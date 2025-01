Thị trường ngày 3/1: Giá dầu, khí tự nhiên và quặng sắt tăng, vàng cao nhất hơn 2 tuần

Giá dầu tăng gần 2%

Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng, khi các nhà đầu tư quay trở lại phiên giao dịch đầu tiên của năm 2025, với cái nhìn lạc quan về nền kinh tế Trung Quốc và nhu cầu nhiên liệu, sau cam kết thúc đẩy tăng trưởng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, tồn trữ xăng và sản phẩm chưng cất tại Mỹ tăng đã gây áp lực giá và hạn chế đà tăng.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/1, dầu thô Brent tăng 1,29 USD tương đương 1,7% lên 75,93 USD/thùng và dầu WTI tăng 1,41 USD tương đương 2% lên 73,13 USD/thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết, tồn trữ xăng của Mỹ trong tuần tăng 7,7 triệu thùng lên 231,4 triệu thùng. Tồn trữ sản phẩm chưng cất bao gồm dầu diesel và dầu sưởi tăng 6,4 triệu thùng lên 122,9 triệu thùng.

Tuy nhiên, tồn trữ dầu thô trong tuần trước giảm thấp hơn so với dự kiến, giảm 1,2 triệu thùng xuống 415,6 triệu thùng, so với dự kiến của các nhà phân tích giảm 2,8 triệu thùng.

Giá dầu có khả năng bị hạn chế ở mức gần 70 USD/thùng trong năm 2025, giảm năm thứ 3 liên tiếp, sau khi giảm 3% trong năm 2024, do nhu cầu của Trung Quốc yếu và nguồn cung toàn cầu tăng, làm lu mờ nỗ lực của OPEC+ nhằm củng cố thị trường.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng khoảng 1%, do lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đạt gần mức cao kỷ lục, dự báo thời tiết lạnh hơn và nhu cầu sưởi ấm trong 2 tuần tới tăng.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn New York tăng 2,7 US cent tương đương 0,7% lên 3,660 USD/mmBTU.

Giá vàng cao nhất hơn 2 tuần

Giá vàng tăng lên mức cao nhất hơn 2 tuần, được thúc đẩy bởi hoạt động mua vào, trong khi thị trường kỳ vọng triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và tác động tiềm tàng của đề xuất áp thuế thương mại của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1,2% lên 2.654,24 USD/ounce – cao nhất kể từ ngày 16/12/2024. Vàng kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn New York tăng 1,1% lên 2.669 USD/ounce.

Năm 2024, việc cắt giảm lãi suất, hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương và căng thẳng địa chính trị, đã đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục với mức tăng hàng năm hơn 27% - cao nhất kể từ năm 2010.

Giá đồng thấp nhất gần 5 tháng, kẽm thấp nhất 6 tuần

Giá đồng chạm mức thấp nhất gần 5 tháng, do dự kiến nhu cầu kim loại công nghiệp giảm, bởi hoạt động sản xuất trên toàn cầu suy yếu, đặc biệt tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc.

Giá đồng trên sàn London tăng 0,4% lên 8.807 USD/tấn, trong phiên trước đó chạm 8.757 USD/tấn – thấp nhất kể từ ngày 8/8/2024.

Giá đồng chịu áp lực từ sự bất ổn bởi triển vọng áp thuế nhập khẩu của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, điều này có thể gây ra chiến tranh thương mại và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế và nhu cầu toàn cầu.

Giá kẽm trên sàn London giảm 1,5% xuống mức thấp nhất 6 tuần (2.932 USD/tấn).

Giá quặng sắt tăng, thép cây giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên dao động trong biên độ hẹp, khi những người tham gia thị trường chờ đợi thêm tín hiệu về triển vọng giao dịch trong năm mới, sau những thông tin trái chiều tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2025 trên sàn Đại Liên tăng 0,64% lên 782 CNY (107,14 USD)/tấn.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2025 trên sàn Singapore tăng 0,35% lên 100,85 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp 99,15 USD/tấn trong đầu phiên giao dịch.

Một cuộc khảo sát của khu vực tư nhân cho biết, hoạt động sản xuất của nhà máy tại Trung Quốc trong tháng 12/2024 tăng trưởng chậm hơn so với dự kiến. Cùng với đó là mối lo ngại về triển vọng nhu cầu, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp tăng thuế, dấy lên kỳ vọng nhiều biện pháp kích thích hơn từ chính quyền Trung Quốc vào năm 2025, để chống lại mọi tác động tiêu cực.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cuộn cán nóng tăng 0,03%, thép cuộn tăng 0,42%, trong khi thép cây giảm 0,18% và thép không gỉ giảm 1,55%.

Giá cà phê giảm tại Việt Nam, tăng tại London và New York

Hoạt động giao dịch cà phê tại Việt Nam và Indonesia vẫn ảm đạm do kỳ nghỉ lễ cuối năm, trong khi những cơn mưa bất thường tại khu vực trồng cà phê của Việt Nam đã làm chậm tiến độ thu hoạch.

Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 118.700-119.500 VND (4,66-4,69 USD)/kg, giảm so với 122.500 VND/kg 1 tuần trước đó.

Thị trường Indonesia đóng cửa ngày 2/1/2025. Xuất khẩu cà phê của khu vực Sumatra Indonesia trong tháng 11/2024 tăng 76,51% so với cùng kỳ năm ngoái lên 22.880,91 tấn.

Tại London, giá cà phê robusta tăng 3,7% lên 5.056 USD/tấn.

Tại New York, giá cà phê arabica tăng 2,3% lên 3.221 USD/lb.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn ICE tăng 2,4% lên 19,73 US cent/lb, hồi phục từ mức thấp nhất 3 tháng (19,04 US cent/lb) trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn London tăng 1,2% lên 513 USD/tấn,

Giá ngô và đậu tương tăng, lúa mì giảm

Giá đậu tương đậu tương và ngô trên sàn Chicago tăng trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2025, được hỗ trợ bởi mối lo ngại liên quan đến thời tiết khô tại Nam Mỹ, đặc biệt tại Argentina – nước dẫn đầu sản xuất 2 mặt hàng này.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 3/2025 tăng 1-1/2 US cent lên 10,12 USD/bushel, trong phiên có lúc đạt mức cao nhất kể từ tháng 11/2024. Giá ngô kỳ hạn tháng 3/2025 tăng 1 US cent lên 4,59-1/2 USD/bushel. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 3/2025 giảm 5-3/4 US cent xuống 5,45-3/4 USD/bushel.

Giá gạo đồng loạt giảm tại Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam

Giá gạo của Ấn Độ - nước xuất khẩu hàng đầu – giảm tuần thứ 3 liên tiếp xuống mức thấp nhất 17 tháng, do nhu cầu yếu và đồng rupee giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức 436-442 USD/tấn, giảm so với 439-445 USD/tấn 1 tuần trước đó. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được báo giá ở mức 440-449 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm ở mức 490-502 USD/tấn, so với 502 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam ở mức 481 USD/tấn, giảm so với 485 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Giá dầu cọ giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm, do hoạt động bán tháo sau thông tin Indonesia trì hoãn dầu cọ B40 gây bất ổn thị trường.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn Bursa Malaysia giảm 2,52% xuống 4.336 ringgit (968,72 USD)/tấn, sau khi tăng 1,8% trong đầu phiên giao dịch.

