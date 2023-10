Thị trường phía Nam xuất hiện nhóm nhà đầu tư “tay to” săn lùng đất thổ cư diện tích lớn

Mới đây, một môi giới khu Đông Tp.HCM chia sẻ thông tin về việc một khách hàng đang cần tìm đất rộng khoảng 1.000m2, với tài chính trên 10 tỉ đồng.

Hay, tại khu vực Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai hiện các mảnh đất diện tích từ 2.000-10.000m2 đang xuất hiện giao dịch trở lại. Theo một môi giới bán đất trồng cây lâu năm tại các khu vực này, những lô đất diện tích lớn, vị trí đẹp đang được nhà đầu tư có tài chính tốt săn lùng. Họ thường đi theo nhóm và hỏi môi giới về nguồn hàng từ dân bản địa.

Chị Thuý, chuyên nhà đất tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũng cho biết, thời gian gần đây đất diện tích nhỏ gần như khó bán, trong khi đất lớn lại được nhiều người hỏi. Họ là những nhà đầu tư “tay to” tìm kiếm các mảnh đất diện tích hàng ngàn đến chục ngàn m2. Theo chị Thuý, những giao dịch nhà đất gần đây tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu chủ yếu xuất phát từ các lô đất lớn.

Môi giới này cho biết, nguồn hàng đất diện tích lớn không quá nhiều ở giai đoạn này. Chỉ những nhà đầu tư thực sự “kẹt” dòng tiền mới rao bán. Về giá hiện giảm dao động từ 15-30% so với đỉnh sốt năm 2019 (tuỳ vị trí). “Với những nhà đầu tư tay to họ không quá băn khoăn về giá bán mà họ đánh giá cao tiềm năng về vị trí và hạ tầng khu vực. Thấy đất đẹp, tiềm năng là mua”, chị Thuý cho biết.

Nhà đầu tay to tăng tốc giai đoạn cuối năm.

Theo các môi giới, hiện nhà đầu tư có tiền họ đã nhìn thấy cơ hội, nhìn thấy thời điểm bất động sản có thể phục hồi. Vì thế, tâm lý đi săn đã xuất hiện rõ nét hơn giai đoạn đầu năm. Các môi giới vì thế cũng đã bận rộn hơn. Hiện những môi giới còn trụ lại với thị trường đã có những giao dịch đều ở thời điểm cuối năm nay.

Chia sẻ mới đây, anh T, một môi giới nhà đất tự do tại thị trường khu Đông Tp.HCM cho biết, mấy tháng gần đây tháng nào anh cũng có 1-3 giao dịch. Hiện khách đầu tư hỏi anh khá nhiều thông tin về các lô đất. Tỉ lệ xuống tiền tuy chưa nhiều nhưng động thái quan tâm là khá nhiều. Trong đó, có một số nhà đầu tư đã gom một lúc nhiều nền hoặc mua đất vườn diện tích lớn có tầm view đẹp. “Có thể nhà đầu tư chuẩn bị nguồn hàng sẵn cho kế hoạch sau này. Tuy vậy, sản phẩm phải thật sự nổi bật về vị trí mới được các nhóm đầu tư này mua vào”, anh T cho biết.

Cũng theo anh T, hiện môi giới bán hàng dạng liên kết để “chốt khách” chiếm phần lớn trong các giao dịch. Khác với thời điểm thị trường trước đây, môi giới dễ dàng kiếm khách riêng thì hiện các giao dịch có được đến từ 2-4 môi giới liên kết. Thị trường khó khăn nên việc kết nối nguồn khách hàng với sản phẩm không dễ dàng như trước. Vì thế, các môi giới liên kết với nhau khiến thị trường xuất hiện các giao dịch đều đặn. Đây chủ yếu là các môi giới lâu năm trên thị trường bất động sản.

Tuy vậy, ghi nhận cho thấy, thị trường nhà đất phía Nam hiện vẫn khá khó khăn. Nếu phân khúc căn hộ có giao dịch tốt ở một số dự án thì đất nền, nhà phố vẫn bị cản trở thanh khoản. Ở thị trường thứ cấp, mua bán vẫn khá chậm so với đầu năm 2022. Nguồn hàng giá tốt (giảm sâu) so với thị trường mới được giao dịch ở thời điểm này. Ngay cả các nhà đầu tư tay to dù đã “xuống tiền” nhưng họ lựa chọn vẫn rất kỹ ở giai đoạn này. Điều này khiến tổng giao dịch có được trên toàn thị trường chỉ bằng 30-40% so với thời điểm trước.

Nhiều người trong cuộc kì vọng, từ giai đoạn cuối năm nay trở đi niềm tin của người mua sẽ ổn định trở lại, điều này sẽ cải thiện thanh khoản cho thị trường bất động sản.