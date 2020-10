Thị trường ngày 3/10: Giá dầu tiếp tục lao dốc, vàng neo trên 1.900 USD/ounce

Dầu giảm 4%

Giá dầu giảm mạnh trong phiên giao dịch vừa qua, ghi nhận tuần giảm giá thứ 2 liên tiếp, sau khi ông Trump thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Kết thúc phiên giao dịch, dầu Brent giảm 1,66 USD (4,1%) xuống 39,27 USD/thùng; dầu Tây Texas Mỹ (WTI) giảm 1,67 USD (4,3%) xuống 37,05 USD/thùng. Tính chung cả tuần, dầu Brent mất 7%, trong khi WTI mất 8%, đều là tuần giảm giá thứ 2 liên tiếp.

Hàng loạt các yếu tố gây tâm lý bất an cho các nhà đầu tư: Sự không chắc chắn về sức khỏe của ông Trump, số liệu không có gì ấn tượng về kinh tế Mỹ, nguồn cung dầu mỏ của các nước sản xuất lớn trên thế giới tăng…

Bộ Lao động Mỹ cho biết, sự hồi phục của thị trường lao động Mỹ đã chậm lại trong tháng 9/2020. Trong khi đó, các công ty Mỹ đã bổ sung số giàn khoan dầu và khí trong tuần vừa qua, là tuần tăng thứ 3 liên tiếp, do giá tăng trong những tháng gần đây – dấu hiệu cho thấy nguồn cung nhiên liệu sắp tăng lên. Nguồn cung dầu thô từ OPEC trong tháng 9 cũng tăng 160.000 thùng/ngày so với tháng trước đó.

Khí gas tăng

Giá khí tự nhiên hóa lỏng (LBG) giao ngay trên thị trường Châu Á đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1/2020 do nhu cầu mạnh từ các nước Nhật Bản, Pakistan và Ấn Độ.

Cụ thể, giá LNG trung bình kỳ hạn giao tháng 11 tới các thị trường Đông Bắc Á ước tính khoảng 5,2 USD/mmBtu, tăng 30 US cent so với tuần trước.

Vàng duy trì trên 1.900 USD/ounce

Thị trường vàng tiếp tục dao động mạnh trong phiên vừa qua, nhưng giá vẫn bám sát mốc 1.900 USD/ounce, trong bối cảnh đà tăng bị cản trở bởi đồng USD vững, nhưng việc ông Trump nhiễm Covid-19 lại đẩy giá đi lên. Tính chung cả tuần, giá vàng tăng mạnh nhất trong vòng 8 tuần.

Kết thúc phiên này, vàng giao ngay giảm nhẹ 0,2% xuống 1.900,4 USD/ounce, tính chung cả tuần tăng 2,2%; vàng kỳ hạn tháng 12 giảm 0,5% xuống 1.907,6 USD/ounce.

Giá vàng phiên vừa qua có lúc tăng lên mức cao nhất trong vòng hơn 1 tuần sau khi ông Trump viết trên tweet rằng ông và vợ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Các nhà giao dịch vàng trở nên thận trọng vì lo ngại sẽ xuất hiện tình trạng bán tháo trên thị trường chứng khoán.

Trọng tâm theo dõi của các nhà đầu tư vàng lúc này vẫn là thỏa thuận giữa 2 đảng của Mỹ về gói kích thích kinh tế mới.

Đồng thấp nhất 7 tuần

Giá đồng phiên vừa qua có lúc chạm mức thấp nhất 7 tuần – là 6.269 USD/tấn, thấp nhất kể từ 14/8, do lo ngại kinh tế Mỹ sẽ càng thêm khó khăn vì Tổng thống nước này đã nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tuy nhiên, sau đó giá hồi phục nhẹ bởi nhà đầu tư nhận định số liệu việc làm của Mỹ không khả quan sẽ sớm mang lại gói kích thích kinh tế từ Chính phủ nước này.

