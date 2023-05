Thị trường ngày 3/5: Giá dầu thấp nhất 5 tuần, vàng, đồng, cao su và cà phê đồng loạt tăng

Ảnh minh họa

Giá dầu thấp nhất 5 tuần

Giá dầu giảm 5% xuống mức thấp nhất 5 tuần, do lo ngại về nền kinh tế khi các chính trị gia Mỹ thảo luận về cách tránh vỡ nợ và các nhà đầu tư chuẩn bị về việc tăng lãi suất trong tuần này.

Chốt phiên giao dịch ngày 2/5, dầu thô Brent giảm 3,99 USD tương đương 5% xuống 75,32 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 4 USD tương đương 5,3% xuống 71,66 USD/thùng. Đây là mức thấp nhất đối với cả 2 loại dầu kể từ ngày 24/3/2023 và có phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 1/2023.

Giá dầu và các chỉ số chính của phố Wall, .DJI, .SPX, .IXIC đều giảm sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết, chính phủ có thể hết tiền trong vòng 1 tháng.

Trong khi đó, cơ hội việc làm của Mỹ giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 3/2023 và tỉ lệ sa thải tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 năm. Điều này cho thấy sự suy yếu trong thị trường lao động, đã thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chống lại lạm phát.

Về nguồn cung, sản lượng dầu của Iran vượt 3 triệu thùng/ngày (bpd). Thành viên của OPEC chịu lệnh trừng phạt của Mỹ kể từ năm 2018, đã bơm trung bình 2,4 triệu bpd trong năm 2021. Trong khi đó, tồn trữ dầu thô của Mỹ dự báo sẽ giảm tuần thứ 3 liên tiếp – lần đầu tiên – kể từ tháng 12/2022, giảm 1,1 triệu thùng trong tuần trước.

Giá khí tự nhiên giảm 5%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 5%, do các công ty khoan tiếp tục khai thác lượng khí đốt ở mức kỷ lục, khi thời tiết theo mùa ấm hơn làm giảm nhu cầu sưởi ấm và lượng khí đốt chảy vào nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giảm, do các nhà máy đóng cửa để bảo trì.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn New York giảm 10,4 US cent tương đương 4,5% xuống 2,214 USD/mmBTU.

Giá vàng tăng

Giá vàng tăng và có phiên tăng mạnh nhất 1 tháng, do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm bởi lo ngại mới về sự lây lan trong lĩnh vực ngân hàng, trước dự kiến quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA tăng 1,5% lên 2.012,19 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 14/4/2023 (2.019,37 USD/ounce) trong đầu phiên giao dịch và vàng kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn New York tăng 1,6% lên 2.023,3 USD/ounce.

Giá đồng cao nhất 1 tuần

Giá đồng đạt mức cao nhất 1 tuần, do hoạt động nhà máy tại nước tiêu thụ kim loại hàng đầu – Trung Quốc – suy yếu và sự không chắc chắn về việc tăng lãi suất của Mỹ.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,9% xuống 8.520 USD/tấn, sau khi đạt 8.770,15 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 25/4/2023.

Trong tuần trước, giá đồng trên sàn London chạm mức thấp nhất gần 4 tháng trước khi hồi phục.

Giá cao su cao nhất 1 tháng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng phiên thứ 3 liên tiếp lên mức cao nhất kể từ ngày 3/4/2023, khi hoạt động giao dịch vẫn trầm lắng do Trung Quốc nghỉ lễ Lao động.

Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2023 trên sàn Osaka (OSE) tăng 0,4 JPY tương đương 0,2% lên 213,2 JPY (1,55 USD)/kg.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo kinh tế châu Á, khi Trung Quốc hồi phục đã củng cố tăng trưởng, song cảnh báo rủi ro từ lạm phát kéo dài và biến động thị trường toàn cầu chịu ảnh hưởng bởi nguy cơ từ lĩnh vực ngân hàng phương Tây.

Hoạt động nhà máy tại Nhật Bản giảm tháng thứ 6 liên tiếp trong tháng 4/2023, trong khi hoạt động sản xuất tại Trung Quốc bất ngờ giảm và Mỹ rời khỏi mức thấp nhất 3 năm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2023 trên sàn Singapore tăng 0,1% lên 135,7 US cent/kg.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn London tăng 15 USD tương đương 0,6% lên 2.424 USD/tấn , trong tuần trước giá cà phê đạt mức cao nhất gần 12 năm (2.489 USD/tấn).

Đồng thời, giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE tăng 1,15 US cent tương đương 0,6% lên 1,8675 USD/lb.

Xuất khẩu cà phê Brazil trong tháng 4/2023 giảm xuống 2,3 triệu bao (60 kg) so với 2,76 triệu bao cùng tháng năm ngoái.

Giá đường giảm

Giá đường thô trên sàn ICE giảm từ mức cao nhất 11,5 năm.

Giá đường thô kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn ICE giảm 0,4 US cent tương đương 1,6% xuống 25,14 US cent/lb.

Các nhà phân tích cho biết, mối lo ngại về nhu cầu yếu từ Trung Quốc đã kéo giá đường giảm trở lại từ mức cao nhất 11,5 năm trong tuần trước đó.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/2023 trên sàn London giảm 18 USD tương đương 2,5% xuống 693,6 USD/tấn.

Giá lúa mì , ngô và đậu tương đều giảm

Giá lúa mì tại Chicago chạm mức thấp nhất 25 tháng, do thời tiết thuận lợi cho cây trồng tại Mỹ.

Giá ngô và đậu tương cũng giảm, do giảm bớt lo ngại về điều kiện thời tiết và nhu cầu xuất khẩu suy yếu.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2023 giảm 9 US cent xuống 6,09-1/4 USD/bushel, sau khi chạm 6,07-1/2 USD/bushel – thấp nhất kể từ tháng 4/2021. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2023 giảm 4-1/2 US cent xuống 5,8 USD/bushel và giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2023 giảm 16-3/4 US cent xuống 14,1-3/4 USD/bushel.

Giá dầu cọ rời khỏi chuỗi giảm 6 phiên liên tiếp

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng sau khi chạm mức thấp nhất 7 tháng, do nhu cầu yếu trong bối cảnh nguồn cung của Indonesia tăng.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 7/2023 trên sàn Bursa Malaysia tăng 74 ringgit tương đương 2,22% lên 3.412 ringgit (764,68 USD)/tấn, rời khỏi chuỗi giảm 6 phiên liên tiếp.

Trong phiên trước đó, giá dầu cọ chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2022.

