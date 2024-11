Thị trường ngày 29/11: Dầu, vàng tăng nhẹ, cà phê Robusta cao nhất 2 tháng

Giá dầu tăng nhẹ

Chốt phiên, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 34 xu, tương đương 0,5%, lên mức 73,17 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ cũng tăng 16 xu, tương đương 0,2%, lên 68,88 USD/thùng. Hoạt động giao dịch khá thưa thớt do kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn của Mỹ.

OPEC+ gồm các quốc gia thành viên Tổ chức Các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, bao gồm cả Nga, đã hoãn cuộc họp chính sách tiếp theo từ ngày 1/12 đến 5/12 để tránh trùng với một sự kiện khác.

Một yếu tố khác hỗ trợ giá dầu là theo các nguồn tin từ OPEC+, sẽ có cuộc thảo luận về việc hoãn việc tăng sản lượng dầu dự kiến vào tháng 1/2025. Nhóm này sản xuất khoảng một nửa lượng dầu của thế giới nhưng đã duy trì các biện pháp cắt giảm sản lượng để hỗ trợ giá dầu. OPEC+ hy vọng sẽ dỡ bỏ các biện pháp cắt giảm dần, nhưng nhu cầu toàn cầu yếu đã buộc nhóm này phải hoãn lại việc bắt đầu tăng sản lượng.

Một yếu tố khiến giá dầu tăng nhẹ là tồn kho xăng của Mỹ đã tăng thêm 3,3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 11, theo báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ hôm thứ Tư, trái ngược với kỳ vọng sẽ giảm nhẹ tồn kho nhiên liệu trong mùa du lịch lễ Tạ ơn. Sự giảm tốc trong tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu từ Trung Quốc và Mỹ đã tác động đến giá dầu trong năm nay.

Giá vàng tăng do nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn, kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn

Giá vàng tăng do bất ổn địa chính trị và lo ngại về chiến tranh thương mại đã thúc đẩy nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn, trong khi khối lượng giao dịch dự kiến thấp do các thị trường Mỹ đóng cửa vì kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Giá vàng giao ngay tăng 0,2%, lên 2.641,79 USD/ounce vào lúc 1507 GMT. Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ ổn định ở mức 2.642,00 USD.

Lời cam kết của Tổng thống đắc cử Donald Trump về việc áp thuế lên Canada và Mexico cũng đang tác động tới thị trường. Điều này đã làm tăng sự lo ngại về các hệ quả có thể xảy ra từ hai quốc gia này, vì vậy điều này tiếp tục là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho giá vàng.

Dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy tiến trình giảm lạm phát ở Mỹ dường như đã chững lại trong vài tháng qua, điều này có thể khiến Fed hành động thận trọng hơn với các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo. Các thị trường hiện đang dự báo có 70% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12/2024.

Giá bạc giao ngay tăng 0,5% lên 30,22 USD/ounce, giá bạch kim tăng 0,9% lên 935,25 USD và giá paladi tăng 0,6% lên 978,12 USD.

Giá đồng giảm nhẹ do USD mạnh hơn và lo ngại về nhu cầu

Giá đồng giảm nhẹ do đồng đô la mạnh hơn, lo ngại về tăng trưởng toàn cầu và nhu cầu tại Trung Quốc.

Giá đồng kỳ hạn ba tháng trên Sàn Giao dịch Kim loại London (LME) chốt phiên giảm 0,2%, xuống còn 9.002,50 USD/tấn. Chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ, phản ánh sức mạnh của đồng tiền này, khiến kim loại có giá bằng đô la trở nên kém hấp dẫn đối với những người mua sử dụng các đồng tiền khác, trong bối cảnh giao dịch thưa thớt vì kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn của Mỹ.

Các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo sau cam kết của Tổng thống đắc cử Donald Trump về việc áp thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm từ Mexico và Canada, cũng như thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc khi ông nhậm chức vào tháng 1/2025.

Giá quặng sắt dao động nhẹ

Giá quặng sắt giao kỳ hạn dao động trong biên độ hẹp khi các nhà giao dịch cân nhắc triển vọng mạnh mẽ của thị trường thép Trung Quốc so với dữ liệu kinh tế yếu từ quốc gia tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới.

Hợp đồng quặng sắt tháng 1/2025 giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc kết thúc giao dịch ban ngày không thay đổi ở mức 786,5 nhân dân tệ (108,54 USD)/tấn, chấm dứt chuỗi ba ngày tăng giá liên tiếp.

Quặng sắt chuẩn tháng 12/2024 trên Sàn Giao dịch Singapore giảm 0,34%, còn 103,45 USD/tấn, vào lúc 07:08 GMT.

Trong khi đó, trên Sàn Giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,4%, thép cuộn nóng tăng 0,26%, và thép không gỉ tăng gần 0,7%.

"Ngành thép đã có dấu hiệu cải thiện trong những tháng gần đây," các nhà phân tích của ANZ cho biết trong một ghi chú. "Xuất khẩu mạnh và tồn kho giảm trong khi sản lượng thép tiếp tục tăng trong tháng 11."

Lỗ lũy kế trong ngành thép Trung Quốc đã thu hẹp xuống còn 23 tỷ nhân dân tệ trong 10 tháng đầu năm, từ mức 34 tỷ nhân dân tệ trong 9 tháng đầu năm, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia.

