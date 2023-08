Thị trường ngày 3/8: Giá dầu, vàng, đồng tiếp tục giảm, than tăng vọt do gián đoạn nguồn cung

Dầu giảm 2%

Giá dầu đóng cửa giảm khoảng 2% sau khi tăng mạnh bất chấp dự trữ dầu thô của Mỹ giảm lịch sử, do các nhà đầu tư giảm bớt rủi ro sau khi một cơ quan xếp hạng lớn đã hạ xếp hạng tín dụng của chính phủ Mỹ.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 17 triệu thùng trong tuần này, giảm mạnh nhất trong tồn kho dầu thô Mỹ theo hồ sơ từ năm 1982. Sự sụt giảm này bởi hoạt động lọc dầu tăng và xuất khẩu dầu thô mạnh. Bất chấp tồn kho giảm kỷ lục, giá dầu Mỹ giảm trong bối cảnh khắp các thị trường tài chính sụt giảm sau khi cơ quan xếp hạng Fitch hạ cấp tín dụng của chính phủ Mỹ.

Chốt phiên 2/8, dầu thô WTI giảm 1,88 USD hay 2,3% xuống 79,49 USD/thùng, trong khi dầu thô Brent giảm 1,71 USD hay 2,0% xuống 83,20 USD/thùng.

Cả hai loại dầu này đã tăng hơn 1 USD trước đó trong phiên này, bởi dự trữ dầu thô của Mỹ giảm theo số liệu của Viện Dầu khí Mỹ.

Các thương nhân và nhà phân tích cho biết việc chính phủ Mỹ rút lại lời đề nghị mua 6 triệu thùng dầu cho kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược cũng khiến giá dầu giảm.

Tổng sản phẩm được cung cấp – đại diện cho nhu cầu – cũng giảm 1,3 triệu thùng trong tuần này xuống còn 20 triệu thùng/ngày.

Dự trữ dầu thô cũng bắt đầu giảm tại một số khu vực khác do nhu cầu vượt nguồn cung, vốn bị hạn chế bởi việc cắt giảm sản lượng sâu từ Saudi Arabia.

Những lo ngại tăng lên rằng việc mua dầu của Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới có thể chậm lại do giá tăng.

Trong khi đó số liệu PMI yếu đã phát hành trong tuần này cho thấy nhu cầu nhiên liệu có thể yếu hơn so với dự kiến.

OPEC+, gồm tổ chức OPEC và các đồng minh gồm cả Nga, dường như không điều chỉnh chính sách sản lượng dầu hiện nay khi hội đồng họp trong ngày 4/8.

Vàng giảm

Giá vàng giảm do USD tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ mạnh sau khi số liệu cho thấy số lượng việc làm trong lĩnh vực tư nhân trong tháng 7 tăng nhiều hơn so với dự kiến.

Vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 1.935,77 USD/ounce, sau khi tăng khoảng 0,6% trước đó bởi cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch hạ cấp tín dụng của chính phủ Mỹ. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 0,2% xuống 1.975 USD/ounce.

USD tăng 0,3% lên mức cao nhất trong hơn 3 tuần, khiến vàng đắt hơn cho người giữ các ngoại tệ khác.

Đồng tiếp tục giảm

Giá đồng tiếp tục giảm tại London do USD mạnh lên cũng như số liệu sản xuất yếu và lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn tại Trung Quốc.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 1,5% xuống 8.505 USD/tấn. Giá đồng đã giảm 1,7% trong tuần này khi thị trường đợi các biện pháp rõ ràng hơn của Trung Quốc để thúc đẩy phục hồi kinh tế sau khi loại bỏ những hạn chế về Covid trong tháng 1.

Cũng gây áp lực lên thị trường là USD mạnh lên khiến các hàng hóa định giá bằng USD kém hấp dẫn cho người mua bằng các ngoại tệ khác.

Dự trữ đồng tại các kho LME tăng lên mức cao nhất hai tháng tại 75.275 tấn.

Giá than luyện cốc Đại Liên tăng vọt do mưa làm gián đoạn nguồn cung

Giá than luyện cốc tại Đại Liên đóng cửa lên mức cao nhất một tuần sau khi đạt mức cao nhất trong hơn 3 tháng trước đó, do nguồn cung tại miền bắc Trung Quốc bị gián đoạn bởi những cơn bão tồi tệ nhất trong hơn một thập kỷ.

Than luyện cốc giao tháng 9 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa tăng 2,43% lên 1.514,5 CNY (210,88 USD)/tấn, cao nhất kể từ ngày 26/7, trong khi than cốc tăng 1,2% lên 2.355,5 CNY/tấn, cao nhất kể từ 19/4.

Theo các nhà phân tích, tâm lý thị trường than lên cao cũng bởi một đợt đề xuất tăng giá than cốc, dự kiến cuối cùng được các nhà sản xuất thép chấp nhận, do các nhà máy cần nguyên liệu để duy trì sản xuất nhằm chốt lãi.

