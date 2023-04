Thị trường nhà ở trung - cao cấp Hà Nội tăng trưởng trở lại

BĐS phía Đông Hà Nội nhiều lợi thế thu hút dòng tiền

Sau những khó khăn của thị trường từ giữa năm 2022, đến nay dòng tiền đầu tư đã dần quay trở lại khi yếu tố tâm lý được phục hồi, trạng thái dè dặt, nghe ngóng không còn nhiều.

Điều đặc biệt, sau “cơn bão”, hướng đi của dòng tiền nay đã khác. Đầu tư theo đám đông, lướt sóng ngắn hạn, sử dụng đòn bẩy tài chính cao… đã dần bị loại bỏ. Theo đó, dòng tiền đang “chảy” vào phân khúc sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực và có khả năng gia tăng giá trị trong dài hạn với sự thận trọng cần thiết.

Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản Việt Nam (CSS) đầu năm 2023 của Batdongsan.com.vn nhận định, chung cư là loại hình bất động sản bán duy nhất có mức độ quan tâm tăng trong 2 tháng đầu năm nay, trong khi đất nền, nhà riêng, nhà mặt phố, biệt thự đều giảm từ 17 - 54%.

Tín hiệu này phần nào thể hiện xu hướng khách hàng đã tìm kiếm, nghe ngóng nhiều hơn về các cơ hội mua căn hộ chung cư với mục đích để ở hoặc đầu tư dài hạn. Lãi suất ngân hàng có dấu hiệu giảm, cùng với các chính sách, chủ trương hỗ trợ thị trường bất động sản gần đây cũng đã có tác động khá tích cực đến tâm lý người mua nhà.

Tại Hà Nội, căn hộ chung cư đặc biệt là phân khúc trung, cao cấp cũng đang được ưa chuộng và có triển vọng đầu tư, thu hút dòng tiền của nhà đầu tư sẵn tiền mặt, nhiều kinh nghiệm và người mua thực hơn cả nhờ nhiều lợi thế đang ngày càng bộc lộ rõ.

Theo Trung tâm nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate, thị trường bất động sản Hà Nội năm 2023 dự kiến được hưởng lợi từ 3 tác động chính. Đó là nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định, cơ sở hạ tầng được chú trọng phát triển và hai huyện của Thành phố đang được đầu tư bài bản và đạt đủ điều kiện lên quận.

Cụ thể, năm 2023, nền kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tăng trưởng 6,5%, trong khi chỉ tiêu tăng trưởng GRDP của Hà Nội cũng dự kiến đạt mức 7%, tương đương với mức tăng trưởng trong thời gian trước Covid-19. Cùng với đó, giá tiêu dùng của TP. Hà Nội cũng được kỳ vọng ổn định ở mức 4,5%. Hai yếu tố vĩ mô này giúp cho mức thu nhập thực tế của người dân Hà Nội sẽ tiếp tục gia tăng trong năm nay.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, Hà Nội dự kiến chi 52.600 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, tập trung vào việc khởi công và hoàn thiện các tuyến đường vành đai Thủ đô. Theo đó, tuyến Vành đai 4 dự kiến được khởi công vào tháng 6/2023. Đối với tuyến vành đai 3.5, trong tháng 3/2023, HĐND Hà Nội vừa thông qua chủ trương đầu tư cầu Thượng Cát, nối tuyến vành đai này với Quốc lộ 32.

Tuyến vành đai 2 cũng sẽ được nâng cấp đáng kể với việc khánh thành cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 vào cuối năm. Việc các tuyến vành đai được chú trọng phát triển, hoàn thiện trong năm 2023 tạo tiền đề cho sự phát triển của những khu vực ngoài trung tâm TP. Hà Nội trong thời gian tới.

Ngoài ra, hai huyện Gia Lâm và Đông Anh dự kiến sẽ đạt đủ tiêu chí lên quận vào quý IV/2023, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của hai huyện trong những năm vừa qua. Đồng thời cho thấy, với sự chung tay của Nhà nước và các chủ đầu tư lớn trong việc phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hạ tầng đô thị, bộ mặt của khu vực bờ Đông sông Hồng đã dần thay đổi, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới, trở thành vệ tinh đích thực của Thủ đô.

