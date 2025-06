Thị trường ngày 5/6: Giá dầu quay đầu giảm, sắt thép, cao su, cà phê và lúa mì đồng loạt tăng

Giá dầu giảm 1%

Giá dầu giảm 1%, sau số liệu của Mỹ cho thấy rằng tồn trữ xăng và dầu diesel cao hơn so với dự kiến, nguồn cung nhiên liệu tăng khi OPEC+ lên kế hoạch tăng sản lượng và căng thẳng thương mại làm lu mờ triển vọng nhu cầu năng lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày 4/6, giá dầu thô Brent giảm 77 US cent tương đương 1,2% xuống 64,86 USD/thùng. Dầu WTI giảm 56 US cent tương đương 0,9% xuống 62,85 USD/thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết, tồn trữ xăng của Mỹ tăng 5,2 triệu thùng, trong khi các nhà phân tích dự kiến tăng 600.000 thùng. Tồn trữ sản phẩm chưng cất tăng 4,2 triệu thùng, so với dự kiến tăng 1 triệu thùng. Tồn trữ dầu thô giảm 4,3 triệu thùng, trong khi các nhà phân tích dự kiến giảm 1 triệu thùng.

Kế hoạch của các nhà sản xuất OPEC+ tăng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày (bpd) trong tháng 7/2025, cũng gây áp lực đối với các nhà đầu tư.

Trong phiên trước đó, cả hai loại dầu đều tăng 2% lên mức cao nhất 2 tuần, được thúc đẩy bởi lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung và dự kiến thành viên OPEC là Iran sẽ từ chối đề xuất thỏa thuận hạt nhân của Mỹ, vốn là chìa khóa để nới lỏng lệnh trừng phạt.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ cao nhất gần 3 tuần

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm song vẫn cao nhất gần 3 tuần, do dự báo nhu cầu trong 2 tuần tới thấp hơn so với dự kiến trước đó làm lu mờ sản lượng giảm.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 7/2025 trên sàn New York giảm 0,6 US cent tương đương 0,2% xuống 3.716 USD/mmBTU. Trong phiên trước đó, giá khí tự nhiên đạt mức cao nhất kể từ ngày 9/5/2025 – phiên thứ 2 liên tiếp.

Giá vàng duy trì vững

Giá vàng duy trì vững, khi số liệu việc làm của Mỹ trong tháng 4/2025 khá khả quan bù đắp cho sự bất ổn kéo dài về quan hệ thương mại Mỹ - Trung và mối lo ngại về kinh tế toàn cầu.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA duy trì vững ở mức 3.351,49 USD/ounce. Vàng kỳ hạn tháng 8/2025 trên sàn New York ở mức 3.375 USD/ounce.

Mối lo ngại về nền kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng sau khi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cảnh báo về sự suy thoái kinh tế cao hơn so với dự kiến, bởi các chính sách thương mại của chính quyền Trump gây ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế Mỹ.

Giá đồng giảm

Giá đồng giảm, do lo ngại về thuế quan làm lu mờ số liệu việc làm của Mỹ cao hơn so với dự kiến, trong khi các nhà đầu tư chuyển tập trung sang các cuộc đàm phán thương mại của Tổng thống Mỹ, Donald Trump.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,1% xuống 9.624,5 USD/tấn.

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên và thép tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên tăng, do các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào kiếm lời, song nhu cầu theo mùa vụ giảm đã hạn chế đà tăng.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Đại Liên tăng 1,37% lên 704,5 CNY (97,98 USD)/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất gần 2 tháng trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7/2025 trên sàn Singapore tăng 0,95% lên 95,2 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 1,57%, thép cuộn cán nóng tăng 1,61%, thép cuộn tăng 1,14% và thép không gỉ tăng 0,59%.

Giá cao su tại Nhật Bản tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng do đồng JPY suy yếu, trong khi thời tiết ẩm ướt tại nước sản xuất hàng đầu – Thái Lan – đã làm giảm triển vọng nguồn cung thu hoạch theo mùa vụ.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 3,9 JPY tương đương 1,36% lên 290,9 JPY (2,02 USD)/kg.

Đồng thời, giá cao su kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn Singapore tăng 0,9% lên 160,1 US cent/kg.

Nhà cung cấp dữ liệu hàng hóa Trung Quốc, Longzhong Information cho biết, do lượng mưa tăng ở các khu vực sản xuất trong và ngoài nước nên sản lượng nguyên liệu đã bị ảnh hưởng.

Giá cà phê tăng

Giá cà phê robusta trên sàn London tăng 8 USD tương đương 0,2% lên 4.345 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất 9,5 tháng (4.235 USD/tấn) trong phiên trước đó.

Đồng thời, giá cà phê arabica trên sàn ICE tăng 1,6% lên 3,4615 USD/lb.

USDA dự kiến sản lượng cà phê Ethiopia niên vụ 2025/26 sẽ tăng lên 11,56 triệu bao, so với 10,63 triệu bao niên vụ trước đó.

Xuất khẩu cà phê hạt toàn cầu trong tháng 4/2025 giảm 6,8% so với cùng tháng năm ngoái xuống 10,2 triệu bao, Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho biết.

Giá đường giảm

Giá đường thô trên sàn ICE giảm 0,15 US cent tương đương 0,9% xuống 16,75 US cent/lb. Trong phiên trước đó, giá cà phê chạm mức thấp nhất 4 năm (16,66 US cent/lb).

Đồng thời, giá đường trắng trên sàn London giảm 1,2% xuống 468,1 USD/tấn.

Giá lúa mì, ngô và đậu tương tăng

Giá lúa mì trên sàn Chicago tăng hơn 1%, do dấu hiệu xung đột Nga – Ukraine gia tăng và lo ngại về thời tiết khô tại Trung Quốc đã thúc đẩy hoạt động mua vào.

Trên sàn Chicago, giá lúa mì kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 6 US cent tương đương 1,1% lên 5,42 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 1/2 US cent lên 4,39 USD/bushel và giá đậu tương giao cùng kỳ hạn tăng 4-1/4 US cent tương đương 0,4% lên 10,45 USD/bushel.

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng

Giá dầu cọ tại Malaysia tăng, do hoạt động đẩy mạnh mua vào.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 8/2025 trên sàn Bursa Malaysia tăng 16 ringgit tương đương 0,41% lên 3.950 ringgit (930,73 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 5/6