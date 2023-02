Thị trường ngày 3/2: Giá dầu, đồng, thép và cao su đồng loạt giảm, vàng rời khỏi mức cao nhất 9 tháng

Giá dầu tiếp đà giảm

Giá dầu giảm, khi các đơn đặt hàng liên quan đến ngành công nghiệp của Mỹ giảm, trong khi đồng USD tăng mạnh, khiến dầu thô trở nên đắt hơn đối với khách hàng không phải là người Mỹ.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/2, dầu thô Brent giảm 67 US cent tương đương 0,8% xuống 82,17 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 53 US cent tương đương 0,7% xuống 75,88 USD/thùng.

Các đơn đặt hàng mới cho hàng hóa sản xuất tại Mỹ trong tháng 12/2022 tăng, trong khi các đơn đặt hàng thiết bị công nghiệp và máy móc khác giảm, số liệu mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ cho biết.

Jim Ritterbusch thuộc Ritterbusch và Associates cho biết, chỉ số đồng USD hồi phục, khi chạm mức thấp nhất 9 tháng trong đầu phiên giao dịch, do đặt cược Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất suy giảm cũng gây áp lực đối với giá dầu. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến dầu được định giá bằng đồng USD đắt hơn so với tiền tệ khác.

Giá khí tự nhiên vẫn thấp nhất 21 tháng

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 1% xuống mức thấp mới 21 tháng, do dự báo thời tiết ấm hơn bình thường đến giữa tháng 2/2023.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn New York giảm 1,2 US cent tương đương 0,5% xuống 2,456 USD/mmBTU – thấp nhất kể từ tháng 4/2021 – phiên thứ 2 liên tiếp.

Giá vàng rời khỏi mức cao nhất hơn 9 tháng

Giá vàng giảm gần 2%, do đồng USD hồi phục và nhà đầu tư bán ra chốt lời sau khi giá vàng tăng lên mức cao nhất 9 tháng.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 1,8% xuống 1.915,79 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2022 trong đầu phiên giao dịch. Vàng kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn New York giảm 0,6% xuống 1.930,8 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD tăng gần 1% so với các đồng tiền chủ chốt, khiến vàng được định giá bằng đồng USD kém hấp dẫn đối với khách hàng nước ngoài.

Giá đồng tiếp đà giảm

Giá đồng giảm, do đồng USD tăng mạnh và nhu cầu tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – vẫn giảm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Giá đồng trên sàn London giảm 0,5% xuống 9.041 USD/tấn. Tính chung cả tuần, giá đồng giảm 2,4%.

Giá đồng tăng từ 7.500 USD/tấn trong tháng 11/2022 lên 9.550,5 USD/tấn trong phiên ngày 18/1/2023, do kỳ vọng nhu cầu của Trung Quốc sẽ hồi phục sau khi dỡ bỏ các kiểm soát nghiêm ngặt về Covid-19, trong bối cảnh đồng USD suy yếu, khiến kim loại được định giá bằng đồng USD rẻ hơn đối với nhiều khách hàng.

Giá quặng sắt thấp nhất 2 tuần, thép giảm

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần, khi các thương nhân đánh giá lại triển vọng nhu cầu tại nước tiêu thụ chính – Trung Quốc – bất chấp kỳ vọng nhiều chính sách kích thích hơn để hỗ trợ nền kinh tế nước này hồi phục.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Đại Liên giảm 3,3% xuống 841,5 CNY (125,29 USD)/tấn, trước đó trong phiên chạm 839 CNY/tấn – thấp nhất kể từ ngày 18/1/2023.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn Singapore giảm 3,8% xuống 121,2 USD/tấn. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay giá quặng sắt tăng hơn 9%.

Giá quặng sắt và thép tại Trung Quốc đạt mức cao nhiều tháng trong tháng 1/2023, khi thị trường hồi phục từ đầu tháng 11/2022 nhờ chính sách tăng cường hỗ trợ của Bắc Kinh đối với lĩnh vực bất động sản yếu kém và các hạn chế Covid-19 nghiêm ngặt được dỡ bỏ.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm 2%, thép cuộn cán nóng giảm 1,8%, thép cuộn giảm 0,6% và thép không gỉ giảm 3,4%.