Tuy nhiên, lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc vẫn tiếp tục giảm trong tháng 10, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái, bị tác động bởi áp lực giảm phát và nhu cầu yếu trong nền kinh tế suy yếu.

Các khó khăn mới từ thuế quan cao hơn của Mỹ cũng có thể đe dọa ngành công nghiệp Trung Quốc trong năm tới, giảm thu nhập từ xuất khẩu.

Cà phê Robusta cao nhất 2 tháng

Chốt phiên, giá cà phê Robusta tăng nhẹ sau khi đạt mức cao nhất trong hơn hai tháng. Cà phê Robusta tháng 1/2025 tăng 0,6%, đóng cửa ở mức 5,565 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất trong hơn hai tháng là 5,613 USD trong giao dịch đầu giờ.

Các nhà giao dịch cho biết sức mạnh hiện tại của hợp đồng cà phê Arabica, vốn đã tăng lên mức cao nhất trong gần nửa thế kỷ vào thứ Tư, đang thúc đẩy thị trường Robusta.

Mùa thu hoạch cà phê tại Việt Nam, nhà sản xuất Robusta hàng đầu, bắt đầu chậm, tạo sự hỗ trợ cho giá cà phê. Một nhà giao dịch tại khu vực cà phê Việt Nam cho biết: "Số lượng hạt cà phê mới thu mua từ nông dân cho đến nay thấp hơn nhiều so với trước đây."

Các nhà giao dịch cà phê Brazil, Atlantica và Cafebras, sẽ đàm phán với các chủ nợ tại tòa án, theo thông báo của họ vào thứ Tư, do vấn đề nợ liên quan đến mùa vụ cà phê kém và biến động tiền tệ.

Giá đường trắng giảm

Đường trắng kỳ hạn tháng 3/2025 giảm 0,7%, đóng cửa ở mức 556,10 USD/tấn.

Các nhà giao dịch nhận định rằng vụ mùa mía đường yếu của Brazil đang hỗ trợ giá đường, với số lượng nhà máy đóng cửa vượt quá mức bình thường.

Cơ quan nông nghiệp nhà nước Brazil Conab ước tính sản lượng đường của Brazil trong niên vụ 2024/25 là 44 triệu tấn, giảm so với dự báo trước đó là 46 triệu tấn.

Giá cao su Nhật Bản giảm

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản giảm nhẹ do đồng yên mạnh lên và số liệu xuất khẩu thấp từ Toyota Motor, công ty niêm yết lớn nhất của Nhật Bản, ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Hợp đồng cao su tháng 5/2025 trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE) giảm 0,8 yên, tương đương 0,22%, đóng cửa ở mức 367,1 yên (2,42 USD)/kg.

Trong khi đó, hợp đồng cao su trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 1/2025 tăng 405 nhân dân tệ, tương đương 2,29%, lên 18.125 nhân dân tệ (2.500,28 USD)/tấn. Hợp đồng cao su butadiene tháng 1/2025 trên SHFE tăng 90 nhân dân tệ, tương đương 0,7%, lên 12.910 nhân dân tệ (1.780,89 USD)/tấn.

Sản lượng toàn cầu của Toyota giảm trong tháng 10, đánh dấu tháng giảm thứ 9 liên tiếp, do sự sụt giảm mạnh trong sản xuất tại Mỹ và Trung Quốc. Do sản xuất ô tô có liên quan đến việc sử dụng lốp cao su, doanh số xe có thể ảnh hưởng đến cường độ sản xuất ô tô.

Hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 12/2024 trên Sàn Giao dịch Singapore SICOM đã giao dịch ở mức 192 xu Mỹ/kg, tăng 1,2%.

Giá lúa mì EU ổn định trong kỳ nghỉ lễ Mỹ

Hợp đồng lúa mì Euronext gần như không thay đổi khi thị trường thiếu định hướng do kỳ nghỉ lễ của Mỹ, trong khi các nhà giao dịch đang phân tích thông tin về việc một cơ quan Ai Cập ít quen thuộc đang tìm cách mua lúa mì cho quốc gia nhập khẩu lớn này.

Hợp đồng lúa mì tháng 3/2025, hợp đồng giao dịch chính trên Sàn Giao dịch Euronext tại Paris, giữ nguyên ở mức 222,50 euro (234,76 USD)/tấn tính đến 16:06 GMT, sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần ở mức 221,50 euro.

Giá Euronext đã bị áp lực trong tuần này bởi sự phục hồi của đồng euro, sự sụt giảm của đồng rúp và kết quả từ các đợt đấu thầu quốc tế đã cho thấy sự cạnh tranh từ các nguồn cung từ Biển Đen.

Giá lúa mì Biển Đen thấp vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường châu Âu, theo các nhà giao dịch. Lúa mì 12,5% của Nga giao tháng 12 được chào bán ở mức khoảng 225-227 USD/tấn FOB và cả lúa mì 11,5% của Nga và Ukraine ở mức 218-219 USD/tấn. Lúa mì 11,5% của Romania giao tháng 12/2024 có giá cao hơn, khoảng 225-230 USD/tấn FOB.

Các nhà giao dịch đang theo dõi khả năng chậm lại trong các chuyến xuất khẩu từ Biển Đen khi nguồn cung thu hoạch cạn kiệt và Nga có thể muốn hạn chế xuất khẩu.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày hôm nay 29/11/2024