Kết thúc phiên, đồng kỳ hạn giao sau 3 tháng tăng 2,8% lên 6.568 USD/tấn.

Cao su giảm

Giá cao su trên thị trường Nhật Bản giảm trong phiên vừa qua và tính chung cả tuần cũng giảm do số liệu chính thức cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật đang gia tăng, cho thấy mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vẫn còn rất lớn.

Kết thúc phiên này, cao su kỳ hạn tháng 3/2021 trên sàn Osaka giảm 1,6 JPY (0,9%) xuống 183,9 JPY/kg; tính chung cả tuần, giá giảm 1,6%, là tuàn giảm đầu tiên trong vòng 3 tuần.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản tháng 8 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng hơn 3 năm, trong khi số việc làm hiện tại giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 6 năm.

Cà phê hồi phục

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12 trên sàn New York tăng nhẹ 1,9 US cent (1,8%) lên 1,0895 USD/lb vào lúc đóng cửa phiên giao dịch, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất hơn 2 tháng, là 1,0490 USD/lb. Robusta giao tháng 11 cũng tăng 2 USD (0,2%) lên 1.290 USD/tấn.

Tổ chức Cà phê Quốc tế mới đây ước tính, lượng dư thừa cà phê toàn cầu trong niên vụ 2019/20 sẽ ở mức 1,54 triệu bao, do tiêu thụ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Điều này, kết hợp với việc sản lượng của Brazil niên vụ 2020/21 dự báo tăng theo chu kỳ, sẽ hạn chế giá cà phê đi lên trong thời gian tới.

Đường giảm nhẹ do áp lực từ thông tin ông Trump nhiễm Covid-19

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2021 giảm 0,03 US cent (0,2%) xuống 13,55 US cent/lb, trong khi đường trắng giao tháng 12 giảm 1,3 USD (0,3%) xuống 373,7 USD/tấn.

Hy vọng về việc Trung Quốc tăng nhập khẩu đường vẫn chưa thành hiện thực, cản trở giá đường đi lên.

Dầu cọ mất hơn 2%, dầu đậu tương cũng giảm

Giá dầu cọ Malaysia giảm gần 3% trong phiên vừa qua, sau khi có tin ông Trump nhiễm Covid-19. Giá dầu thô giảm đã ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường dầu thực vật.

Kết thúc phiên này, dầu cọ kỳ hạn tháng 12 trên sàn Bursa (Malaysia) giảm 2,8% xuống 1.715 ringgit/tấn. Trong phiên, có lúc hợp đồng này có giá chỉ 2.691 ringgit. Tính chung cả tuần, giá đã giảm 3,9%.

Trong khi đó, trên sàn Chicago, dầu đậu tương cũng mất 2% giá trị do người trồng đậu tương bán ra mạnh sau khi USDA dự báo tồn trữ cuối vụ sẽ gia twang.

Nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao của Reuters nhận định, giá dầu cọ rất có khả năng sẽ còn giảm nữa trong những phiên tới.

Ngô và đậu tương giảm bởi hy vọng sản lượng của Mỹ cao

Giá ngô và đậu tương giảm trong phiên vừa qua bởi kỳ vọng vụ thu hoạch này của Mỹ sẽ cho sản lượng cao. Trong khi đó, lú mì vững giá vì lo ngại thời tiết ở Nga khô hạn ảnh hưởng tới sản lượng của nước này.

Kết thúc phiên giao dịch, giá ngô trên sàn Chicago giảm 3 US cent xuống 3,79-3/4 USD/bushel; dậu tương kỳ hạn tháng 11 giảm 2-3/4 US cent xuống 10,20-3/4 USD/bushel; riêng lúa mì tăng 3 US cent lên 5,73-1/4 USD/bushel.

Tính chung cả tuần, cả 3 loại ngũ cốc đều có giá tăng lên, bởi Bộ Nông nghiệp (USDA) hạ dự báo về nguồn cung trong niên vụ này.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 3/10