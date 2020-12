Thị trường ngày 9/12: Giá vàng cao nhất 2 tuần, dầu neo cao, nông sản đồng loạt giảm

Dầu vững giá

Giá dầu phiên vừa qua gần như không thay đổi đáng kể so với phiên liền trước. Thị trường đang chịu tác động bởi 2 thông tin có tác động trái chiều: Bang đông dân nhất của Mỹ thắt chặt các quy định cho đến Giáng sinh để ngăn chặn đại dịch lây lan giữa bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tăng cao ở Mỹ và Châu Âu; và tâm lý lạc quan về những tiến bộ trong quá trình phát triển vắc-xin.

Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu Brent ở mức 48,84 USD/thùng, tăng 5 US cent; trong khi dầu Tây Texas Mỹ (WTI) giá 45,60 USD/thùng, giảm 16 US cent.

Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group cho biết: "Có sự tác động từ 2 yếu tố trái chiều này, nên thị trường trong vài tuần tới sẽ giao dịch chậm lại, và hy vọng vắc xin sẽ có sớm hơn bất kỳ dự đoán nào".

Giá dầu lúc đầu phiên vừa qua đã tăng sau khi mũi vắc-xin Covid-19 thử nghiệm đầy đủ đầu tiên trên thế giới được tiêm cho một cụ bà ở Anh, nhưng các nhà đầu tư nhanh chóng chuyển hướng tập trung vào nhu cầu nhiên liệu đang giảm sút do đại dịch.



Số ca nhiễm Covid-19 đang tăng mạnh trên toàn cầu, dẫn tới một "làn sóng đóng cửa" mới, trong đó California, Đức và Hàn Quốc đã áp dụng những biện pháp nghiêm ngặt hơn.

Vàng cao nhất 2 tuần

Giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 tuần do nhà đầu tư ngày càng hy vọng vào gói kích thích tài chính mới của Mỹ để chống lại những tác động của Covid-19 đối với kinh tế Mỹ. Đồng USD yếu đi càng hỗ trợ giá vàng tăng.

Cuối phiên giao dịch, giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.871,65 USD/ounce, trước đó có thời điểm giá đạt 1.871,65 USD, cao nhất kể từ 23/11; trong khi vàng kỳ hạn tháng 2/2021 tăng 0,5% lên 1.874,90 USD/ounce.

Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO cho biết: "Giá vàng không còn cách quá xa so với mức cao kỷ lục nữa, và khi có gói kích thích kinh tế thì bức tranh của vàng sẽ trở nên rõ ràng hơn, khi đó vàng bạc sẽ tiếp tục tăng".

Đồng giảm từ mức cao nhất nhiều năm

Giá đồng giảm trong phiên vừa qua, từ mức cao nhất nhiều năm ở phiên trước đó, nhưng nhu cầu mạnh và dự báo thiếu cung sẽ giữ giá duy trì quanh mức cao như hiện nay.

Giá đồng tuần này mất đà tăng phản ánh xu hướng của thị trường chứng khoán toàn cầu – nơi giá gần đây đã tăng chậm lại đáng kể. Tuy nhiên, USD yếu giúp hạn chế đà giảm giá kim loại này.

Trên sàn London, đồng kỳ hạn giao sau 3 tháng giảm 0,2% xuống 7.694 USD/tấn. Phiên trước đó, giá đạt 7.800 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 3/2013. Kể từ tháng 3 năm nay, giá đồng đã tăng 3.500 USD/tấn, và trong vòng một tháng nay tăng 1.000 USD/tấn.

Thép xây dựng tăng do nhu cầu cao



Giá thép cây trên thị trường Trung Quốc phiên vừa qua tăng do nhu cầu mạnh và giá nguyên liệu thép tăng.

Kết thúc phiên giao dịch, thép cây kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn Thượng Hải tăng 1% lên 3.914 CNY (598,72 USD)/tấn, trước đó có lúc đạt 3.951 CNY.

Công ty thép Huatai Futures trong một thông báo cho biết: "Mặc dù nhu cầu tiêu thụ đã yếu đi do yếu tố mùa vụ, song vẫn tốt hơn nhiều so với cùng kỳ của những năm trước", đồng thời cho biết giá nguyên liệu sản xuất thép mà công ty đang mua vào cao đã ngăn giá thép giảm.

Giá quặng sắt trên sàn Đại Liên, kỳ hạn tháng 5/2021, lúc đóng cửa tăng 0,8% lên 912 CNY/tấn. Quặng sắt 62% nhập khẩu vào Trung Quốc phiên liền trước tăng 5 USD lên 143,5 USD/tấn.

