Thị trường nông sản lúa và gạo đều tăng giá

Nông dân thu hoạch lúa Đông Xuân. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá lúa thường tại ruộng tuần qua cao nhất là 7.800 đồng/kg, giá bình quân là 7.679 đồng/kg, tăng 86 đồng/kg. Giá lúa thường tại kho tăng trung bình 125 đồng/kg, ở mức 8.808 đồng/kg; giá cao nhất là 9.250 đồng/kg.

Giá các mặt hàng gạo cũng có sự điều chỉnh tăng. Theo đó, gạo 5% tấm có giá cao nhất 14.300 đồng/kg, giá bình quân 13.971 đồng/kg, tăng 164 đồng/kg. Gạo 15% tấm có giá cao nhất 14.100 đồng/kg, giá bình quân 13.758 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg. Gạo 25% tấm có giá cao nhất 13.900 đồng/kg, giá bình quân 13.492 đồng/kg, tăng 242 đồng/kg.

Giá gạo xát trắng loại 1 tăng 125 đồng/kg, giá trung bình là 13.838 đồng/kg. Gạo lứt loại 1 tăng 92 đồng/kg, trung bình là 11.467 đồng/kg.

Tại An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, nhiều loại lúa tăng từ 200 - 300 đồng/kg. Điển hình như: Đài thơm 8 từ 7.800 - 8.200 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg; OM 18 từ 7.800 - 8.100 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg; Nàng Hoa 9 có giá từ 7.700 - 7.900 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg; IR 50404 từ 7.400 - 7.500 đồng/kg; OM 5451 từ 7.600 - 7.700 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg; riêng lúa Nhật ổn định từ 7.800 - 8.000 đồng/kg.

Về nếp, lúa nếp tươi Long An dao động quanh mốc 7.700 - 8.000 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; lúa nếp 3 tháng tươi ở mức 7.900 - 8.200 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 15.000 - 16.500 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 19.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 17.000 - 18.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 19.500 đồng/kg…

Hiện nay, một số địa phương đã thu hoạch xong diện tích lúa Đông Xuân 2023 - 2024 và đang đẩy nhanh tiến độ xuống giống vụ lúa Hè Thu. Đến ngày 15/3 tỉnh Đồng Tháp xuống giống vụ lúa Hè Thu hơn 60.000 ha.

Để đạt năng suất cao vụ lúa Hè Thu năm 2024, tỉnh Đồng Tháp thực hiện cơ cấu giống có xu hướng dịch chuyển từ giống có chất lượng thấp sang trồng các loại giống có chất lượng cao như giống lúa Đài Thơm 8, OM 18, OM 5451, Jasmine 85, VD 20, lúa Nhật, Nàng hoa 9… đồng thời hình thành những vùng sản xuất quy mô lớn gắn với liên kết tiêu thụ, thông qua hợp tác xã và tổ hợp tác thúc đẩy sản xuất theo hướng bền vững.

Hiện các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang vào cao điểm xâm nhập mặn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo người dân tuyệt đối không xuống giống lúa ở các vùng tiếp tục có nguy cơ bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn.

Về xuất khẩu, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 585 USD/tấn, tăng so với mức 580 USD/tấn trong tuần trước.

Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá gạo xuất khẩu tăng nhẹ sau khi giá lúa trong nước tăng, do các nhà xuất khẩu và các nhà chế biến đẩy mạnh mua vào.

Trong khi đó, giá gạo đồ xuất khẩu của Ấn Độ đã rời khỏi mức cao kỷ lục trong tuần này, trong bối cảnh các khách hàng muốn tìm kiếm nguồn cung rẻ hơn. Còn đồng baht yếu đã gây sức ép lên giá gạo Thái Lan.

Gạo đồ 5% tấm của nhà xuất khẩu hàng đầu Ấn Độ được báo giá ở mức từ 548 - 555 USD/tấn trong tuần này, giảm so với mức từ 552 - 560 USD/tấn của tuần trước.

Một đại lý tại Mumbai cho biết, các khách hàng châu Phi, vốn do dự về mức giá hiện tại, đang tìm kiếm những lựa chọn thay thế rẻ hơn.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán ở mức 615 USD/tấn trong ngày 14/3, giảm so với mức 620-622 USD/tấn trong tuần trước.

Các thương nhân cho rằng sự sụt giảm này là do đồng baht suy yếu và sự cạnh tranh từ Việt Nam.

Một thương nhân tại Bangkok cho biết có một số nhu cầu từ các thị trường như Indonesia và Philippines, nhưng không có giao dịch quy mô lớn.

Về thị trường nông sản Mỹ, giá các mặt hàng nông sản trên sàn giao dịch hàng hóa Chicago của Mỹ (CBOT) biến động trái chiều nhau trong phiên ngày 15/3, trong đó giá ngô và đậu tương tăng, còn giá lúa mỳ lại giảm.

Khép phiên này, giá ngô giao tháng 5/2024 tăng 3 xu, tương đương 0,69%, lên mức 4,3675 USD/bushel. Giá đậu tương giao cùng kỳ hạn tăng 3 xu, tương đương 0,25%, lên mức 11,9825 USD/bushel. Trong khi đó, giá lúa mỳ giao tháng 5/2024 giảm 3,75 xu, tương đương 0,7%, xuống 5,285 USD/bushel.

Báo cáo tháng 3/2024 của Bộ Nông nghiệp Mỹ về tình hình dự trữ và gieo trồng được cho là nhân tố sẽ chi phối thị trường nông sản Mỹ trong những phiên giao dịch tới.

Về thị trường cà phê thế giới, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Europe - London tiếp nối xu hướng tăng, xuất phát từ tâm lý lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.

Giá cà phê Robusta giao tháng 5/2024 tăng 31 USD lên 3.308 USD/tấn và giá cà phê Robusta giao tháng 7/2024 tăng 28 USD lên 3.211 USD/tấn. Khối lượng giao dịch duy trì ở mức trung bình.

Trái lại, giá cà phê Arabica trên sàn ICE US - New York đảo chiều giảm do sự điều chỉnh kỹ thuật. Giá cà phê Arabica giao tháng 5/2024 giảm 0,90 xu xuống 182,95 xu/lb và giá cà phê Arabica giao tháng 7/2024 giảm 0,6 xu, còn 181,65 xu/lb. Khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên tăng 1.000 - 1.100 đồng, lên dao động trong khung 92.100 - 92.800 đồng/kg.