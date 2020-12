Thị trường Noel 2020 sôi động nhưng sức mua giảm sâu

Không khí rộn ràng mua sắm nhộn nhịp trên phố Hàng Mã (Hà Nội), những cây thông được trang trí với dây kim tuyến nhiều màu sắc, hạt châu, chuông, đèn rực rỡ cả một góc phố. Như mọi năm, cây thông Noel vẫn là một mặt hàng được người tiêu dùng mua về để tự trang trí. Đáp ứng nhu cầu thị trường, các chủ cửa hàng đã chuẩn bị số lượng lớn cây thông Noel đủ kích thước, màu sắc.

Cụ thể, cây thông để bàn giá dao động từ 50.000 - 150.000 đồng, cây thông 1m8 đã trang trí kim tuyến, hạt châu, chuông có giá từ 1,8 - hơn 2 triệu đồng/cây.

Hàng năm đều dành thời gian mua đồ trang trí cho Giáng sinh, chị Nguyễn Hoàng Ngân chia sẻ: "Giống như mọi năm, đến hẹn tôi lại tìm đến các cửa hàng bán đồ Noel để về trang trí cho cửa hàng. So với mọi năm. năm nay, đồ trang trí có vẻ đa dạng hơn".



Còn chị và chị Nguyễn Thị Huyền cho biết: "Tôi đến mua đồ trang trí tại nhà, mua dây kim tuyến, hạt châu vì ở nhà đã có cây thông. Mặt hàng năm nay thì đa dạng như giá lại cao hơn".

Khảo sát tại một số cửa hàng kinh doanh cho thấy, năm nay, giá các mặt hàng trang trí Giáng sinh hầu như không tăng hoặc tăng nhẹ từ 5 đến 10% so với năm trước. Cụ thể, dây kim tuyến có giá từ 5.000 - 15.000 đồng/ sợi; quả cầu trang trí có giá từ 25.000 - 100.000 đồng/quả tùy kích thước và đồ vật trang trí bên trong; vòng nguyệt quế với đường kính từ 60 cm trở lên có giá từ 800.000 đồng đến vài triệu đồng.

Nhiều mặt hàng trang trí Noel nhưng so với mọi năm thì cái gì cũng ế, khó khăn sau đợt Covid-19.

Bên cạnh đó, các món quà nhỏ nhắn như bờm hình sừng tuần lộc, cặp tóc hình mũ Noel, hay các quả cầu Giáng sinh điện tử cũng được nhiều người tiêu dùng quan tâm. Điều đáng nói là, các mặt hàng của Việt Nam chiếm ưu thế so với hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sức mua các mặt hàng trang trí, quà tặng Giáng sinh theo đó cũng giảm đi khá nhiều so với các năm trước.



Bà Phạm Thị Ngọc Oanh chủ cửa hàng tại 30 Hàng Mã, cho biết: "Ở đây làm vòng nguyệt quế, quần áo của Sài Gòn chất lượng đẹp hơn, Trung Quốc may ẩu nhưng màu lại đẹp hơn. Nhưng cả 2 loại hàng đều bán chậm, so với mọi năm thì không bằng một phần, cái gì cũng ế, khó khăn sau đợt Covid-19".

Các mặt hàng trang trí, quà tặng Giáng sinh cũng được giới thiệu, giao bán trên các website, sàn thương mại điện tử. Bên cạnh các mặt hàng trang trí thì dịch vụ đóng giả ông già Noel, đi phát quà cũng bắt đầu được đặt hàng nhiều hơn. Giá dịch vụ này dao dộng từ 150.000 - 250.000 đồng/lượt tùy theo khoảng cách di chuyển.

Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, tại các phố vẫn còn tình trạng nhiều người dân và chủ cửa hàng chủ quan không đeo khẩu trang. Do vậy, người dân cần tuân thủ nguyên tắc 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế) để giữ an toàn cho chính bản thân và mọi người trước đại dịch Covid-19.