Tất cả những điều này góp phần tạo lực đẩy cho phân khúc chung cư trung, cao cấp tại Hà Nội phát huy tiềm năng và giá trị trong tương lai, nhất là khi nhu cầu của cư dân đối với phân khúc này ngày càng gia tăng, trong khi quỹ đất dành cho các dự án đang trở nên khan hiếm.

Tín hiệu sáng về lực cầu và lượng giao dịch

Số liệu của Ofxord Economics cho biết, hộ gia đình trung lưu tại Hà Nội có thu nhập từ 240 triệu đến 840 triệu đồng/năm. Từ năm 2015 đến năm 2022, số hộ gia đình này đã tăng từ gần 700 nghìn hộ lên gần 1,2 triệu hộ. Trung bình hằng năm, Hà Nội có thêm khoảng 75 nghìn hộ gia đình trung lưu.

Dự báo đến năm 2025, số lượng hộ gia đình trung lưu tại Thủ đô sẽ tiếp tục gia tăng, đạt khoảng 1,6 triệu hộ, tăng 400 nghìn hộ so với cuối năm 2022. Sự gia tăng số lượng hộ gia đình trung lưu không chỉ là động lực để phát triển nền kinh tế mà còn kéo theo nhu cầu nhà ở thuộc phân khúc trung, cao cấp.

Trong bối cảnh nguồn cung mới suy giảm do những khó khăn chung của thị trường, theo số liệu của Trung tâm nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng One Mount Real Estate, 3 tháng cuối năm 2022, thị trường bất động sản Hà Nội vẫn ghi nhận khoảng 700 căn hộ trung cấp và khoảng 1.600 căn cao cấp.

Dự kiến trong năm 2023, nguồn cung sơ cấp cả thị trường căn hộ Hà Nội tương đương giai đoạn 2020 - 2022, đạt xấp xỉ 14.000 - 15.000 căn. Trong đó, 80% nguồn cung này chủ yếu đến từ các dự án phía Tây và phía Đông và 50% đến từ các đại đô thị tại 2 khu này.

Lượng tiêu thụ dự báo vẫn tiếp tục dao động gần 10.000 - 12.000 căn. Tỷ lệ người mua để ở sẽ có xu hướng gia tăng trong năm 2023. Các dự án được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín, tầm giá hợp lý, có nhiều tiện ích sống và gần các trục đường lớn sẽ tiếp tục thu hút được người mua nhà ở thực.

Chuyên gia kinh tế, TS. Vũ Đình Ánh cho rằng, phân khúc chung cư trung, cao cấp tại Hà Nội đang có nhiều tiềm năng tăng giá khi hiện tại không có nhiều chủ đầu tư có thể triển khai, làm tốt loại hình này. Tính khan hiếm sẽ góp phần nâng cao giá trị, mở ra cơ hội đầu tư tại các dự án đang có sẵn nguồn cung sản phẩm.

“Những dự án trung, cao cấp chất lượng tốt với đa dạng tiện ích, không gian sống xanh, có vị trí kết nối thuận tiện với khu vực trung tâm luôn có giao dịch, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư sẵn tiền mặt bởi khả năng khai thác dòng tiền tốt, không chịu ảnh hưởng bởi những biến động của thị trường”, TS. Vũ Đình Ánh nhận định.

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam khẳng định, thời điểm hiện tại chính là thời điểm vàng để sở hữu các sản phẩm chung cư trung - cao cấp từ các chủ đầu tư uy tín, đầy đủ pháp lý… bởi mức giá hiện tại đang rất tốt. Giá sẽ nhanh chóng tăng trở lại ngay khi thị trường bắt đầu có dấu hiệu hồi phục trong năm nay.

“Tại thời điểm này, khi thị trường đang tái lập thế cân bằng trở lại, mức giá bất động sản trung, cao cấp cũng dần tiệm cận với giá trị thực. Đây là cơ hội để những người có nhu cầu thực mua để ở, kinh doanh hoặc đầu tư dài hạn có thể lựa chọn phân khúc này đầu tư, tăng sức mua cho thị trường”, TS. Nguyễn Văn Đính khẳng định./.