Thị trường ngày 31/10: Giá dầu, khí tự nhiên, cao su, cà phê và đường đồng loạt giảm, quặng sắt cao nhất 7 tháng

Giá dầu giảm hơn 3%, do giảm bớt lo ngại cuộc xung đột Israel-Hamas sẽ làm gián đoạn nguồn cung từ khu vực này, cùng với đó là các nhà đầu tư thận trọng trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong tuần này.

Chốt phiên giao dịch ngày 30/10, dầu thô Brent giảm 3,03 USD tương đương 3,35% xuống 87,45 USD/thùng và dầu thô Tây Texas WTI giảm 3,23 USD tương đương 3,78% xuống 82,31 USD/thùng.

Trong phiên trước đó, giá dầu tăng 3% sau khi Israel tăng cường thâm nhập vào Gaza, dấy lên mối lo ngại cuộc xung đột có thể mở rộng tại khu vực chiếm 1/3 sản lượng dầu toàn cầu. Tuy nhiên, mối lo ngại đã giảm dần trong phiên ngày hôm nay (30/10/2023).

World Bank dự kiến giá dầu toàn cầu sẽ ở mức trung bình 90 USD/thùng trong quý 4/2023 và ở mức 81 USD/thùng trong năm 2023, do tăng trưởng chậm lại làm giảm nhu cầu, song Ngân hàng này cảnh báo rằng xung đột Trung Đông leo thang có thể khiến giá dầu tăng cao đáng kể.

Giá khí tự nhiên giảm gần 4%

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm gần 4%, do sản lượng đạt mức cao kỷ lục, dự báo thời tiết ôn hòa hơn và nhu cầu sưởi ấm trong tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York giảm 13,1 US cent tương đương 3,8% xuống 3,352 USD/mmBTU.

Giá vàng tiến sát ngưỡng 2.000 USD/ounce

Giá vàng dao động gần ngưỡng 2.000 USD/ounce, được hỗ trợ bởi nhu cầu vàng là tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh xung đột Trung Đông, trong khi những người tham gia thị trường hướng tới cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong tuần này.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,4% xuống 1.998,47 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York tăng 0,4% lên 2.005,6 USD/ounce.

Trong phiên trước đó, giá vàng giao ngay đạt 2.009,29 USD/ounce, vượt ngưỡng 2.000 USD/ounce – lần đầu tiên – kể từ giữa tháng 5/2023, khi các nhà đầu tư tìm kiếm vàng thỏi là tài sản trú ẩn an toàn.

Giá đồng cao nhất 4 tuần, nhôm cao nhất gần 1 tháng

Giá đồng tăng lên mức cao nhất 4 tuần, do các dấu hiệu tăng trưởng vững tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc, tồn trữ giảm và đồng USD suy yếu trước số liệu quan trọng từ lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc.

Giá đồng trên sàn London tăng 0,3% lên 8.127 USD/tấn, trước đó trong phiên đạt 8.231 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 2/10/2023.

Giá nhôm trên sàn London tăng 2% lên 2.264 USD/tấn, trong phiên có lúc đạt 2.269 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 4/10/2023.

Giá quặng sắt tại Đại Liên cao nhất 7 tháng, thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên đạt ngưỡng quan trọng 900 CNY (122,98 USD)/tấn, được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng mạnh và sự lạc quan sau quyết định triển khai kích thích của nước tiêu dùng hàng đầu – Trung Quốc.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Đại Liên tăng 2,51% lên 900 CNY/tấn – cao nhất kể từ ngày 3/4/2023.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn Singapore tăng 1,45% lên 121,4 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 25/9/2023.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,25%, thép cuộn cán nóng tăng 1,07%, thép cuộn tăng 2,1% và thép không gỉ tăng 1,55%.

Giá cao su tại Nhật Bản thấp nhất 1 tuần

Giá cao su tại Nhật Bản giảm phiên thứ 3 liên tiếp xuống mức thấp nhất 1 tuần, chịu áp lực giảm bởi nhu cầu tại Trung Quốc yếu và giá dầu thô giảm.

Giá cao su kỳ hạn tháng 4/2024 trên sàn Osaka giảm 0,97% xuống 256,3 JPY (1,71 USD)/kg – thấp nhất kể từ ngày 23/10/2023.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Thượng Hải giảm 310 CNY tương đương 2,14% xuống 14.205 CNY (1.941,1 USD)/tấn.

Nguồn cung cao su tự nhiên tại nước sản xuất lớn nhất thế giới – Thái Lan – vẫn bị gián đoạn bởi mưa lớn, song thị trường chịu áp lực bởi nhu cầu yếu từ nước mua lớn – Trung Quốc, Jom Jacob – người đồng sáng lập công ty phân tích What Next Rubber có trụ sở tại Ấn Độ cho biết.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn Singapore tăng 0,4% lên 145,7 US cent/kg.

Giá cà phê giảm

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn ICE giảm 1,85 US cent tương đương 1,1% xuống 1,591 USD/lb.

Đồng thời, giá cà phê robustat kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn London giảm 69 USD tương đương 2,9% xuống 2.314 USD/tấn.

Tồn trữ cà phê tại Nhật Bản – nước tiêu thụ lớn thứ 4 thế giới – giảm 13,2% trong tháng 9/2023 xuống 2,52 triệu bao, Học viện giao dịch cà phê cho biết.

Giá đường giảm

Giá đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn ICE giảm 0,59 US cent tương đương 2,2% xuống 26,75 US cent/lb.

Đồng thời, giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn London giảm 16,4 USD tương đương 2,2% xuống 725,4 USD/tấn

Giá đậu tương, ngô và lúa mì giảm

Giá đậu tương tại Mỹ giảm 1%, do hoạt động bán ra chốt lời và mưa tại khu vực sản xuất trọng điểm Nam Mỹ có lợi cho cây trồng.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 1/2024 giảm 12-1/4 US cent xuống 13,07-1/4 USD/bushel, sau khi tăng lên 13,31-1/4 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 20/10/2023. Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 2-1/2 US cent xuống 4,78-1/4 USD/bushel. Giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2023 giảm 9-1/2 US cent xuống 5,66 USD/bushel.

Giá dầu cọ giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm, rời khỏi chuỗi tăng 2 phiên liên tiếp, do đồng ringgit tăng mạnh làm giảm nhu cầu, trong khi các nhà đầu tư thận trọng trước số liệu cung cầu vào tháng tới.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 1/2024 trên sàn Bursa Malaysia giảm 38 ringgit tương đương 1,01% xuống 3.737 ringgit (785,08 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 31/10