Giá cao su tại Nhật Bản giảm tiếp

Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 5 liên tiếp, do hoạt động nhà máy tiếp tục giảm ảnh hưởng đến nhu cầu, trong khi giá cao su tại Thượng Hải giảm cũng gây áp lực giá.

Giá cao su kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Osaka giảm 3,4 JPY tương đương 1,5% xuống 225,6 JPY (1,75 USD)/kg, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 17/1/2023 (224,4 JPY/kg) trong đầu phiên giao dịch.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn Thượng Hải giảm 445 CNY xuống 12.765 CNY (1.901 USD)/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2023 trên sàn Singapore giảm 1,8% xuống 141,4 US cent/kg.

Giá cà phê tăng tại Việt Nam, không thay đổi tại Indonesia,

Hoạt động giao dịch tại Việt Nam trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 1 tuần, song nguồn cung thắt chặt khi những người nông dân găm hàng chờ giá cao.

Giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen & vỡ) chào bán ở mức trừ lùi 150-180 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 5/2023 trên sàn London và so với mức trừ lùi 90 USD/tấn 1 tuần trước đó. Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 41.900-43.700 VND (1,79-1,86 USD)/kg, tăng so với 38.900-41.100 VND/kg 1 tuần trước đó.

Trong tháng 1/2023, Việt Nam đã xuất khẩu 160.000 tấn cà phê, giảm 30,9% so với cùng tháng năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu cà phê trong tháng 1/2023 giảm 29,8% so với cùng tháng năm ngoái xuống 352 triệu USD.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức cộng 130 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 4/2023, không thay đổi so với cách đây 1 tuần.

Giá đậu tương và lúa mì tăng, ngô giảm

Giá đậu tương tại Mỹ tăng, do không chắc chắn về triển vọng cây trồng tại Argentina đã thúc đẩy giá khô đậu tương tăng.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 3/2023 tăng 13 US cent lên 15,33-1/4 USD/bushel, giá khô đậu tương kỳ hạn tháng 3/2023 tăng 7,2 USD lên 491,9 USD/tấn, sau khi đạt mức cao 493,6 USD/tấn. Giá ngô kỳ hạn tháng 3/2023 giảm 6 US cent xuống 6,75 USD/bushel, trong khi giá lúa mì giao cùng kỳ hạn tăng 1-1/4 US cent lên 7,61 USD/bushel.

Giá khô đậu tương tăng do lo ngại về triển vọng năng suất cây trồng đậu tương tại Argentina – nước xuất khẩu khô đậu tương và dầu đậu tương hàng đầu thế giới - chịu ảnh hưởng bởi hạn hán.

Giá gạo Ấn Độ cao nhất gần 2 năm, không thay đổi tại Việt Nam, giảm nhẹ tại Thái Lan

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2021, được hỗ trợ bởi nhu cầu tăng và nguồn cung thắt chặt.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức 393-398 USD/tấn, tăng so với 387-395 USD/tấn cách đây 1 tuần.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam ở mức 445-450 USD/tấn, không thay đổi so với cách đây 2 tuần.

Trong tháng 1/2023, Việt Nam xuất khẩu 400.000 tấn gạo, giảm 20,9% so với cùng tháng năm ngoái.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm nhẹ xuống 495 USD/tấn, so với 500 USD/tấn cách đây 1 tuần.

Giá dầu cọ giảm phiên thứ 2 liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm phiên thứ 2 liên tiếp, chịu áp lực giảm bởi giá dầu thực vật tại Đại Liên suy yếu, xuất khẩu giảm và đồng ringgit tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 4/2023 trên sàn Bursa Malaysia giảm 65 ringgit tương đương 1,7% xuống 3.750 ringgit (883,81 USD)/tấn. Tính chung trong tháng 1/2023, giá dầu cọ giảm 8,6% - tháng giảm thứ 2 liên tiếp.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 3/2