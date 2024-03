Thị trường ngày 7/3: Giá vàng tiếp tục phá kỷ lục, dầu tăng, cà phê robusta cao nhất 16 năm

Dầu tăng 1%

Giá dầu tăng khoảng 1% do dự trữ dầu thô của Mỹ tăng ít hơn dự kiến, dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất giảm mạnh và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nói rằng ông vẫn dự kiến giảm lãi suất trong năm nay.

Lãi suất giảm có thể làm tăng nhu cầu dầu bởi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chốt phiên 6/3, dầu thô Brent tăng 0,92 USD hay 1,1% lên 82,96 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI tăng 0,98 USD hay 1,3% lên 79,13 USD/thùng. Điều này khiến dầu Brent có ngày tăng đầu tiên trong 5 phiên.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết các công ty năng lượng bổ sung dự trữ 1,4 triệu thùng, ít hơn dự kiến trong tuần kết thúc vào ngày 1/3, trong khi dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất giảm nhiều hơn dự kiến.

Đối với dự trữ dầu thô, các nhà phân tích trong thăm dò của Reuters dự báo tăng 2,1 triệu thùng và số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API) tăng 0,4 triệu thùng.

Các công ty năng lượng cũng đã rút 4,1 triệu thùng ra khỏi dự trữ sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi, và rút 4,5 triệu thùng xăng ra khỏi dự trữ trong tuần trước. Trong khi đó giới phân tích dự báo dự trữ chưng cất giảm 0,7 triệu thùng và xăng giảm 1,6 triệu thùng.

Các nhà đầu tư thấy dấu hiệu Fed cắt giảm lãi suất là tích cực cho nền kinh tế và nhu cầu dầu. Số liệu việc làm lĩnh vực tư nhân của Mỹ tăng ít hơn dự kiến trong tháng 2, củng cố khả năng cắt giảm lãi suất. USD giảm xuống mức thấp nhất một tháng so với rổ các đồng tiền khác sau bình luận của Powell.

USD yếu có thể thúc đẩy nhu cầu dầu bởi khiến nhiên liệu này rẻ hơn cho người mua bằng ngoại tệ khác.

Vàng tiếp tục lập kỷ lục

Giá vàng tăng lên kỷ lục mới chủ yếu nhờ đặt cược vào việc nới lỏng tiền tệ của Mỹ, trong khi palađi tăng trở lại trên mốc 1.000 USD lần đầu tiên kể từ ngày 12/1.

Vàng giao ngay tăng 0,8% lên 2.145,09 USD/ounce sau khi lên mức kỷ lục 2.152,09 USD/ounce trong phiên này. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 4 đóng cửa tăng 0,8% lên 2.158,2 UASD/ounce. Bạc tăng 1,9% lên 24,15 USD/ounce.

Vàng tăng thêm do USD giảm sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell chỉ ra việc cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Vàng bị ảnh hưởng khi lãi suất của Mỹ cao làm tăng lợi nhuận từ các tài sản cạnh tranh như trái phiếu và đẩy USD tăng, khiến vàng đắt đỏ hơn đối với người mua nước ngoài.

Trong khi đó, bạch kim tăng khoảng 3% lên 906,7 USD/ounce trong khi palađi tăng gần 10% lên 1.035,83 USD/ounce.

Đồng tăng do USD yếu, dự trữ thấp

Giá đồng tăng tại London do USD yếu hơn và dự trữ giảm lấn át những lo ngại về thiếu chính sách kích thích lớn từ Trung Quốc.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London (LME) tăng 0,9% lên 8.565,5 USD/tấn.

Chỉ số USD giảm sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết tiến trình tiếp tục về lạm phát không được đảm bảo, mặc dù ngân hàng trung ương này vẫn dự kiến sẽ giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Dự trữ đồng của sàn LME tiếp tục giảm và xuống mức thấp mới trong 6 tháng.

Cuộc thăm dò của Reuters cho thấy tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc có thể chậm lại trong hai tháng đầu năm nay, cho thấy các nhà sản xuất vẫn khó khăn trong việc thu hút khách mua ở nước ngoài.

Quặng sắt Đại Liên giảm do thị trường thép yếu

Giá quặng sắt Đại Liên giảm bởi thị trường thép tiếp tục yếu và thiếu các gói kích thích lớn từ Trung Quốc.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa giảm 0,23% xuống 881,5 CNY (122,44 USD)/tấn.

Các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong ngày 5/3 đã đưa ra các mục tiêu kinh tế quan trọng năm 2024 tại cuộc họp quốc hội thường niên. Các số liệu chính phần lớn phù hợp với dự đoán của thị trường, làm thất vọng những người đang tìm kiếm sự kích thích lớn hơn có lợi cho việc tiêu thụ kim loại.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 4 trên sàn giao dịch Singapore tăng 0,75% lên 115,3 USD/tấn.

Tại Thượng Hải giá thép giảm trong bối cảnh nhu cầu yếu. Thép thanh giảm 0,7%, thép cuộn cán nóng giảm 0,77%, dây thép cuộn giảm 1,25% và thép không gỉ giảm 0,8%.

Cao su Nhật Bản tăng phiên thứ hai liên tiếp

Giá cao su Nhật Bản tăng phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh giá dầu cao và lo ngại về thời tiết tại Thái Lan, nước sản xuất hàng đầu, trong khi kế hoạch mở rộng của các nhà sản xuất Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy tâm lý thị trường hơn nữa.

Hợp đồng cao su giao tháng 8 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa tăng 0,5 JPY, hay 0,17% lên 299,9 JPY (2 USD)/kg.

Tại Thượng Hải cao su giao tháng 5 tăng 35 CNY lên 13.805 CNY (1.917,55 USD)/tấn.

Giá dầu phục hồi trong bối cảnh các nhà sản xuất chính cắt giảm sản lượng.

Cao su tự nhiên thường theo sự điều chỉnh của giá dầu khi cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu thô.

Cơ quan khí tượng Thái Lan cảnh báo thời tiết rất nóng ở thượng nguồn Thái Lan từ ngày 6 – 8/3 và bão mùa hè tại khu vực này từ ngày 8 – 10/3, có khả năng gây thiệt hại cho mùa màng.

Cà phê robusta tăng 4% lên mức cao nhất 16 năm

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 5 đóng cửa tăng 129 USD hay 4,1% lên 3.309 USD/tấn sau khi đạt 3.328 USD, giá cao nhất kể từ khi hình thức hợp đồng hiện tại bắt đầu giao dịch vào tháng 1/2008.

Các nhà xuất khẩu đang gặp khó khăn trong việc thu mua cà phê tại Việt Nam, với một số nông dân chờ giá tăng trong khi các chuyến hàng tới Châu Âu bị trì hoãn bởi các cuộc tấn công trên Biển Đỏ góp phần hạn chế nguồn cung.

Dự trữ cà phê của sàn ICE chỉ đạt 23.350 tấn tính tới 5/3, giảm mạnh từ 74.000 tấn một năm trước.

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 5 tăng 1,6% lên 1,863 USD/lb.

Brazil đã xuất khẩu 3,61 triệu bao cà phê trong tháng 2, cao hơn 77% so với một năm trước.

Giá đường tăng

Đường thô kỳ hạn tháng 5 đóng cửa tăng 0,58 US cent hay 2,8% lên 21,45 US cent/lb, sau khi giảm xuống mức thấp nhất 2,5 tháng tại 20,53 US cent.

Các đại lý cho biết triển vọng sản lượng đường đang cải thiện tại nước xuất khẩu hàng đầu Thái Lan là một trong các yếu tố gây áp lực cho giá.

Diện tích trồng mía đường tại các bang Maharashtra và Karnataka phía tây Ấn Độ dự kiến giảm trong niên vụ 2024/25 bắt đầu từ ngày 1/10, một cơ quan hàng đầu trong ngành cho biết tại một hội nghị về đường ở Dubai.

Đường trắng kỳ hạn tháng 5 tăng 2,8% lên 611,00 USD/tấn.

Ngô tăng, lúa mì, đậu tương giảm

Giá ngô trên sàn giao dịch Chicago đóng cửa tăng nhẹ sau một phiên biến động, được hỗ trợ bởi săn giá hời trước một báo cáo cung cầu hàng tháng của chính phủ Mỹ.

Ngô CBOT kỳ hạn tháng 5 đóng cửa tăng 2-1/2 US cetn lên 4,28-3/4 USD/bushel. Giá ngô kỳ hạn tăng và giảm trong suốt phiên này.

Lúa mì Chicago giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2020, cho thấy sự cạnh tranh xuất khẩu gay gắt trên toàn cầu từ các nhà cung cấp ở Biển Đen, đặc biệt là Nga.

Lúa mì mềm đỏ vụ đông kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 20 US cent xuống 5,31 USD/bushel sau khi giảm xuống 5,29-1/2 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2020.

Đậu tương giảm nhưng hợp đồng này giữ trên mức thấp nhất 3 năm thiết lập ở tuần trước, do các nhà đầu tư đợi tin tức mới.

Đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 5 đóng cửa giảm 3/4 US cent xuống 11,48-1/4 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 07/3