Thị trường ngày 6/6: Giá dầu tăng trở lại, vàng giảm và đường thô thấp nhất 4 năm

Giá dầu tăng

Giá dầu tăng, do thông tin Mỹ - Trung đã đồng ý tiếp tục đàm phán thương mại, sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình.

Chốt phiên giao dịch ngày 5/6, giá dầu thô Brent tăng 48 US cent tương đương 0,7% lên 65,34 USD/thùng. Dầu WTI tăng 52 US cent tương đương 0,8% lên 63,37 USD/thùng.

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm

Giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm 1%, do tồn trữ cao hơn so với dự kiến và lưu lượng khí đốt đến các nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng trong 1 tháng trở lại đây giảm. Giá khí tự nhiên giảm bất chấp sản lượng trong nhiều tuần giảm và dự b áo nhu cầu trong 2 tuần tới cao hơn so với dự kiến.

Giá khí tự nhiên kỳ hạn tháng 7/2025 trên sàn New York giảm 3,9 US cent tương đương 1% xuống 3.677 USD/mmBTU.

Giá vàng giảm, bạc cao nhất 13 năm, bạch kim cao nhất 3 năm

Giá vàng giảm, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý tiếp tục đàm phán để giải quyết các tranh chấp thương mại, trong khi bạc vượt ngưỡng 35 USD/ounce lên mức cao nhất 13 năm.

Vàng giao ngay trên sàn LBMA giảm 0,7% xuống 3.351,69 USD/ounce, sau khi tăng 0,6% trong đầu phiên giao dịch. Vàng kỳ hạn tháng 8/2025 trên sàn New York giảm 0,7% xuống 3.375,1 USD/ounce. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng tăng 28%.

Vàng là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị và kinh tế.

Metals Focus cho biết, các ngân hàng trung ương sẽ mua 1.000 tấn vàng trong năm 2025, đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp mua vào ồ ạt.

Trong khi đó, giá bạc giao ngay tăng 1,9% lên 35,61 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2012 trong đầu phiên giao dịch.

Giá bạch kim tăng 4,8% lên 1.136,45 USD/ounce – cao nhất kể từ tháng 3/2022.

Giá đồng cao nhất 2 tháng

Giá đồng đạt mức cao nhất 2 tháng, được thúc đẩy bởi hoạt động đầu cơ sau khi giá giảm, do tồn trữ tại London tăng và một mỏ khai thác lớn tại Congo ngừng hoạt động.

Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London tăng 1,1% lên 9.727 USD/tấn, sau khi đạt 9.809,5 USD/tấn – cao nhất kể từ ngày 31/3/2025.

Đồng thời, giá đồng trên sàn Comex tăng 1,1% lên 4,94 USD/lb.

Tồn trữ đồng tại London giảm xuống 138.000 tấn – thấp nhất gần 1 năm và giảm gần 1/2 tính từ đầu năm đến nay. Trong khi tồn trữ đồng trên sàn Comex tăng vọt 90% trong 2 tháng qua.

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm, thép cây tăng

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên giảm, khi trọng tâm chuyển sang việc tiêu thụ thép tại nước tiêu thụ hàng đầu – Trung Quốc – giảm trong mùa nhu cầu thấp điểm.

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn Đại Liên giảm 0,14% xuống 701 CNY (97,6 USD)/tấn.

Đồng thời, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7/2025 trên sàn Singapore giảm 0,8% xuống 94,7 USD/tấn.

Trên sàn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,14%, thép cuộn cán nóng giảm 0,19%, thép cuộn tăng 0,06% và thép không gỉ tăng 0,2%.

Giá cao su tại Nhật Bản tiếp đà tăng

Giá cao su tại Nhật Bản tăng, được hỗ trợ bởi điều kiện thời tiết bất lợi tại nước sản xuất hàng đầu – Thái Lan, song sự không chắc chắn trong lĩnh vực ô tô toàn cầu tiếp tục gây áp lực đối với mặt hàng sản xuất lốp xe.

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2025 trên sàn Osaka (OSE) tăng 1,5 JPY tương đương 0,52% lên 292,4 JPY (2,04 USD)/kg.