Ngũ cốc giảm do Nam Mỹ có mưa và nhu cầu chậm lại



Giá đậu tương Mỹ đã giảm phiên thứ 3 liên tiếp do nhu cầu chậm lại và dự báo khu vực trồng đậu tương chính ở Nam Mỹ sẽ có mưa nhiều hơn trong những ngày tới, làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung. Ngô và lúa mì cũng giảm theo giá đậu tương khi triển vọng vụ mùa ở Nam Mỹ được cải thiện.

Trên sàn Chicago, đậu tương kỳ hạn tháng 1/2021 giảm 12-3/4 US cent xuống 11,45-3/4 USD/bushel, ngô kỳ hạn tháng 3/2021 giảm 4-1/4 US cent xuống 4,19-3/4 USD/bushel, trong khi lúa mì kỳ hạn tháng 3 giảm 7 US cent xuống 5,70-1/2 USD/bushel.

Gần đây, giá ngũ cốc đã tăng lên mức cao nhất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm do nhu cầu mạnh, nhất là từ Trung Quốc, và nguồn cung thắt chặt trong khi sản lượng của Brazil và Argentina có nguy cơ bị tổn hại do hạn hán.

Đường giảm



Giá đường thô trong phiên vừa qua giảm vì các quỹ hàng hóa giảm vị thế mua vào và thiếu vắng những thông tin mới có thể tác động tới thị trường.



Kết thúc phiên giao dịch, đường thô kỳ hạn tháng 3/2021 giảm 0,06 US cent xuống 14,39 US cent/lb; đường trắng cũng giảm trong phiên vừa qua, với hợp đồng giao cùng kỳ hạn mất 1 USD xuống 396,7 USD/tấn.

Thị trường đường gần đây được hỗ trợ bởi nhiều thông tin tích cực, như triển vọng sản lượng giảm ở một số khu vực, trong đó có Tây Âu. Tuy nhiên, mưa xuống ở Brazil đã làm cải thiện triển vọng sản lượng ở quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế giới.

Cacao thấp nhất 20 ngày

Giá cacao trên sàn New York kỳ hạn tháng 3 năm sau giảm 61 USD (2,3%) xuống 2.575 USD/tấn, sau khi có thời điểm xuống thấp nhất 20 ngày là 2.569 USD/tấn. Cacao giao cùng kỳ hạn trên sàn London cũng giảm 34 GBP (1,9%) xuống 1.745 GBP/tấn.

Một thỏa thuạn gần đây giữa Bờ Biển Ngà – nước sản xuất cacao lớn nhất thế giới, với nhà sản xuất sôcôla Hershey có thể dẫn đến việc tăng doanh số bán của nhà sản xuất và gây áp lực giảm giá.

Ngoài ra, triển vọng dư thừa cacao trên toàn cầu trong niên vụ 2020/21 cũng góp phần làm giảm giá, mặc dù gần đây có xuất hiện lo ngại về thời tiết khô hạn ở Bờ Biển Ngà.

Cà phê arabica tăng, robusta giảm

Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 3/2021 tăng 0,15% trong phiên vừa qua, tương đương 0,1% lên 1,1925 USD/lb.

Nhà môi giới và kinh doanh cà phê ED&F Man dự báo sản lượng cà phê Brazil năm 2021 sẽ chỉ đạt khoảng 52,5 triệu bao, giảm gần 23% so với ước tính trung bình của thị trường là 68 triệu bao của niên vụ 2020.

Colombia đã sản xuất 1,44 triệu bao 60kg cà phê arabica rửa trong tháng 11, giảm 4% so với cùng tháng năm ngoái, theo thông tin từ Liên đoàn cà phê quốc gia nước này.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 3 năm sau phiên vừa qua giảm 5 USD (0,4%) xuống 1,345 USD/tấn.

Cao su giảm do số ca nhiễm Covid-19 tăng

Giá cao su trên thị trường Nhật Bản phiên vừa qua giảm sau khi chỉ số tâm lý quan trọng của Nhật giảm mạnh trong tháng 11 vì tác động của làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới.

Kết thúc phiên giao dịch, cao su kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn Osaka giảm 5,7 JPY (2,3%) xuống 341,4 JPY/kg. Trên sàn Thượng Hải, cao su kỳ hạn tháng 5/2021 giảm 2,1 CNY xuống 14.605 CNY/tấn.

Theo kết quả thăm dò của Văn phòng Nội các Nhật Bản, chỉ số tâm lý trong lĩnh vực dịch vụ của nước này đã giảm mạnh trong tháng 11 khi số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh trở lại.

Để hỗ trợ nền kinh tế, ngày 8/12, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã công bố gói kích thích kinh tế mới trị giá 708 tỷ USD, nhắm mục tiêu đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng mới như đổi mới xanh và kỹ thuật số.

Giá một số mặt hàng chủ chốt sáng 9/12