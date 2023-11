Thị trường ngày 7/11:  Dầu bật tăng, vàng giảm, một loại nông sản lập đỉnh 45 năm

Dầu tăng khi Saudi Arabia và Nga tiếp tục cắt giảm nguồn cung

Giá dầu tăng cao hơn sau khi các nhà xuất khẩu hàng đầu Saudi Arabia và Nga tái khẳng định cam kết cắt giảm nguồn cung dầu tự nguyện thêm cho đến cuối năm nay.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô Brent giao sau tăng 29 cent, tương đương 0,34%, lên 85,18 USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ tăng 31 cent, tương đương 0,4%, lên 80,82 USD/thùng.

Saudi Arabia sẽ tiếp tục cắt giảm tự nguyện bổ sung 1 triệu thùng/ngày vào tháng 12/2023 để giữ sản lượng khoảng 9 triệu thùng/ngày. Nga cũng tuyên bố sẽ tiếp tục cắt giảm tự nguyện thêm 300.000 thùng/ngày từ xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ cho đến cuối tháng 12/2023.

Việc cắt giảm có thể được kéo dài sang quý I/2024 do “nhu cầu dầu yếu hơn theo mùa vào đầu mỗi năm, những lo ngại về tăng trưởng kinh tế đang diễn ra và mục tiêu của các nhà sản xuất và OPEC+ là hỗ trợ sự ổn định và cân bằng của thị trường dầu mỏ", chiến lược gia Giovanni Staunovo của UBS cho biết.

Đồng USD yếu hơn cũng hỗ trợ giá dầu. Chỉ số đô la giảm xuống mức thấp nhất là 104,84, yếu nhất kể từ 20/9. Đồng USD yếu hơn thúc đẩy nhu cầu mua dầu thô của những người nắm giữ ngoại tệ.

Tuy nhiên, việc nới lỏng sản lượng dầu thô tại các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc và Mỹ đã hạn chế đà tăng giá dầu. Hoạt động lọc dầu đang giảm bớt tại các nhà máy lọc dầu Trung Quốc từ mức kỷ lục trong quý thứ ba do tỷ suất lợi nhuận bị xói mòn và khan hiếm hạn ngạch xuất khẩu đến cuối năm. Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu thô của Mỹ trong quý này sẽ hoạt động chậm lại khi mùa hè đi qua do biên lợi nhuận xăng yếu và nhà máy đại tu sau một thời gian hoạt động hết năng suất.

Ngoài ra, những lo ngại về kinh tế vĩ mô vẫn tồn tại ở châu Âu, nơi Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) suy giảm khiến nhu cầu tiêu thụ dầu suy yếu hơn nữa.

Vàng giảm bớt do lợi suất trái phiếu tăng

Vàng giảm khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và các nhà đầu tư chờ đợi nghe ít nhất 9 thành viên Fed phát biểu trong tuần này, bao gồm cả Powell vào ngày 9/11 về xu hướng lãi suất của Mỹ.

Vàng giao ngay giảm 0,7% xuống 1.979,19 USD/ounce vào lúc 19h41 GMT sau khi tăng lên trên mức quan trọng 2.000 USD vào thứ Sáu. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,5% xuống 1.988,60 USD.

Vàng thỏi đã tăng hơn 7% trong tháng 10 khi xung đột Trung Đông thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn.

Các nhà giao dịch dự kiến 90% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng 12, theo công cụ CME FedWatch.

Bạc giảm 0,6% xuống 23,05 USD/ounce. Platinum giảm 2,5% xuống 906,86 USD và palladium giảm 1,9% xuống 1.098,54 USD, cả hai đều có mức giảm hàng ngày lớn nhất kể từ tháng 10.

Quặng sắt vững giá

Giá quặng sắt ít thay đổi do mức tăng giá được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản và các biện pháp kích thích kinh tế bị hạn chế phần nào bởi lo ngại về sự giám sát chắt chẽ của chính phủ sau đợt tăng giá gần đây và biên lợi nhuận thép thu hẹp.

Quặng sắt giao tháng 1/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc kết thúc phiên không đổi ở mức 925 nhân dân tệ (127,00 USD)/tấn.Quặng sắt chuẩn tháng 12 trên Sàn giao dịch Singapore cao hơn 0,33% ở mức 123,35 USD/tấn.

Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc phát hành và sử dụng trái phiếu chính phủ. Bắc Kinh đã phát hành 3,46 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 91% tổng số trái phiếu đặc biệt hàng năm trong 9 tháng đầu năm 2023.

