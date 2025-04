Thị trường ngày 26/4: Giá vàng giảm mạnh 2%, đồng, sắt thép, cao su và đậu tương đồng loạt giảm

Giá dầu tiếp đà tăng

Giá dầu tăng song có tuần giảm, chịu áp lực bởi dự kiến tình trạng cung vượt cầu và sự không chắc chắn xung quanh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc.

Chốt phiên giao dịch ngày 25/4, giá dầu thô Brent tăng 32 US cent lên 66,87 USD/thùng . Tính chung cả tuần, giá dầu giảm 1,6%. Dầu WTI tăng 23 US cent lên 63,02 USD/thùng. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, giá dầu WTI giảm 2,6%.

Giá dầu vào đầu tháng này đã giảm xuống mức thấp nhất 4 năm, sau khi thuế quan làm dấy lên mối lo ngại về nhu cầu toàn cầu và hoạt động bán tháo trên thị trường tài chính.

Trong khi rủi ro bởi nền kinh tế yếu đi sẽ xói mòn nhu cầu và nguồn cung có thể tăng. Một số thành viên của OPEC+ đã đề xuất nhóm tăng mạnh sản lượng dầu trong tháng thứ 2 liên tiếp vào tháng 6/2025. Việc chấm dứt xung đột tại Ukraine cũng có khả năng làm tăng nguồn cung, nếu cho phép dầu của Nga tiếp cận thị trường toàn cầu.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ vẫn thấp nhất 5 tháng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ vẫn thấp nhất gần 5 tháng, do dự báo thời tiết ôn hòa đến giữa tháng 5/2025, điều này sẽ hạn chế nhu cầu sưởi ấm và làm mát.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn New York tăng 0,7 US cent tương đương 0,2% lên 2,94 USD/mmBTU – gần mức thấp nhất kể từ ngày 15/11/2024. Tính chung cả tuần, giá khí tự nhiên giảm 9% - giảm tuần thứ 4 liên tiếp. Tính chung cả 4 tuần, giá khí tự nhiên giảm tổng cộng 28%.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 6/2025 tăng 0,5% lên 3,11 USD/mmBTU.

Giá vàng giảm mạnh 2%, bạc giảm

Giá vàng giảm mạnh 2% và có tuần giảm, do đồng USD tăng và dấu hiệu căng thẳng thương mại Mỹ - Trung giảm bớt, sau báo cáo cho biết Bắc Kinh đã miễn thuế cho một số hàng hóa của Mỹ, gây áp lực lên giá vàng thỏi.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 1,7% xuống 3.292,99 USD/ounce, sau khi giảm mạnh 2% trong đầu phiên giao dịch. Tính chung cả tuần, giá vàng giảm 1,2%. Vàng kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn New York giảm 1,5% xuống 3.298,4 USD/ounce.

Trung Quốc đang cân nhắc miễn một số hàng hóa nhập khẩu của Mỹ khỏi mức thuế 125% và yêu cầu các doanh nghiệp xác định những mặt hàng có thể đủ điều kiện. Đầu tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất hạ nhiệt cuộc chiến thuế quan ăn miếng trả miếng.

Đồng USD tăng và có tuần tăng đầu tiên kể từ tháng 3/2025, khiến vàng thỏi trở nên đắt hơn đối với khách hàng là người nước ngoài.

Vàng được coi là hàng rào chống lại những bất ổn về địa chính trị và kinh tế đã tăng lên mức cao kỷ lục 3.500,05 USD/ounce và tăng hơn 25% kể từ đầu năm đến nay, do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và nhu cầu của các ngân hàng trung ương tăng mạnh.

Đồng thời, giá bạc giao ngay giảm 1,6% xuống 33,03 USD/ounce, song có tuần tăng thứ 3 liên tiếp.

Giá đồng giảm

Giá đồng giảm, do đồng USD tăng mạnh và sự không chắc chắn về nhu cầu, đã làm lu mờ sự lạc quan rằng Mỹ và Trung Quốc đang tìm cách kiềm chế cuộc chiến tranh thương mại.

Giá đồng trên sàn London giảm nhẹ xuống 9.392 USD/tấn. Trong đầu tuần này, giá đồng đạt 9.481,5 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 3/4/2025 và có tuần tăng.

Đồng thời, giá đồng trên sàn Thượng Hải giảm 0,3% xuống 77.440 CNY (10.682,66 USD)/tấn.

Tồn trữ đồng tại Thượng Hải trong tuần này giảm 32% so với tuần trước đó.

Giá quặng sắt và thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn, song có tuần tăng, được thúc đẩy bởi nhu cầu trong ngắn hạn tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – tăng mạnh.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Đại Liên giảm 1,87% xuống 709 CNY (97,3 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá quặng sắt tăng 0,35%.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Singapore giảm 0,85% xuống 98,6 USD/tấn, song có tuần tăng 1,08%.

Công ty môi giới Hexun Futures cho biết, nhu cầu tiêu thụ quặng sắt trong ngắn hạn tăng mạnh, do người tiêu dùng thép muốn bổ sung nguồn cung trước kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm gần 0,5%, thép cuộn cán nóng giảm 0,31%, thép cuộn giảm 1,17% và thép không gỉ giảm 0,59%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm

Giá cao su tại Nhật Bản giảm và có tuần giảm thứ 6 liên tiếp, do dự kiến nguồn cung tăng làm lu mờ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – suy giảm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2025 trên sàn Osaka (OSE) giảm 0,7 JPY tương đương 0,24% xuống 289,3 JPY (2,02 USD)/kg. Tính chung cả tuần, giá cao su giảm 0,55%.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 120 CNY tương đương 0,82% lên 14.720 CNY (2.020,48 USD)/tấn.

Giá cao su butadiene kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Thượng Hải tăng 175 CNY tương đương 1,57% lên 11.335 CNY (1.555,85 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Singapore giảm 0,7% xuống 168,1 US cent/kg.

Giá cà phê arabica cao nhất 7 tuần

Giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng lên mức cao nhất 7 tuần, được thúc đẩy bởi các dấu hiệu nhu cầu được cải thiện hơn so với dự kiến.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng 1,05 US cent tương đương 0,3% lên 3,9985 USD/lb – cao nhất 7 tuần.

Trong khi đó, giá cà phê robusta trên sàn London giảm 12 USD tương đương 0,2% xuống 5.415 USD/tấn.

Giá đường tăng

Giá đường thô trên sàn ICE tăng 0,26 US cent tương đương 1,5% lên 18,18 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng trên sàn London tăng 9,5 USD tương đương 1,9% lên 514 USD/tấn.

Giá đậu tương giảm, ngô và lúa mì tăng

Giá đậu tương trên sàn Chicago giảm sau nhiều phiên tăng liên tiếp, khi nhiều thương nhân đứng ngoài thị trường và thông tin cho rằng Trung Quốc phủ nhận tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi 2 nước đàm phán thuế quan.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 2-3/4 US cent xuống 10,59-1/4 USD/bushel, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 5/2/2025 trong đầu phiên giao dịch. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 1/2 US cent lên 5,45 USD/bushel và giá ngô giao cùng kỳ hạn tăng 1-1/2 US cent lên 4,85-1/2 USD/bushel.

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, rời bỏ chuỗi giảm 3 tuần liên tiếp, do giá dầu thực vật khác tăng mạnh thúc đẩy xu hướng thị trường.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 7/2025 trên thị trường Bursa Malaysia tăng 22 ringgit tương đương 0,55% lên 4.058 ringgit (928,6 USD)/tấn. Tính chung cả tuần, giá dầu cọ tăng 2,09%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 26/ 4