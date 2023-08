Thị trường ngày 8/8: Giá dầu, vàng, quặng sắt giảm trong khi đường, cà phê tăng

Dầu giảm do nhu cầu yếu tại Trung Quốc và Mỹ

Giá dầu đã giảm 1% vào phiên giao dịch đầu tuần, sau sáu tuần tăng liên tiếp, do nhu cầu yếu hơn từ Trung Quốc và Mỹ khi mùa lái xe hè sắp kết thúc vào đầu tháng 9.

Giá dầu thô Brent giảm 90 cent, tương đương 1,04%, xuống mức 85,34 USD/thùng. Dầu thô Tây Texas của Mỹ giảm 88 cent, tương đương 1,06%, xuống mức 81,94 USD/thùng.

USD tăng so với các loại tiền tệ chính, phục hồi khỏi mức thấp cuối tuần trước khi thống đốc Fed Michelle Bowman cho rằng các đợt tăng lãi suất bổ sung có thể sẽ cần thiết để giảm lạm phát xuống còn mục tiêu 2% của Fed. Đồng đô la mạnh hơn khiến dầu thô trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Ngoài ra, công ty ống dẫn dầu Ba Lan PERN cho biết sẽ nối lại đường ống vận chuyển dầu đến châu Âu vào ngày 8/8, làm giảm bớt lo lắng về hạn chế nguồn cung. PERN đã ngừng bơm một phần của đường ống Druzhba sau khi phát hiện rò rỉ ở miền trung Ba Lan hôm thứ Bảy vừa qua.

Ả Rập Saudi, nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, tuần trước đã gia hạn cắt giảm sản lượng đến cuối tháng 9 và cho biết sẽ có nhiều đợt cắt giảm tiếp theo. Để phù hợp với việc cắt giảm sản lượng, công ty dầu khí Saudi Aramco hôm thứ Bảy đã tăng giá bán chính thức đối với hầu hết các loại mà họ bán sang châu Á trong tháng 9, tháng tăng thứ 3 liên tiếp.

Nga bổ sung vào tình trạng khan hiếm nguồn cung với thông báo sẽ cắt giảm xuất khẩu dầu 300.000 thùng/ngày vào tháng 9.

Vàng giảm do USD và trái phiếu tăng

Giá vàng đóng cửa giảm do lãi suất trái phiếu kho bạc 10 và 30 năm tăng và USD mạnh. Tại Comex, giá vàng giao ngay giảm 0,3% còn 1.936,44 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 0,3% còn 1.970 USD/ounce.

Nhà phân tích Edward Moya của Oanda cho biết: “Nếu lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao hơn mức tăng của tuần trước, điều đó có thể kích hoạt một số giao dịch mua kỹ thuật và điều đó có thể rất tiêu cực đối với giá vàng”.

Trong tháng 7/2023, số lượng việc làm lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ tăng 187.000 việc, thấp hơn ước tính của Reuters là tăng 200.000 việc.

Đồng giảm do cung dư, cầu thấp

Giá đồng tiếp tục giảm do lo lắng kéo dài về nhu cầu tại Trung Quốc, nước tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới, nguồn cung dư thừa nhiều, dự trữ tăng và đồng USD tăng. Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn giao dịch kim loại London giảm 1% xuống 8.485 USD/tấn.

Giá đồng dự kiến sẽ được hỗ trợ trong thời gian tới do Trung Quốc dự kiến sẽ triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ hơn nữa để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản và cơ sở hạ tầng, cả hai đều là những lĩnh vực tiêu thụ kim loại công nghiệp chính.

Quặng sắt giảm mạnh

Giá quặng sắt kỳ hạn đóng cửa giảm trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE). Giá quặng sắt hợp đồng giao tháng 1/2024 giảm 11,5 CNY(khoảng 1,61 USD) đóng cửa ở mức 719,5 CNY/tấn. Giá giảm là do thiếu các biện pháp kích thích đáng kể từ Trung Quốc khiến các nhà đầu tư lo lắng, trong khi lo ngại về nhu cầu thép dài hạn tiếp tục đè nặng lên thị trường.

Tổng khối lượng giao dịch của 12 hợp đồng tương lai quặng sắt niêm yết trên sàn giao dịch trong ngày giao dịch đầu tuần là 970.379 lô, với doanh thu khoảng 72,66 tỷ CNY.

Người tiêu dùng và các công ty của Trung Quốc đang gửi hàng nghìn tỷ nhân dân tệ vào các khoản tiền gửi có kỳ hạn dài hơn tại các ngân hàng.

Trên Sàn giao dịch Singapore, quặng sắt tháng 9/2023 cũng giảm 1% xuống còn 100,8 USD/tấn.

Cao su Nhật Bản giảm phiên thứ 5 liên tiếp

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản giảm phiên thứ năm liên tiếp do đồng yên mạnh hơn và giá giảm tại thị trường Thượng Hải do hàng tồn kho tăng. Giá cao su giao tháng 1/2024 trên Sàn giao dịch Osaka giảm 0,5 yên, tương đương 0,3%, xuống 197,0 yên (1,39 USD)/kg. Giá hợp đồng này đã lơ lửng gần mức thấp nhất trong hai năm kể từ ngày 18/7/2023.