Các nhà chức trách Trung Quốc thường sẽ tăng cường giám sát thị trường quặng sắt sau khi giá tăng liên tục, với lần gần nhất vào tháng 9. Giá quặng sắt thường phải đối mặt với một số áp lực giảm sau khi nhà hoạch định nhà nước cho biết họ sẽ tăng cường giám sát thị trường tương lai và giao ngay.

Tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, giá thép cây tăng 0,58%, thép cuộn cán nóng tăng 0,28%, thanh thép tăng 0,15% và thép không gỉ tăng 1%.

Đồng đạt mức cao nhất một tháng trước dữ liệu quan trọng của Trung Quốc

Giá đồng tăng lên mức cao nhất trong một tháng do đồng USD yếu hơn và cam kết tăng cường nhập khẩu của Trung Quốc đã thúc đẩy lực mua trước dữ liệu kinh tế quan trọng của Trung Quốc.

Giá đồng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 0,9% lên 8.246 USD/tấn sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 2/10/2023 là 8.260 USD.

Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang nói tại một hội chợ thương mại ở Thượng Hải hôm Chủ nhật rằng nước này sẽ mở cửa nền kinh tế và nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ sẽ đạt mức tích lũy 17 nghìn tỷ đô la trong vòng 5 năm tới. Điều này đã hỗ trợ giá đồng tăng cao.

Đồng USD giảm sau khi báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ giảm mạnh củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp tháng 12.

Dữ liệu về xuất khẩu, nhập khẩu, lạm phát giá tiêu dùng và tổng tài chính xã hội của Trung Quốc sẽ được theo dõi chặt chẽ trong vài ngày tới để tìm manh mối về triển vọng nhu cầu đối với kim loại công nghiệp.

Giá nhôm cũng chạm mức cao nhất một tháng ở mức 2.295 USD/tấn, do tồn kho thấp tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải và tại LME và việc cắt giảm sản lượng ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc vì hạn chế điện liên quan đến tình trạng thiếu nước.

Chốt phiên giao dịch, giá nhôm kỳ hạn 3 tháng tăng 1,4% lên 2.285 USD/tấn, kẽm tăng 1,5% lên 2.563 USD, chì tăng 0,4% lên 2.181 USD, thiếc ăng 1,4% lên 24.700 USD và niken tăng 1,2% lên 18.445 USD.

Đậu tương cao nhất 2 tháng

Giá đậu tương kỳ hạn Chicago đạt mức cao nhất 2 tháng do lo ngại thời tiết ở nhà xuất khẩu hàng đầu Brazil và điều kiện khô cằn ở Argentina. Giá ngô kỳ hạn kết thúc không đổi, trong khi lúa mì tăng nhẹ do sự suy yếu của đồng đô la Mỹ đã hỗ trợ thêm cho thị trường.

Thời tiết không đồng đều ở Brazil khiến hoạt động trồng đậu tương nhiều nơi đã bị trì hoãn. Khô hạn là một mối quan tâm ở bang sản xuất đậu nành hàng đầu Mato Grosso, trong khi những trận mưa lớn tại các khu vực phía Nam gây bất lợi cho cây trồng. Argentina vẫn khô hạn, mặc dù đã cải thiện.

Giá đậu tương kỳ hạn cũng được hỗ trợ bởi tin các công ty ở Trung Quốc, nước nhập khẩu hạt có dầu lớn nhất thế giới, thảo luận về nhập khẩu lớn hơn vào tuần trước và đồng USD yếu hơn khiến nguồn cung của Mỹ rẻ hơn trên thị trường thế giới.

Sau khi giao dịch kết thúc, USDA cho biết trong báo cáo tiến độ vụ mùa hàng tuần rằng vụ thu hoạch ngô của Mỹ đã hoàn thành 81% trong khi vụ thu hoạch đậu nành đã hoàn thành 91%. Cả hai đều thấp hơn một chút so với kỳ vọng .

Giá đậu tương tại Chicago tăng 12-1/4 cent đóng cửa ở mức 13,64 USD/bushel, sau khi trước đó chạm mức cao nhất kể từ ngày 12/9 là 13,69-3/4 USD/bushel. Giá ngô kết thúc không đổi 4,77-1/4 USD/bushel, trong khi lúa mì tăng 3-1/4 cent lên 5,75-3/4 USD/bushel.

