Thị trường smartphone toàn cầu khởi sắc: Samsung "hạ bệ" Apple trở thành thương hiệu số 1

Theo báo cáo mới nhất từ Counterpoint Research, thị trường smartphone toàn cầu ghi nhận mức tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 1 năm 2024. Doanh thu từ thị trường smartphone trong quý 1 cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Nhờ đà tăng trưởng này, tổng số lượng smartphone được xuất xưởng trên toàn cầu trong quý 1 năm 2024 đạt 296,9 triệu chiếc. Đáng chú ý, thống kê cho thấy Samsung đã vượt qua Apple để giành lại vị trí dẫn đầu nhờ mức tức trưởng vượt trội mà Apple không có được.

Counterpoint đã chỉ ra một số điểm sáng quan trọng từ đợt tăng trưởng này. Hiệu suất tăng trưởng mạnh mẽ ở các khu vực trọng điểm như Châu Âu, Mỹ Latinh, Châu Phi và Trung Đông được xem là yếu tố chính thúc đẩy mức tăng trưởng chung. Các thị trường mới nổi, đặc biệt là khu vực Trung và Đông Âu, đã duy trì đà tăng trưởng tích cực trong suốt quý, góp phần đáng kể vào kết quả chung. Ngoài ra, nhu cầu của người tiêu dùng đối với smartphone nói chung đang tăng dần, đồng thời mức tồn kho cũng được cải thiện ở hầu hết các thị trường.



Dữ liệu thị trường smartphone quý 1 năm 2024 cho thấy một xu hướng thú vị: doanh thu từ việc bán smartphone cao cấp đang tăng trưởng nhanh hơn so với số lượng lô hàng xuất xưởng. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục khi các thiết kế điện thoại mới như điện thoại màn hình gập và các tính năng tiên tiến ngày càng phổ biến.

Việc Samsung vượt mặt Apple để trở thành nhà cung cấp smartphone hàng đầu toàn cầu (với 20% thị phần) là minh chứng cho sự thay đổi này. Ngược lại, lượng hàng xuất xưởng của Apple giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái, có thể là do lượng hàng tồn kho dư thừa được tích lũy vào quý 4 năm 2023. Trong số top 5 thương hiệu hàng đầu, nhà sản xuất Trung Quốc Xiaomi ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất với lượng hàng xuất xưởng tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiệu suất của từng thương hiệu có sự khác biệt ở các khu vực khác nhau. Ví dụ, thương hiệu Transsion (bao gồm 3 thương hiệu con là Tecno, Itel và Infinix) đạt doanh số mạnh mẽ ở Đông Âu, Ấn Độ, APAC (Châu Á - Thái Bình Dương) và MEA (Trung Đông và Châu Phi), trong khi OPPO lại chứng kiến doanh số sụt giảm, cho thấy sự cạnh tranh gay gắt ở một số thị trường. Mặt khác, Xiaomi ghi nhận mức tăng trưởng ở hầu hết tất cả các thị trường quan trọng của mình. Triển vọng cho quý tiếp theo vẫn lạc quan và xu hướng tích cực này dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài sang quý 2 năm 2024.