Các nhà sản xuất than cốc tại Trung Quốc đã nâng giá chào bán thêm 100 CNY/tấn trong ngày 31/7 sau khi giá tăng 3 lần với tổng cộng 200 CNY/tấn.

Tuy nhiên, giá quặng sắt giảm do các nhà đầu tư nhận được các tín hiệu hỗn hợp trên thị trường.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 9 tại Đại Liên giảm 1,07% xuống 831 CNY/tấn và quặng sắt cùng kỳ hạn tại Singapore giảm 1,35% xuống 104,6 USD/tấn.

Tại Thượng Hải giá thép giảm do thiếu nhu cầu, thép cây giảm 1,48%, thép cuộn cán nóng giảm 1,47%, dây thép giảm 0,64%. Thép không gỉ tăng 0,59%.

Cao su Nhật Bản giảm

Giá cao su Nhật Bản tiếp tục giảm, do hoạt động sản xuất đang chậm lại và đồng JPY mạnh lấn át những nỗ lực mới nhất để thúc đẩy kinh tế của Trung Quốc.

Hợp đồng cao su giao tháng 1/2024 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 1,7 JPY hay 0,9% xuống 198 JPY (1,39 USD)/kg. Hợp đồng này đã giảm xuống mức thấp 196,9 JPY trước đó và vẫn ở gần mức thấp nhất trong hai năm kể từ ngày 18/7.

Tại Thượng Hải cao su giao tháng 9 giảm 50 CNY xuống 12.210 CNY (1.700,11 USD)/tấn.

Hoạt động sản xuất toàn cầu vẫn giảm trong tháng 7, một dấu hiệu tăng trưởng đang chậm lại và suy yếu tại Trung Quốc đang gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới.

Bộ Tài chính Trung Quốc trong ngày 2/8 đã công bố một gói biện pháp giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình ở nông thôn.

Cà phê tăng

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 9 đóng cửa tăng 2,4 US cent hay 1,5% lên 1,6695 USD/lb.

Stabucks, chuỗi cửa hàng cà phê lớn nhất thế giới đã không đạt được kỳ vọng của thị trường về doanh số bán hàng quý, với nhu cầu cà phê và đồ uống lạnh giảm dần ở Bắc Mỹ và các thị trường quốc tế ngay cả khi doanh số bán hàng tại Trung Quốc tăng mạnh.

Brazil, nhà sản xuất cà phê arabica hàng đầu thế giới đã xuất khẩu 2,34 triệu bao cà phê nhân xô trong tháng 7, ít hơn 4,5% so với cùng tháng một năm trước.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 9 tăng 39 USD hay 1,5% lên 2.674 USD/tấn.

Đường giảm

Đường thô kỳ hạn tháng 10 đóng cửa giảm 0,19 US cent hay 0,8% xuống 24,20 US cent/lb.

Sản lượng đường của Ấn Độ có thể giảm 3,3% xuống 31,7 triệu tấn trong năm thị trường 2023/24 (bắt đầu từ ngày 1/10) do lượng mưa thấp tại một số bang sản xuất quan trọng có thể làm giảm sản lượng.

Brazil, nước xuất khẩu đường hàng đầu thế giới đã xuất 2,98 triệu tấn đường trong tháng 7, tăng 3,5% so với cùng tháng năm trước.

Đường trắng kỳ hạn tháng 10 giảm 2,5 USD hay 0,4% xuống 697,2 USD/tấn.

Đậu tương, ngô, lúa mì đồng loạt giảm

Ngô trên sàn giao dịch Chicago đóng cửa giảm phiên thứ 7 liên tiếp do các dự báo thời tiết thuận lợi cho vụ mùa của Mỹ và áp lực kinh tế vĩ mô lớn hơn.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 9 giảm 8-3/4 US cent xuống 4,88-1/4 USD/bushel. Hợp đồng được giao dịch nhiều nhất kỳ hạn tháng 12 giảm 6-3/4 US cent xuống 5,00-1/2 USD/bushel.

Đậu tương giảm xuống mức thấp nhất một tháng cũng bởi các dự báo thời tiết thuận lợi.

Đậu tương kỳ hạn tháng 11 giảm 20 US cent xuống 13,21-1/4 USD/bushel sau khi xuống 13,15 USD, giá thấp nhất kể từ ngày 30/6.

Lúa mì tăng trong đêm trước khi đóng cửa giảm, do các cuộc tấn công mới của Nga vào cơ sở hạ tầng ngũ cốc của Ukraine

Lúa mì CBOT mềm đỏ vụ đông giao tháng 9 giảm 12-1/4 US cent xuống 6,4 USD/bushel, giảm phiên thứ 6.