USDA cho biết hôm thứ Hai rằng các nhà xuất khẩu đã bán 289.575 tấn ngô Mỹ cho Mexico. Trong một diễn biến khác, chính phủ đã báo cáo các cuộc kiểm tra xuất khẩu lúa mì hàng tuần của Mỹ thấp hơn kỳ vọng.

Trong báo cáo tiến độ vụ mùa hàng tuần, USDA đánh giá 50% vụ lúa mì mùa đông trong tình trạng tốt đến tuyệt vời, cao hơn 3% so với ước tính của các nhà phân tích.

Ca cao lập đỉnh 45 năm khi nguồn cung thắt chặt

Giá ca cao kỳ hạn tại New York trên sàn ICE đã tăng lên mức cao nhất trong gần 45 năm, do nguồn cung thắt chặt sau khi sản lượng thấp hơn ở Bờ Biển Ngà và Ghana. Giá ca cao kỳ hạn tháng 12 tại New York tăng 16 USD, tương đương 0,4%, lên 3.914 USD sau khi đạt đỉnh 3.954 USD - mức cao nhất kể từ tháng 12/1978.

Cần nhiều mưa hơn ở các vùng trồng ca cao chính của Bờ Biển Ngà trong tháng này để thúc đẩy tăng trưởng của vụ mùa chính từ tháng 10 đến tháng 3 trước khi bắt đầu mùa khô, nông dân cho biết.

Ca cao London kỳ hạn tháng 3/2024 giảm 4 pound, tương đương 0,1%, xuống 3.339 pound/tấn.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2023 tăng 2,8 cent, tương đương 1,6%, lên 1,737 USD/lb sau khi thiết lập mức cao nhất trong 4 tháng là 1,7410 USD. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 1/2024 tăng 50 USD, tương đương 2,1%, lên 2.422 USD/tấn.

Các đại lý cho biết các vấn đề hậu cần ở Brazil đã khiến các nhà rang xay chuyển sang tích trữ mặc dù xuất khẩu đã tăng vào tháng trước tại nhà sản xuất hàng đầu thế giới. Dự trữ tại sàn ICE đã giảm xuống mức thấp nhất trong 24 năm còn 347.555 bao vào thứ Hai.

Các nhà đầu cơ đã chuyển từ vị thế bán ròng sang vị thế mua ròng đối với các quỹ cà phê arabica trên sàn ICE trong tuần tính đến ngày 31/10, dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai cho thấy hôm thứ Sáu.

Giá đường cũng tăng nhờ nhu cầu mạnh. Đường trắng kỳ hạn chốt phiên tăng 5,80 USD, tương đương 0,8%, lên 763,40 USD/tấn sau khi thiết lập mức cao nhất trong hợp đồng là 767,40 USD. Đường thô kỳ hạn tháng 3/2024 tăng 0,18 cent, tương đương 0,6%, lên 27,95 cent/lb.

Công ty đường Ai Cập GASC đã mua 100.000 tấn đường tinh luyện trắng trong một cuộc đấu thầu quốc tế kết thúc vào Chủ nhật, các thương nhân cho biết hôm thứ Hai.

Cao su giảm do nhu cầu Trung Quốc yếu, triển vọng nguồn cung tăng

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản giảm do nhu cầu Trung Quốc yếu trong khi dự đoán nguồn cung toàn cầu tăng. Giá cao su kỳ hạn trên sàn giao dịch Osaka (OSE) giao tháng 4/2024 giảm 0,7 yên hay 0,27%, còn 257,9 yên/kg.

Giá cao su trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 1/2024 giảm 95 nhân dân tệ hay 0,67%, xuống mức 14.165 nhân dân tệ/tấn.

Jom Jacob, đồng sáng lập công ty phân tích What Next Rubber có trụ sở tại Ấn Độ, cho biết nhu cầu, đặc biệt là ở Trung Quốc, vẫn yếu, khả năng triển vọng giảm giá trong ngắn hạn.

Hai cuộc khảo sát cho thấy hoạt động nhà máy của Trung Quốc bất ngờ giảm trong tháng 10, làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng ngành sản xuất đang phát triển mạnh của nước này và sự phục hồi kinh tế mong manh của nước này vào đầu quý IV.

Jacob cho biết nguồn cung dự kiến sẽ cải thiện trong ngắn hạn do mùa sản xuất cao điểm theo mùa trên toàn cầu và thời tiết mưa suy yếu ở nhà sản xuất hàng đầu Thái Lan.

Hợp đồng cao su giao tháng 12 trên sàn SICOM chốt phiên ở mức 146,5 US cent/kg, giảm 0,5%.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 07/11/2023