Thị trường ngày 25/2: Giá dầu tăng tiếp, vàng thấp nhất 8 tuần, sắt thép, đường và cà phê đồng loạt giảm

Giá dầu tiếp đà tăng

Giá dầu tăng song có tuần duy trì ổn định, được hỗ trợ bởi triển vọng xuất khẩu của Nga giảm, làm lu mờ tồn trữ dầu thô tại Mỹ tăng và lo ngại hoạt động kinh tế toàn cầu.

Chốt phiên giao dịch ngày 24/2, dầu thô Brent tăng 95 US cent tương đương 1,2% lên 83,16 USD/thùng. Dầu thô Tây Texas WTI tăng 93 US cent tương đương 1,2% lên 76,32 USD/thùng. Trước đó trong phiên, cả hai loại dầu đều giảm hơn 1 USD/thùng. Tính chung cả tuần, cả hai loại dầu đều duy trì ổn định.

Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu Brent giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá dầu Brent đạt mức cao nhất 14 năm (gần 128 USD/thùng) trong phiên ngày 8/3/2022.

Giá khí tự nhiên tăng gần 6%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng gần 6%, do dự báo thời tiết lạnh hơn và nhu cầu sưởi ấm trong 2 tuần tới cao hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn New York tăng 13,7 US cent tương đương 5,9% lên 2,451 USD/mmBTU. Tính chung cả tuần, giá khí tự nhiên tăng 7,7%, sau khi giảm dưới 2 USD/mmBTU trong phiên ngày 22/2/2023.

Giá vàng thấp nhất 8 tuần, palađi thấp nhất 3,5 năm

Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất 8 tuần, do đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, khi thị trường chuẩn bị cho các đợt tăng lãi suất nhiều hơn bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong những tháng tới.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,6% xuống 1.810,89 USD/ounce và chạm mức thấp nhất kể từ ngày 30/12/2022 (1.808,7 USD/ounce) và vàng kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn New York giảm 0,5% xuống 1.817,7 USD/ounce.

Lạm phát của Mỹ tăng mạnh, trong khi chi tiêu tiêu dùng tăng trở lại 1,8% trong tháng 1/2023, củng cố kỳ vọng Fed sẽ vẫn duy trì việc tăng lãi suất.

Giá vàng chịu áp lực giảm do chỉ số đồng USD tăng lên mức cao nhất 7 tuần, cùng với đó là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng tuần thứ 5 liên tiếp.

Giá palađi giảm 2,7% xuống 1.386,93 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8/2019 (1.363,52 USD/ounce).

Giá đồng thấp nhất gần 7 tuần

Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất gần 7 tuần, do đồng USD tăng mạnh và nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – vẫn giảm.

Giá đồng trên sàn London giảm 2,1% xuống 8.718 USD/tấn, sau khi chạm 8.705 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 9/1/2023. Tính chung cả tuần, giá đồng giảm 3%.

Đồng USD tăng lên mức cao nhất 7 tuần, khiến đồng trở nên đắt hơn đối với khách hàng mua bằng tiền tệ khác, khi số liệu kinh tế Mỹ tăng mạnh và lạm phát ở mức cao, làm gia tăng dự kiến lãi suất của Mỹ sẽ vẫn ở mức cao trong thời gian dài.

Giá quặng sắt và thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên và Singapore giảm, do nhu cầu đối với nguyên liệu sản xuất thép giảm, song giá quặng sắt vẫn có tuần tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên giảm 0,2% xuống 909,5 CNY (131,19 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt tăng gần 3%.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn Singapore ở mức 128,5 USD/tấn, khi giảm 1% trong phiên trước đó. Tuy nhiên, tính chung cả tuần giá quặng sắt tăng 1,6%.

Các nhà sản xuất quặng sắt lớn như BHP Group BHP.AX và Rio Tinto RIO.AX, RIO.L cho biết, nhu cầu quặng sắt của Trung Quốc hồi phục sau khi Bắc Kinh dỡ bỏ các hạn chế Covid-19 và đưa ra các biện pháp hỗ trợ cho các nhà phát triển bất động sản gặp khó khăn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 0,9%, thép cuộn cán nóng giảm 0,3%, thép cuộn giảm 0,1% và thép không gỉ giảm 0,4%.

Giá cao su tuần tăng đầu tiên trong 4 tuần

Giá cao su tại Nhật Bản giảm theo xu hướng giá cao su tại thị trường Thượng Hải giảm, song có tuần tăng đầu tiên trong 4 tuần.

Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn Osaka (OSE) giảm 0,7 JPY tương đương 0,3% xuống 225 JPY (1,67 USD)/kg, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 9/1/2023 (227,6 JPY/kg) trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 30 CNY xuống 12.590 CNY (1.817 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn Singapore giảm 0,7% xuống 138,6 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn ICE giảm 2 US cent tương đương 1,1% xuống 1,877 USD/lb, sau khi đạt mức cao nhất 4 tháng (1,9415 USD/lb) trong tuần này. Tính chung cả tuần, giá cà phê arabica tăng 1%.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London giảm 10 USD tương đương 0,5% xuống 2.151 USD/tấn.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn ICE giảm 0,3 US cent tương đương 1,4% xuống 21,28 US cent/lb. Tính chung cả tuần, giá đường thô giảm 0,6%.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London giảm 12,7 USD tương đương 2,2% xuống 562 USD/tấn.

Giá ngô, lúa mì và đậu tương đều giảm

Giá ngô trên sàn Chicago giảm xuống mức thấp 6 tuần, cùng với đó là giá lúa mì chạm mức thấp nhất hơn 4 tuần, do lo ngại về cạnh tranh đối với hoạt động kinh doanh xuất khẩu toàn cầu.

Trên sàn Chicago, giá ngô kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 10 US cent xuống 6,49-1/4 USD/bushel – thấp nhất kể từ ngày 10/1/2023. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 28-3/4 US cent xuống 7,21-3/4 USD/bushel – thấp nhất kể từ ngày 23/1/2023. Tính từ đầu năm đến nay, giá lúa mì giảm 18% và giá ngô giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 8 US cent xuống 15,19-1/4 USD/bushel – thấp nhất kể từ ngày 15/2/2023.

Mỹ đối mặt với sự cạnh tranh về doanh số xuất khẩu từ nguồn cung giá rẻ hơn tại Brazil, trong khi các thương nhân phần lớn đối mặt với tình trạng mất mùa tại Argentina do hạn hán.

Giá dầu cọ tuần tăng thứ 3 liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm, song có tuần tăng thứ 3 liên tiếp, được củng cố bởi lo ngại nguồn cung thắt chặt trong bối cảnh nhu cầu được cải thiện.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm 32 ringgit tương đương 0,76% xuống 4.203 ringgit (948,12 USD)/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 7 tuần trong phiên trước đó. Tính chung cả tuần, giá dầu cọ tăng 1,7%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 25/2