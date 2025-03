Thị trường teo tóp, hãng xe này vẫn bất ngờ bùng nổ doanh số tại Việt Nam: Sức bán tăng 65%, 3 mẫu xe lọt top 10 bán chạy

Sau tháng đầu năm có phần trầm lắng, thị trường ô tô Việt Nam đang dần khởi sắc trở lại trong tháng kinh doanh thứ 2. Theo công bố từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đã có tất cả 21.606 ô tô các loại tiêu thụ thành công trong tháng 2/2025, ghi nhận tăng 14% theo tháng và tăng tới 86% theo năm.

Đáng chú ý, thương hiệu xe hơi đến từ Mỹ - Ford cũng ghi nhận doanh số ấn tượng với 2.758 xe bán ra, tăng 12,47% theo tháng và tăng 65,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Không những thế, Ford gây dấu ấn khi có tới 3 đại diện cùng góp mặt trong top 10 xe bán chạy gồm Ranger, Everest và Territory.

Trong nhóm này, Ford Ranger tiếp tục khẳng định vị thế là “vua phân khúc bán tải” với doanh số đạt 1.111 xe bán ra, chiếm 73% thị phần. Mức doanh số trên giúp Ford Ranger đứng ở vị trí thứ 4 trong top 10 ô tô đắt khách nhất tháng. Đồng thời, một mình Ford Ranger đã sở hữu mức doanh số cao gấp 2,65 lần so với toàn bộ các đối thủ cộng lại.

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025, Ford Ranger có tổng cộng 2.226 chiếc tới tay người mua, cao gấp 2,5 lần cộng dồn 3 đối thủ khác trong phân khúc. Trong khi, Mitsubishi Triton đạt 462 chiếc, Toyota Hilux đạt 345 chiếc và Isuzu D-Max đạt 81 chiếc.

Với mức tăng trưởng doanh số lên tới 153% trong tháng 2, đạt 760 xe, Ford Everest trở thành đại diện duy nhất của phân khúc xe SUV 7 chỗ góp mặt trong top 10 và tạm dừng ở vị trí thứ 7. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số của Everest cũng tăng tới 117%. Từ đầu năm đến nay, tổng doanh số của Ford Everest đạt 1.060 xe. Con số này giúp Everest tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV cỡ D tại Việt Nam.

Mẫu SUV cỡ C nhà Ford - Territor dừng ở vị trí thứ 10 khi bán được 464 xe, giảm 34% so với tháng 1 nhưng tăng 111% so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2025, Ford Territory có tổng cộng 1.164 xe được bàn giao đến tay khách Việt. Mẫu xe này hiện đứng thứ 2 ở phân khúc SUV cỡ C, chỉ xếp sau Mazda CX-5 tuy nhiên cách biệt là khá lớn.

Bước sang tháng 3/2025, doanh số của Ford Việt Nam hứa hẹn sẽ duy trì đà tăng trưởng khi nhiều mẫu xe trong dải sản phẩm hãng được hưởng nhiều ưu đãi - cao nhất tới 100 triệu đồng.

Cụ thể, hãng tăng cường giá tri khuyến mại cho Ford Territory với mức hỗ trợ 2 năm bảo hiểm vật chất, áp dụng cho tất cả các phiên bản. Tương tự, Ranger bản Wildtrak cũng hưởng hỗ trợ 2 năm bảo hiểm vật chất. Còn Explorer duy trì mức giảm 100 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài ra, một số mẫu xe khác có số VIN 2024 vẫn được giảm giá để xả hàng, đơn cử như Ford Ranger Raptor với ưu đãi 50% lệ phí trước bạ hay Transit bản Premium hỗ trợ 2 năm bảo hiểm vật chất và 2 năm bảo dưỡng định kỳ trọn gói...