Hợp đồng cao su giao tháng 1/2023 trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 55 CNY, tương đương 0,4% xuống 12.900 CNY (1.794,33 USD)/tấn. Dự trữ cao su tại các kho do Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đã tăng 4,8% so với một tuần trước đó, mức tăng hàng tuần cao nhất từ đầu năm đến nay.

Giá cao su kỳ hạn tháng 9 tại sở giao dịch Singapore chốt phiên ở mức 128,0 US cent/kg, giảm 0,1%.

Đường thô tăng nhẹ

Giá đường thô kỳ hạn tháng 10 tăng 0,05 US cent hay 0,2% lên 23,74 US cent/lb, sau khi đã xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7 là 23,40 US cent/lb. Đường trắng kỳ hạn tháng 10/2023 giảm 12,8 USD hay 1,8% xuống 686,2 USD/tấn.

Các đại lý lưu ý thị trường có vẻ yếu và có thể giảm sâu hơn. Mặc dù người tiêu dùng cuối có nhiều thứ để mua hơn, nhưng họ dường như không vội vàng khi vụ thu hoạch ở Brazil tiếp tục diễn ra nhanh chóng.

Cà phê tiếp tục tăng

Cà phê arabica kỳ hạn tháng 9 đóng cửa tăng 2,6 US cent hay 1,6% đạt 1,6395 USD/lb, sau khi tăng 2,2% trong tuần trước đó. Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 tăng 66 USD hay 2,7% lên 2.554 USD/tấn.

Cà phê Arabica từ Brazil, thường được đánh giá là loại chất lượng thấp hơn, đã xuất hiện với số lượng lớn trên sàn giao dịch ICE. Xuất khẩu cà phê robusta của Brazil đang tăng do có lợi thế lớn về giá so với Việt Nam.

Công ty nghiên cứu và số liệu BMI, một đơn vị của Fitch Solutions tiếp tục dự đoán cà phê arabica giao dịch ở mức trung bình 1,8 USD/bl trong năm nay, nhưng tăng dự báo giá trung bình năm 2024 lên 1,7 USD/lb từ 1,6 USD/lb. Việc điều chỉnh này phản ánh dự đoán sản lượng giảm, đặc biệt từ nước sản xuất hàng đầu Brazil.

Dầu cọ thấp nhất 6 tuần

Giá dầu cọ đóng cửa ở mức thấp nhất gần 6 tuần do triển vọng dự trữ cao hơn tại nước sản xuất lớn thứ hai thế giới và nhu cầu chậm chạp.

Giá dầu cọ giao tháng 10/2023 trên Sàn giao dịch phái sinh Bursa Malaysia giảm 88 ringgit, tương đương 2,28%, xuống 3.771 ringgit (827,52 USD)/tấn, mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 28/6.

Mitesh Saiya, giám đốc thương mại của công ty Kantilal Laxmichand & Co có trụ sở tại Mumbai, cho biết thị trường đang chững lại do nhu cầu mờ nhạt với thị trường trọng điểm là Ấn Độ, trong khi sản xuất theo mùa đang tăng ở Malaysia.

Dự trữ dầu cọ của Malaysia vào cuối tháng 7 có khả năng tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng do sản lượng cao hơn bù đắp cho sự gia tăng xuất khẩu, một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy hôm thứ Sáu.

Đậu tương và ngô giảm trong khi lúa mì tăng

Giá đậu tương kỳ hạn trên sàn Chicago giảm 2,3% do thời tiết mưa trên hầu hết các vùng trồng trọt chính của Mỹ và dự báo về điều kiện phát triển tốt trong tháng 8 đã đẩy giá xuống mức thấp nhất trong hơn 5 tuần. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 tại CBOT giảm 31-1/4 cent còn 13,02 USD/bushel. Giá chạm đáy ở mức 12,91 đô la, Thời tiết mùa màng thuận lợi cũng gây áp lực lên thị trường ngô, phiên giảm giá thứ 9 trong số 10 phiên gần đây, nhưng mức giảm đã được kiểm soát nhờ đà tăng của lúa mì. Gía ngô tháng 12/2023 của CBOT giảm 1-1/2 cent ở mức 4,95-3/4 USD/giạ.

Trong khi đó, giá lúa mì kỳ hạn tăng 3,9% do lo ngại về nguồn cung toàn cầu gia tăng, được thúc đẩy bởi lo ngại về sự leo thang của các cuộc tấn công vào hoạt động vận chuyển ở Biển Đen sau cuộc tấn công của Ukraine vào tàu chở dầu của Nga. Giá lúa mì mùa đông đỏ mềm tháng 9 của CBOT tăng 24-1/2 cent lên 6,57-1/2 USD/bushel.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng ngày 8/8