USD/tấn, gần sát mức cao nhất 45 năm là 4.148 USD được thiết lập vào đầu tuần này.

Thời tiết bất lợi ở Tây Phi đã hạn chế sản xuất và có thể dẫn đến đợt thâm hụt toàn cầu lần thứ ba liên tiếp trong mùa vụ 2023/24 hiện tại (tháng 10/tháng 9).

Ca cao kỳ hạn tháng 3 trên sàn London giảm 0,1% xuống 3.459 bảng/tấn.

Cà phê giảm

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3 giảm 0,9 cent, tương đương 0,5%, xuống 1,6815 USD/lb.

Các đại lý cho biết mưa ở Brazil làm giảm mối lo ngại về mùa màng sau điều kiện khô hạn gần đây, qua đó góp phần khiến giá giảm.

Cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1 tăng 54 USD, tương đương 2,2%, lên 2.545 USD/tấn.

Đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3 giảm 0,24 cent, tương đương 0,9%, xuống 26,98 cent/lb do thị trường trượt xa hơn so với mức cao nhất trong 12 năm là 28,14 cent đạt được trong tháng này, do áp lực sản xuất mạnh ở Brazil.

Thị trường đang chờ đợi dữ liệu sản xuất mía và đường của khu vực trọng điểm Trung Nam của Brazil. Dữ liệu dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Đường trắng giao tháng 3 giảm 8,10 USD, tương đương 1,1%, xuống 738 USD.

Đậu tương, lúa mì và ngô giảm

Giá đậu tương kỳ hạn tương lai của Ủy ban Thương mại Chicago giảm vào thứ Sáu dưới áp lực từ những cơn mưa thuận lợi cho vụ mùa ở Brazil, nhà cung cấp lớn nhất toàn cầu.

Kết thúc phiên, giá đậu tương giảm 25-3/4 US cent xuống 13,30-3/4 USD mỗi bushel.

Giá dầu đậu tương kỳ hạn tháng 1 cũng giảm 2,42 cent xuống còn 50,29 cent/lb.

Giá ngô phiên này giảm 5-1/4 US cent xuống 4,82-1/2 USD/bushel, trong khi lúa mì giảm 7-1/4 US cent xuống 5,77-1/4 USD/bushel.

Cao su phục hồi

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tăng vào thứ Sáu sau hai phiên giảm do các báo cáo về lạm phát gia tăng và khả năng thiếu hụt nguồn cung, mặc dù đồng Yên mạnh lên đã hạn chế mức tăng.

Hợp đồng cao su giao tháng 4 trên sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 4,1 yên, tương đương 1,6%, lên mức 266 yên (1,78 USD)/kg. Tuy nhiên, tính cả tuần, hợp đồng này đã giảm 0,07%, ghi nhận tuần giảm đầu tiên sau hai tuần tăng liên tiếp.

Hợp đồng cao su giao tháng 1 trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) tăng 95 nhân dân tệ, tương đương 0,7%, lên mức 13.970 nhân dân tệ (1.937,29 USD)/tấn.

Giá tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản tăng nhẹ trong tháng 10, sau khi giảm nhẹ vào tháng trước, củng cố quan điểm của các nhà đầu tư rằng lạm phát dai dẳng có thể buộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) phải cắt giảm kích thích tiền tệ trong thời gian dài.

Quặng sắt tăng tuần thứ 5 bất chấp sự can thiệp của Trung Quốc

Giá quặng sắt tăng hồi phục trong phiên cuối tuần và ghi nhận tuần tăng thứ 5 liên tiếp nhờ lạc quan về chính sách hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản ở Trung Quốc.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 1 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc kết thúc phiên tăng 0,61% lên 986,5 nhân dân tệ (136,80 USD)/tấn.

Giá quặng kỳ hạn tháng 12 trên Sàn giao dịch Singapore tăng 0,88% lên 134,35 USD/tấn, sau khi giảm 1,15% trong phiên trước.

Giá thép trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải phiên này cũng tăng, được thúc đẩy bởi giá nguyên liệu thô tăng. Cụ thể, thép cây tăng 0,66%, thép cuộn cán nóng tăng 0,85%, thép dây tăng 1,3% và thép không gỉ tăng 0,92%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 25/11: