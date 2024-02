Thị trường ngày 8/2: Giá dầu tăng, đồng thấp nhất 3 tuần, ca cao cao nhất trong lịch sử

Dầu tăng do dự trữ nhiên liệu của Mỹ giảm



Giá dầu tăng ngày thứ 3 liên tiếp bởi dự trữ nhiên liệu của Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến và căng thẳng tại Trung Đông ngày càng tăng.

Chốt phiên ngày 7/02, dầu thô Brent tăng 0,62 USD hay 0,79% lên 79,21 USD/thùng. Dầu thô WTI tăng 0,55 USD hay 0,75% lên 73,86 USD/thùng.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự trữ xăng của Mỹ giảm 3,15 triệu thùng trong tuần trước so với ước tính của giới phân tích tăng 140.000 thùng. Dự trữ sản phẩm chưng cất giảm 3,2 triệu thùng so với ước tính giảm 1 triệu thùng.

Tuy nhiên, dự trữ dầu thô tăng 5,5 triệu thùng nhiều hơn dự kiến do sản lượng phục hồi, trong khi các nhà máy lọc dầu của Mỹ tăng cường bảo dưỡng. Giới phân tích ước tính chỉ tăng 1,9 triệu thùng.

Công suất lọc dầu giảm 0,5% xuống 82,4%. Theo số liệu của EIA, ở vùng Gulf Coast, tình trạng đóng băng sâu đã làm giảm 15% công suất, gây áp lực lên công suất sử dụng xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2021.

Về phía nguồn cung EIA cắt giảm triển vọng tăng trưởng sản lượng dầu trong nước năm 2024, thấp hơn nhiều so với mức tăng năm 2023 và dự đoán nó sẽ không đạt được mức kỷ lục của tháng 12/2023 cho đến tháng 2/2025.

Thị trường dầu mỏ tiếp tục theo dõi sự phát triển ở Trung Đông.

Thủ tướng Israel cho biết chiến thắng hoàn toàn ở Gaza là trong tầm tay, bác bỏ đề nghị mới nhất của Hamas về lệnh ngừng bắn nhằm đảm bảo sự trao trả các con tin vẫn bị giam giữ trong khu vực bị bao vây.

Các thương nhân cũng đang theo dõi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn nhằm vào hoạt động vận chuyển hàng ở Biển Đỏ đã làm gián đoạn giao thông qua kênh đào Suez, tuyến đường biển nhanh nhất giữa Châu Á và Châu Âu đồng thời là tuyến vận chuyển gần 12% thương mại toàn cầu.

Về lâu dài, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết Ấn Độ dự kiến sẽ là động lực lớn nhất cho tăng trưởng nhu cầu toàn cầu từ năm 2023 tới năm 2030, gần chiếm vị trí dẫn đầu từ nhà nhập khẩu Trung Quốc.

Vàng ổn định do các nhà đầu tư đợi thêm manh mối từ Fed

Giá vàng ổn định do các nhà đầu tư đợi manh mối từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về lộ trình lãi suất, trong khi palađi giảm xuống mức thấp nhất 5 năm do lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu.

Vàng giao ngay ổn định tại 2.034,82 USD/ounce. Vàng Mỹ kỳ hạn tháng 4 đóng cửa hầu như ổn định tại 2051,7 USD/ounce.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi những nhận xét từ các quan chức Fed phát biểu trong tuần này. Trọng tâm có thể sẽ chuyển sang báo cáo lạm phát công bố trong tuần tới để có thêm manh mối về thời điểm cắt giảm lãi suất.

Palađi giảm 5,5% xuống 899,23 USD/ounce, thấp nhất kể từ năm 2018. Palađi chủ yếu được sử dụng trong bộ chuyển đổi xúc tác cho xe cộ, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải độc hại.

Đồng giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần

Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần do nhu cầu chậm lại trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của Trung Quốc và khả năng USD tiếp tục mạnh lên.

Đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch Kim loại London LME tiếp tục giảm sau những nhận xét từ Fed rằng họ có thể cắt giảm lãi suất cuối năm nay với điều kiện lạm phát được kiểm soát. Đồng giảm xuống 8.306 USD/tấn, thấp nhất kể từ ngày 19/1.

Lãi suất cao hơn sẽ hỗ trợ USD, khiến đồng định giá bằng đồng tiền này đắt hơn cho người mua bằng ngoại tệ khác.

Kết thúc phiên giao dịch đồng giảm 1,1% xuống 8/309 USD/tấn. Kim loại này đã mất 3,5% từ đầu năm tới nay.

Quặng sắt phục hồi từ mức thấp hai tuần

Hầu hết các kim loại đen và nguyên liệu đều tăng, cùng với chứng khoán Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh ra tín hiệu rằng chính quyền đang tăng cường nỗ lực hỗ trợ các thị trường đang suy yếu.

Quặng sắt giao tháng 5 trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, Trung Quốc đóng cửa tăng 1,1% lên 944 CNY (131,31 USD)/tấn, phục hồi từ mức thấp nhất trong hơn hai tuần đã chạm tới trong phiên trước đó.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 3 tại Singapore gần như ổn định tại 125,05 USD/tấn.

Các thành phần khác trên sàn Đại Liên diễn biến trái chiều, với than luyện cốc giảm 0,3% xuống 1.700,50 CNY/tấn, trong khi than cốc tăng 0,1% lên 2.317,5 CNY.

Thép thanh tại Thượng Hải tăng 0,6% lên 3.840 CNY/tấn, thép cuộn cán nóng tăng 0,4% lên 3.968 CNY, dây thép cuộn tăng 0,2% lên 4.042 CNY trong khi thép không gỉ giảm 0,5% xuống 13.525 CNY, giảm phiên thứ 10 liên tiếp.

Cao su Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần

Cao su Nhật Bản giảm phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh nhu cầu giảm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc, chứng khoán trong nước giảm và đồng JPY mạnh lên.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 7 trên sàn giao dịch Osaka đóng cửa giảm 6,4 JPY hay 2,25% xuống 277,6 JPY (1,88 USD)/kg, thấp nhất kể từ ngày 24/1.

Tại Thượng Hải cao su giao tháng 5 giảm 150 CNY xuống 13.240 CNY (1.841,68 USD)/tấn.

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản đóng cửa giảm 0,11%. Đồng JPY phần lớn không đổi tại 147,99 so với USD sau khi tăng 0,49% đêm qua. Đồng JPY mạnh lên khiến các tài sản định giá bằng đồng tiền này đắt hơn cho người mua nước ngoài.

Giá ca cao đạt kỷ lục

Giá ca cao trên sàn giao dịch ICE tại New York tăng lên mức cao nhất đã từng, vượt qua mức đỉnh trước đó được thiết lập trong năm 1977, trong bối cảnh toàn cầu khan hiếm mặt hàng này.

Ca cao cao nhất lịch sử ở Mỹ chỉ xảy ra vài ngày trước lễ Tình nhân vào ngày 12/2, một trong những giai đoạn mua sô cô la nhiều nhất ở nước này.

Giá ca cao New York tăng 3,6% lên 5.410 USD/tấn. Ca cao tại London cũng đạt cao kỷ lục, tăng 2,4% trong ngày lên 4,344 bảng Anh/tấn.

Ca cao New York đã tăng 61% trong năm 2023 và tăng 29% từ đầu năm tới nay do sản lượng giảm tại Châu Phi bởi thời tiết bất lợi.

Với các hàng hóa khác đường thô tăng 1,4% lên 23,88 US cent/lb, trong khi đường trắng tăng 0,7% lên 656,5 USD/tấn.

Cà phê arabica đóng cửa tăng 1,5% lên 1,8785 USD/lb trong khi cà phê robusta tăng 0,6% lên 3.115 USD/tấn.

Ngô, đậu tương chạm mức thấp mới trong nhiều năm

Giá ngô Chicago giảm xuống mức thấp mới trong 3 năm do thời tiết, nóng, khô tại Argentina sẽ nhường chỗ cho mưa trên diện rộng trong những ngày tới.

Đậu tương cũng giảm, với hợp đồng được giao dịch nhiều nhất chạm mức thấp nhất kể từ ngày 15/12/2020 do dự đoán mưa tại các khu vực trồng chủ chốt của Brazil .

Hợp đồng ngô được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch Chicago đóng cửa giảm 4-1/2 US cent xuống 4,34-1/4 USD/bushel. Đậu tương CBOT giảm 10-1/2 US cent xuống 11,89 USD/bushel. Lúa mì CBOT tăng 7 US cent lên 6,02 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 08/02