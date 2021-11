Thị trường ngày 3/11: Giá dầu dưới ngưỡng 85 USD/thùng, vàng, đồng, sắt thép và cao su đồng loạt giảm

Giá dầu dưới ngưỡng 85 USD/thùng



Giá dầu dao động dưới ngưỡng 85 USD/thùng, song vẫn gần mức cao nhất 3 năm trước báo cáo nguồn cung hàng tuần của Mỹ sẽ tăng, khi các thương nhân hướng tới cuộc họp OPEC+ vào ngày 4/11/2021.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/11, dầu thô Brent tăng 1 US cent lên 84,72 USD/thùng, trong khi giá dầu thô Tây Texas WTI giảm 14 US cent tương đương 0,2% xuống 83,91 USD/thùng, trước đó trong phiên giảm hơn 1 USD/thùng. Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu Brent tăng hơn 60% và đạt mức cao nhất 3 năm (86,7 USD/thùng) trong tuần trước, do nhu cầu toàn cầu hồi phục và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và đồng minh dẫn đầu là Nga, được gọi là OPEC+ đã cắt giảm sản lượng ở mức kỷ lục.

Giá dầu WTI giảm khi các nhà phân tích dự kiến tồn trữ dầu thô hàng tuần của Mỹ tăng 1,6 triệu thùng. Trong khi đó, các nước tiêu thụ gây áp lực buộc OPEC+ phải làm nhiều hơn nữa để hạ nhiệt thị trường. Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày 4/11/2021, liên minh dự kiến sẽ tăng dần sản lượng hàng tháng thêm 400.000 thùng/ngày.

Giá khí tự nhiên tăng gần 7%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ tăng gần 7%, sau khi giảm khoảng 16% trong 3 phiên trước đó và giá khí đốt toàn cầu tăng cao, thúc đẩy nhu cầu xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ tăng mạnh.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 12/2021 trên sàn New York tăng 35,6 US cent tương đương 6,9% lên 5,542 USD/mmBtu, trong phiên trước đó chạm mức thấp nhất kể từ ngày 21/10/2021.

Giá vàng giảm

Giá vàng giảm do đồng USD và thị trường chứng khoán tăng, trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể đưa ra mốc thời gian về việc tăng lãi suất, trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,3% xuống 1.787,04 USD/ounce và vàng kỳ hạn tháng 12/2021 trên sàn New York giảm 0,4% xuống 1.789,4 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD tăng mạnh khiến vàng trở nên đắt hơn khi mua bằng tiền tệ khác.

Giá đồng giảm

Giá đồng giảm, do các nhà đầu tư thận trọng trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Mỹ, song mối lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung và tồn trữ chạm mức thấp kỷ lục đã hạn chế đà suy giảm.

Giá đồng trên sàn London giảm 0,4% xuống 9.515 USD/tấn. Trong 2 tuần trước đó, giá đồng giảm tổng cộng 9%.

Giá quặng sắt và thép giảm

Giá quặng sắt tại Trung Quốc giảm xuống dưới 600 CNY (93,75 USD)/tấn – lần đầu tiên trong gần 1 năm, do điều kiện nguồn cung suy giảm và triển vọng nhu cầu yếu.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2021 trên sàn Đại Liên giảm 10% xuống 565,5 CNY/tấn – thấp nhất kể từ ngày 18/11/2020.

Giá quặng sắt 62% Fe giao ngay sang Trung Quốc giảm 9,5 USD xuống 107 USD/tấn, công ty tư vấn SteelHome cho biết.

Xuất khẩu từ các công ty khai thác lớn tại Australia và Brazil ở mức tương đối cao. Xuất khẩu quặng sắt từ 2 nước này tăng gần 1 triệu tấn lên 23,96 triệu tấn tính đến ngày 1/11/2021, công ty tư vấn Mysteel cho biết.

Tồn trữ quặng sắt tại 45 cảng của Trung Quốc trong tuần này tăng lên 146,5 triệu tấn, tăng 4,05 triệu tấn so với tuần trước đó.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 8% xuống 4.230 CNY/tấn, giá thép cuộn cán nóng giảm 6,6% xuống 4.601 CNY/tấn và thép không gỉ giảm 1,2% xuống 18.680 CNY/tấn.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm gần 2%

Giá cao su tại Nhật Bản giảm gần 2%, sau khi biên bản của Ngân hàng trung ương cho thấy mối lo ngại về sự phục hồi kinh tế chậm chạp.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2022 trên sàn Osaka giảm 3,9 JPY tương đương 1,7% xuống 226,5 JPY/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2022 trên sàn Thượng Hải giảm 2,8% xuống 14.390 CNY/tấn.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2021 trên sàn ICE giảm 1% xuống 2,066 USD/lb, do lo ngại về sản lượng vụ thu hoạch của Brazil trong niên vụ tới.

Đồng thời, giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2022 trên sàn London giảm 1,9% xuống 2.225 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất 4,5 năm (2.278 USD/tấn) trong tuần trước đó.

Xuất khẩu cà phê của Costa Rica trong tháng 10/2021 giảm 29,6% so với cùng tháng năm ngoái, do chương trình cải tạo cây trồng khiến sản lượng giảm.

Giá đường tăng

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2022 trên sàn ICE tăng 0,8% lên 19,53 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2021 trên sàn London thay đổi nhẹ ở mức 511,1 USD/tấn.

Giá lúa mì và ngô giảm, đậu tương tăng

Giá lúa mì tại Mỹ giảm sau khi tăng lên mức cao nhất gần 9 năm, do điều kiện cây trồng vụ đông của Mỹ giảm, dấy lên mối lo ngại nguồn cung toàn cầu tại thời điểm tồn trữ giảm và nhu cầu tăng mạnh.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì giảm 5-3/4 US cent xuống 7,91-1/2 USD/bushel, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 12/2012 (8,07 USD/bushel) trong đầu phiên giao dịch. Giá ngô giảm 6 US cent xuống 5,73 USD/bushel, trong khi giá đậu tương tăng 7-3/4 US cent lên 12,56-1/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng sau khi Trung Quốc kêu gọi người dân tích trữ lương thực trước mùa đông, đảo ngược đà lao dốc trong đầu phiên giao dịch do dự kiến tồn trữ cuối vụ tăng cao và xuất khẩu suy yếu.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 1/2022 trên sàn Bursa Malaysia tăng 0,16% lên 4.969 ringgit (1.198,5 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 3/11: