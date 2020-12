Thị trường ngày 8/12: Giá vàng tăng, dầu và đồng yếu đi

Dầu giảm do số ca nhiễm COVID-19 tăng và quan hệ Mỹ - Trung dậy sóng



Giá dầu giảm khoảng 1% trong phiên vừa qua do số ca nhiễm COVID-19 gia tăng và quan hệ Mỹ - Trung thêm căng thẳng, làm suy yếu tác động tích cực từ thỏa thuận kiềm chế sản lượng của OPEC+.

Kết thúc phiên, dầu Brent giảm 46 US cent (0,9%) xuống 48,79 USD/thùng; dầu Tây Texas Mỹ (WTI) giảm 50 US cent (1,1%) xuống 45,76 USD/thùng.

Hãng tin Reuters đưa tin Mỹ đang chuẩn bị áp loạt trừng phạt mới với ít nhất là 12 quan chức Trung Quốc liên quan vụ bãi nhiệm các nghị sĩ bất đồng chính kiến ở Hong Kong.

Số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới tiếp tục gia tăng, buộc hàng loạt các nơi phải thực hiện một đợt phong tỏa nghiêm ngặt mới, trong đó có bang California (Mỹ), Đức và Hàn Quốc.

Tiêu thụ xăng ở Mỹ trong tuần lễ Tạ ơn sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng hơn 20 năm do rất ít người đi du lịch trong dịp này vì đại dịch.

Vàng tăng hơn 1%

Giá vàng tăng hơn 1% trong phiên vừa qua, lên mức cao nhất trong vòng 2 tuần do kỳ vọng vào một gói kích thích tài chính mới của Chính phủ Mỹ.

Kết thúc phiên giao dịch, giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 1.860,49 USD/ounce, trước đó có thời điểm giá đạt mức cao nhất kể từ 23/11, là 1.968,25 USD/ounce. Vàng kỳ hạn tháng 2/2020 phiên vừa qua tăng 1,4% lên 1.866 USD/ounce.

Nhà phân tích cao cấp Jim Wyckoff của Kitco Metals cho biết: "Kế hoạch kích cầu đã giúp ổn định thị trường vàng vì khi có nhiều tiền bơm vào hệ thống tài chính thì sẽ gây r a lạm phát".

Các nhà lập pháp Mỹ đang nỗ lực tìm tiếng nói chung để đi đến một thỏa thuận về việc đưa ra các khoản cứu trợ triij giá 908 tỷ USD – đã được chờ đợi từ lâu.

Việc Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt và lệnh cấm đi lại đối với 14 quan chức Trung Quốc cũng góp phần khiến nhà đầu tư tăng cường rót tiền vào vàng để bảo toàn nguồn vốn trong bối cảnh căng thẳng chính trị.

Giá vàng đã hồi phục hơn 5% kể từ khi giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng vào ngày 30/11.

Đồng giảm khỏi mức cao nhất 8 năm do bán chốt lời

Giá đồng phiên 7/12 có lúc chạm mức cao nhất gần 8 năm do hoạt động bán chốt lời sau khi dữ liệu cho thấy Trung Quốc giảm nhập khẩu và đồng USD mạnh lên.

Kết thúc phiên giao dịch, đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,5% xuống 7.721 USD/tấn, trước đó có lúc giá chạm 7.800 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 3/2013.

Nhập khẩu đồng của Trung Quốc tháng 11/2020 giảm tháng thứ 2 liên tiếp, xuống mức thấp nhất 6 tháng.

Thị trường kim loại công nghiệp gần đây khởi sắc khi giá thường xuyên duy trì ở mức cao, trong đó đồng cao nhất nhiều năm, do kinh tế Trung Quốc phát đi nhiều tín hieuj hồi phục, và những thông tin tích cực về COVID-19 cũng như dự đoán kế hoạch chi tiêu của Chính phủ Mỹ khi ông Biden lên nắm quyền.

