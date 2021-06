Thị trường ngày 25/6: Giá dầu cao nhất 3 năm, vàng giảm, sắt thép và cao su hồi phục

Giá dầu cao nhất 3 năm



Giá dầu phiên vừa qua duy trì quanh mức cao nhất trong vòng gần 3 năm do lượng dầu dự trữ của Mỹ giảm và hoạt động kinh tế của Đức tăng tốc, báo hiệu sự hồi phục mạnh mẽ sau khủng hoảng Covid-19.

Kết thúc phiên giao dịch, dầu Brent tăng 37 US cent, tương đương 0,5%, lên 75,56 USD/thùng, trong phiên có thời điểm đạt 75,78 USD USD. Dầu thô Tây Texas Mỹ (WTI) cũng tăng 22 US cent lên 73,30 USD/thùng vào lúc đóng cửa, sau khi có thời điểm chạm tới 73,61 USD. Vào thứ Tư (23/6), cả 2 loại dầu đều có lúc đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2018, sau đó hạ nhẹ về cuối phiên sau khi các nhà đầu tư năng lượng bán chốt lời.

Dữ liệu từ Đức cho thấy bán lẻ tăng vọt lên mức cao nhất kể từ khi nước Đức thống nhất, cách đây 3 thập kỷ, mang lại kỳ vọng nhu cầu nhiên liệu ở Châu Âu sẽ hồi phục mạnh mẽ.

Trong khi đó, dữ liệu cho thấy, trên khắp Đại Tây Dương, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Các kho dự trữ xăng của Mỹ cũng bất ngờ giảm.

Giá dầu phiên vừa qua cũng bị ảnh hưởng bởi những nghi ngờ về tương lai của thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 – điều có thể dẫn tới chấm dứt các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với xuất khẩu dầu thô của Iran.

Vàng giảm

Giá vàng giảm nhẹ sau những thông tin nhiều chiều từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về cách thức mà ngân hàng trung ương nước này sẽ tiếp cận để rút lại các biện pháp kích thích. Điều này khiến các nhà đầu tư trở nên cảnh giác.

Cuối phiên này, giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 1.776,65 USD/ounce, đảo ngược xu hướng tăng ở phiên trước đó, trong khi USD hồi phục về cuối phiên sau khi giảm lúc đầu phiên. Vàng kỳ hạn tháng 8 kết thúc ở mức giảm 0,4% xuống 1.776,70 USD/ounce.

Một ngày sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lãi suất sẽ không được điều chỉnh tăng quá nhanh và lạm phát không phải là yếu tố quyết định chính sách duy nhất, hai quan chức Fed hôm 23/6 cho biết lạm phát có thể tồn tại lâu hơn dự đoán. Một quan chức dự đoán việc tăng lãi suất sẽ được tiến hành vào cuối năm 2022.

Đồng giảm

Giá đồng có phiên đầu tiên giảm trong tuần này do những tín hiệu lộn xộn phát đi từ Fed khiến các nhà đầu tư lo lắng về thời điểm Mỹ nâng lãi suất – điều có thể làm suy yếu nhu cầu kim loại.

Kết thúc phiên, đồng kỳ hạn giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,6% xuống 9.429 USD/tấn. Giá kim loại được sử dụng chủ yếu trong ngành điện và xây dựng này đã giảm khoảng 12% từ mức cao kỷ lục 10.747,50 USD/tấn đạt được vào tháng Năm.

Lượng đồng lưu kho trên sàn London hiện đạt mức cao nhất kể từ tháng 6 năm 2020, là 185.200 tấn.

Đậu tương giảm, ngô thất thường

Giá đậu tương Mỹ phiên vừa qua giảm do thời tiết ở khu vực Trung Tây nước Mỹ đã tốt lên sau khi có mưa, làm giảm bớt nỗi lo khô hạn gây hại cho cây trồng.

Đậu tương kỳ hạn tháng 11 giảm 8-1/2 US cent xuống 12,91-3/4 USD/bushel, là phiên giảm giá thứ 3 liên tiếp.

Giá ngô kỳ hạn giao tháng 12 – ngô vụ hiện tại - tăng 1/4 US cent lên 5,36 USD/bushel vào lúc đóng cửa, sau khi có lúc chạm mức thấp nhất kể từ ngày 26/5. Tuy nhiên, ngô kỳ hạn tháng 7 lại giảm 11 US cent xuống 6,53-1/4 USD/bushel.