Trong khi đó, giá cao su kỳ hạn tháng 6/2025 trên sàn Singapore giảm 0,9% xuống 159,5 US cent/kg.

Giá cà phê tăng tại London và New York, giảm tại Việt Nam

Hoạt động giao dịch cà phê tại Việt Nam diễn ra trầm lắng, giá thị trường nội địa giảm theo xu hướng toàn cầu giảm và nguồn cung tăng từ các nước sản xuất cà phê robusta khác.

Giá cà phê robusta xuất khẩu của Việt Nam (loại 2, 5% đen & vỡ) chào bán ở mức cộng 40-80 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2025 trên sàn London.

Tại thị trường nội địa, cà phê nhân xô được bán với giá 113.500-114.000 VND (4,35-4,37 USD)/kg, giảm so với 121.700 – 122.300 VND/kg 1 tuần trước đó.

Tại Indonesia, giá cà phê robusta loại 4 (80 hạt lỗi) chào bán ở mức cộng 80 USD/tấn so với hợp đồng kỳ hạn tháng 7-8/2025 trên sàn London.

Tại London, giá cà phê robusta tăng 100 USD tương đương 2,3% lên 4.445 USD/tấn, sau khi chạm mức thấp nhất 9,5 tháng (4.235 USD/tấn) trong phiên ngày thứ 3 (3/6/2025).

Tại New York, giá cà phê arabica tăng 3,9% lên 3,5975 USD/lb.

Giá đường thô thấp nhất 4 năm

Giá đường thô trên sàn ICE chạm mức thấp nhất 4 năm, khi thị trường chuyển tập trung sang triển vọng nguồn cung được cải thiện.

Giá đường thô trên sàn ICE giảm 0,18 US cent tương đương 1,1% xuống 16,57 US cent/lb, trong phiên có lúc chạm mức thấp nhất kể từ tháng 6/2021 (16,46 US cent/lb).

Đồng thời, giá đường trắng trên sàn London giảm 1% xuống 463,3 USD/tấn.

Giá lúa mì, ngô và đậu tương tiếp đà tăng

Giá đậu tương trên sàn Chicago tăng lên mức cao nhất 1 tuần, do lạc quan về quan hệ thương mại Mỹ - Trung, nước mua đậu tương lớn nhất thế giới, sau khi các nhà lãnh đạo 2 nước điện đàm qua điện thoại trong hơn 1 giờ. Giá lúa mì tăng do hoạt động mua bù thiếu, căng thẳng giữa các nước cung cấp ngũ cốc lớn Nga – Ukraine gia tăng.

Trên sàn Chicago, giá đậu tương kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 9 US cent lên 10,54 USD/bushel, sau khi tăng lên 10,56-3/4 USD/bushel – cao nhất kể từ ngày 28/5/2025. Giá ngô kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 3/4 US cent lên 4,39-1/2 USD/bushel và giá lúa mì giao cùng kỳ hạn tăng 2-3/4 US cent lên 5,46 USD/bushel.

Giá gạo Ấn Độ thấp nhất 2 năm, không thay đổi tại Việt Nam và Thái Lan

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất 2 năm, do đồng rupee mất giá và kỳ vọng năm thứ 2 mưa gió mùa sẽ hỗ trợ năng suất cây trồng, trong khi nhu cầu ở Thái Lan vẫn ảm đạm.

Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức 380-386 USD/tấn, giảm so với 382-389 USD/tấn 1 tuần trước đó. Giá gạo trắng 5% tấm ở mức 373-378 USD/tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm ở mức 410 USD/tấn, so với 405-410 USD/tấn 1 tuần trước đó.

Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam ở mức 396 USD/tấn, không thay đổi so với 1 tuần trước đó.

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm

Giá dầu cọ tại Malaysia giảm, rời khỏi mức tăng 2 phiên liên tiếp, do các thương nhân bán ra chốt lời và giá dầu thực vật khác giảm.

Giá dầu cọ kỳ hạn tháng 8/2025 trên sàn Bursa Malaysia giảm 44 ringgit tương đương 1,11% xuống 3.904 ringgit (923,59 USD)/tấn.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 6/ 6