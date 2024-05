Thị trường ô tô trầm lắng

Doanh số giảm, bất chấp các chương trình kích cầu

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 4/2024, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 24.350 xe, giảm 11% so với tháng 3/2024 và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 24.350 xe, bao gồm xe 17.258 du lịch; 6.815 xe thương mại và 277 xe chuyên dụng. Doanh số bán của cả xe lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu nguyên chiếc đều giảm, tuy nhiên, xe lắp ráp trong nước giảm mạnh với mức giảm 17% so với tháng trước, trong khi đó, doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc giảm nhẹ hơn với mức giảm 3% so với tháng trước.

Tính chung, đến hết tháng 4/2024, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường giảm 11% so với 2023, trong đó, xe ô tô du lịch giảm 14%; xe thương mại giảm 3% và xe chuyên dụng giảm 28%.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia về thị trường ô tô, kết quả này không phải là quá bất ngờ bởi như các năm trước, thị trường ô tô trong nửa đầu năm luôn bị sụt giảm. Tuy nhiên, thị trường có vẻ đang rất khó khăn khi số lượng tiêu thụ vẫn giảm mạnh, bất chấp các hãng xe đều có các chương trình khuyến mại, kích cầu giảm giá từ vài chục triệu lên đến hơn trăm triệu, tùy loại.

Điển hình như Honda Việt Nam vẫn giữ chương trình hỗ trợ đặc biệt cho các mẫu xe CR-V và City sản xuất năm 2023, với mức hỗ trợ 50 - 100% lệ phí trước bạ, kèm quà tặng tiền mặt, gói bảo hiểm vật chất, cùng các quà tặng phụ kiện. Tổng giá trị lên đến từ 80 - 140 triệu đồng. Riêng mẫu Accord, khách mua xe sẽ nhận khoản hỗ trợ tiền mặt 220 triệu đồng, cùng các khuyến mại từ hệ thống đại lý.

Ford Việt Nam cũng đã công bố giảm giá từ 23 - 25 triệu đồng cho mẫu xe Teritory. Cùng với giảm giá bán lẻ, hãng này còn tặng thêm gói “3 năm bảo hiểm vật chất”, trị giá trên 30 triệu đồng. Các mẫu xe khác của Ford giữ nguyên mức giá bán lẻ, nhưng được tặng thêm 2 năm bảo hành. Như vậy, khách mua xe Ford (trừ Teritory) trong tháng 4/2024 được hưởng 5 năm bảo hành, bao gồm 3 năm bảo hành tiêu chuẩn và 2 năm bảo hành mở rộng.

Thậm chí, ở phân khúc xe sang, các hãng cũng đã có cuộc chạy đua khuyến mại khá sốc khi Mercedes khuyến mãi cho hàng loạt mẫu xe sản xuất 2022 với mức hàng trăm triệu đồng. Các dòng BMW như Series 3, Series 5, X5... cũng được Trường Hải giảm giá bằng nhiều hình thức, cao nhất là mức 50% lệ phí trước bạ.

Thị trường “ngóng” chính sách kích cầu?

Theo đánh giá, thị trường ô tô Việt Nam hiện ở tình trạng nguồn cung dư thừa, hàng tồn kho còn nhiều. Đó là lý do khiến cho các hãng thay nhau “đưa ra các chương trình để đẩy mạnh khuyến mãi, đại hạ giá nhằm “xả hàng”. Tuy nhiên, doanh số bán ra vẫn giảm. Và thị trường này sẽ vẫn gặp khó khăn trong vài tháng tới. Bởi người tiêu dùng có tâm lý chờ đợi các mẫu xe mới cũng như các chương trình kích cầu ưu đãi hơn từ các hãng và chính sách để “cứu” thị trường.

“Bao giờ cũng vậy, khi thị trường ảm đạm thì khách hàng thường có tâm lý chờ đợi những chính sách đột phá để đẩy mạnh doanh số. Chính sách giảm lệ phí trước bạ đã được áp dụng nhiều lần và lần gần nhất đã kết thúc vào cuối tháng 12/2023 nên dường như người tiêu dùng đang mong đợi Chính phủ có chính sách mới” - ông Nguyễn Mạnh Tiến, quản lý một showroom của Hyundai nhận định.

Mới đây, trong Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đã lại xuất hiện yêu cầu “Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2024, về việc gia hạn thời hạn nộp thuế, giảm lệ phí trước bạ ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước”.

Ông Tiến cho biết, nếu chính sách này được ban hành thì ô tô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ tiếp tục được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Thời gian áp dụng có thể trong nửa cuối năm 2024. Vì vậy, những khách hàng có ý định mua ô tô trong thời gian này sẽ dừng lại để nghe ngóng và chờ đợi. Do đó, trước mắt thị trường ô tô sẽ vẫn chưa có gì chuyển biến.

Đáng chú ý, ông Tiến cho rằng, nếu chính sách giảm lệ phí trước bạ lần thứ 4 được Chính phủ thông qua thì không chỉ tác động đến ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước. Đây sẽ là một “cú hích” lớn cho thị trường nói chung bởi khi xe sản xuất, lắp ráp trong nước có ưu đãi thì các mẫu nhập khẩu nguyên chiếc cũng sẽ có chính sách ưu đãi khác để cạnh tranh. Chưa kể, trời thời gian tới, nhiều hãng xe cũng sẽ có các chương trình ra mắt các mẫu xe mới, có thể kỳ vọng thị trường ô tô sẽ khởi sắc trở lại.