Giá kim loại công nghiệp tăng lên mức cao kỷ lục nhiều năm

Đường duy trì ở mức thấp nhất 1 tháng

Giá đường thô trên sàn New York phiên vừa qua gần như không thay đổi, sau khi giảm xuống mức thấp nhất 1 tháng vào trước đó, do các quỹ hàng hóa có chút lo ngại về việc nguồn cung ngắn hạn có thể sụt giảm. Các nhà đầu cơ đã giảm vị thế mua ròng đường thô trên sàn New York trong tuần tới 1/12 xuống còn 176.330 hợp đồng.

Kết thúc phiên vừa qua, giá đường thô kỳ hạn tháng 3 chỉ nhích 0,01 US cent lên 14,45 US cent/lb, sau khi chạm mức thấp nhất 1 tháng là 14,30 US cent.

Tình hình nguồn cung đang cải thiện khi thời tiết ở Brazil cải thiện, mùa màng ở Thái Lan phát triển tốt và khả năng xuất khẩu đường của Ấn Độ tăng lên khi dự báo Chính phủ sẽ hỗ trợ xuất khẩu đường vào đầu năm tới, hoặc giá trong nước giảm sẽ khiến việc xuất khẩu trở nên hấp dẫn hơn.

Về nhu cầu, nhập khẩu của các nước tiêu thụ đồng hàng đầu thế giới là Trung Quốc và Indonesia chậm lại.

Dự báo gía đường thô sắp tới sẽ dao động trong khoảng 13,50-15,50 US cent, so với 14-16 cent trước đây.

Giá đường trắng phiên vừa qua (kỳ hạn tháng 3) tăng 40 US cent lên 397,7 USD/tấn.

Cà phê arabica tăng, robust a giảm

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3 tăng 1,55 US cent (1,3%) lên 1,191 USD/lb, trong khi robusta giao cùng kỳ hạn giảm 5 USD (0,4%) xuống 1.350 USD/tấn.

Mưa ở các vùng trồng cà phê của Brazil – nước sản xuất hàng đầu thế giới – đã giúp cải thiện triển vọng cho vụ mùa năm tới. Nhà dự báo thời tiết Maxar cho biết, thời tiết từ 6-10 ngày tới có vẻ sẽ có mưa đủ.

Cao su giảm do số ca nhiễm COVID-19 tăng

Giá cao su trên thị trường Nhật Bản giảm hơn 3% trong phiên vừa qua, do số ca nhiễm COVID-19 vẫn tiếp tục tăng.

Kết thúc phiên giao dịch, trên sàn Osaka, cao su kỳ hạn tháng 5/2021 giảm 8 JPY (3,1%) xuống xuống 247,1 JPY/kg. Trên sàn Thượng Hải, cao su kỳ hạn tháng 5 cũng giảm 0,4% xuống 14.940 CNY/tấn.

Thêm một số bang ở Mỹ ngày 6/12 thông báo áp dụng chính sách giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, giữa bối cảnh các vắc xin sẽ phải chờ đến mùa Xuân mới có thể được cung cấp rộng rãi. Tại Nhật Bản, tỷ lệ người dân ủng hộ Thủ tướng Yoshihide Suga đã giảm do việc ông xử lý với đại dịch, trong khi Vương quốc Anh chuẩn bị trở thành quốc gia đầu tiên triển khai vắc xin COVID-19 trong tuần này.

Quặng sắt tăng tiếp

Giá quặng sắt tiếp tục tăng phiên thứ 4 liên tiếp, duy trì trên ngưỡng 900 CNY (137,63 USD)/tấn, bất chấp Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên cảnh báo việc nghiêm cấp mọi giao dịch bất hợp pháp.

Quặng sắt kỳ hạn tháng 1/2021 – được giao dịch nhiều nhất lúc này– trên sàn Đại Liên đã tăng 1,6% trong phiên vừa qua, đạt 968 CNY (148,02 USD)/tấn.

Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) hôm Chủ nhật 6/12 cho biết giá quặng sắt nhập khẩu tăng mạnh gần đây trái với dự báo của thị trường, và làm tăng rủi ro đối với giao dịch mặt hàng này.