Đường cao nhất 1 tuần

Giá đường đảo chiều tăng trở lại lên mức cao nhất 1 tuần trong bối cảnh các nhà giao dịch chờ đợi một báo cáo quan trọng về sản lượng của Brazil.

Theo đó, đường thô kỳ hạn tháng 7 tăng 0,24%, tương đương 1,4%, lên 16,93 cent/lb, trong phiên có lúc đạt mức cao nhất trong tuần là 16,99 US cent. Giá đường trắng giao tháng 8 cũng tăng 3,20 USD, tương đương 0,8%, lên 426,80 USD/tấn.

Tuy nhiên, các quỹ vẫn tiếp tục giảm vị thế mua vào, cho thấy xu hướng giá tăng khó có thể duy trì trong những phiên tới.

Cà phê giảm

Giá arabica kỳ hạn tháng 9 giảm 0,5% trong phiên vừa qua, tương đương 0,3%, xuống 1,534 USD/lb, do những trận mưa gần đây ở Brazil đã làm giảm bớt lo ngại về triển vọng sản lượng arabica của nước này trong niên vụ tới.

Người trồng cà phê ở Brazil tính đến 22/6 đã thu hoạch 40% vụ mùa năm 2021, là tốc độ thu hoạch chậm hơn so với các vụ trước.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 9 phiên vừa qua tăng 27 USD, tương đương 1,7%, lên 1.650 USD/tấn.

Tại Châu Á, giá cà phê trong nước ở Việt Nam không thay đổi trong tuần này, trong bối cảnh giao dịch chậm và người trồng cà phê đã bán gần hết lượng hàng dự trữ. Nguồn cung ở Indonesia tăng do đang giữa vụ thu hoạch.

Cà phê loại 2 (5% đen và vỡ) của Việt Nam tuần này giá trừ lùi 50 – 60 USD/tấn so với giá tham chiếu ở London, so với mức trừ lùi 30 USD/tấn của tuần trước. Cà phê Sumatra của Indonesia cộng 80 – 90 USD/tấn so với giá tham chiếu tại London.

Cao su tăng

Giá cao su kỳ hạn giao dịch trên thị trường Nhật Bản tăng sau khi số liệu chính thức về chi phí dịch vụ doanh nghiệp của Nhật Bản cho thấy chỉ báo về sự hồi phục kinh tế của nước này sau khủng hoảng Covid-19.

Cụ thể, hợp đồng cao su giao tháng 11 trên sàn Osaka, tham chiếu cho thị trường cao su toàn cầu, tăng 3,4 yên, tương đương 1,5%, lên 237,5 yên/kg. Trên sàn Thượng Hải, cao su kỳ hạn tháng 9 cũng tăng 1,4% lên 13.010 CNY/tấn.

Chi phí dịch vụ doanh nghiệp của Nhật Bản tháng 5 đã tăng với tốc độ hàng năm nhanh nhất trong tám tháng, bổ sung thêm những dấu hiệu tăng trưởng của cả thế giới.

Than tăng do lo ngại nguồn cung thắt chặt

Giá than Trung Quốc đã tăng gần 4% lên mức cao nhất trong 6 tuần do gia tăng lo ngại về khả năng nguồn cung bị thắt chặt.

Than cốc kỳ hạn tham chiếu trên sàn Đại Liên phiên vừa qua có lúc tăng 3,8% lên 2.836 CNY (437,80 USD)/tấn, cao nhất kể từ ngày 13 tháng 5, lúc đóng cửa vẫn tăng 2,2% so với đóng cửa phiên trước, đạt 2.790 CNY/tấn. Giá than luyện cốc phiên này cũng tăng 1,8% lên 2.046 CNY/tấn.

Sắt thép tăng

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên sàn Đại Liên phiên 24/6 tăng 0,9% lên 1.165 CNY/tấn; quặng sắt 62% nhập khẩu giao ngay tại cảng biển Trung Quốc phiên 23/6 ở mức 219 USD/tấn, không đổi so với phiên trước,

Giá thép cây, dùng trong xây dựng, giao dịch trên sàn Thượng Hải, kỳ hạn tháng 10, phiên vừa qua tăng 0,7% lên 4.933 CNY/tấn; thép cuộn cán nóng, được sử dụng trong sản xuất ô tô và thiết bị gia dụng, tăng 0,4% lên 5.160 CNY/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 25/6: