Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp 2025: Phát hành sôi động, rủi ro hạ nhiệt

20-01-2026 - 18:29 PM | Bất động sản

Với tổng giá trị phát hành mới đạt 624 nghìn tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước, thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2025 cho thấy sự phục hồi rõ rệt.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp 2025: Phát hành sôi động, rủi ro hạ nhiệt- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Int

Năm 2025 đánh dấu một bước tiến quan trọng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) Việt Nam với sự hồi phục mạnh mẽ về quy mô phát hành, sự cải thiện rõ rệt trong hồ sơ tín nhiệm và những tín hiệu tích cực từ việc xử lý nợ quá hạn. Đến cuối năm 2025, quy mô thị trường TPDN đã đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 11% GDP.

Theo đó, hoạt động phát hành mới trong năm 2025 diễn ra vô cùng sôi động. Tổng giá trị TPDN phát hành mới đạt 624 nghìn tỷ đồng, tăng 32% so với năm trước, được thúc đẩy bởi nhóm ngân hàng (35%) và bất động sản dân cư (37%).

Ngân hàng là nhóm TCPH năng động nhất thị trường, với nhu cầu lớn bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, trong bối cảnh chênh lệch giữa tín dụng và tiền gửi ngày càng mở rộng. Trong khi đó, các nhà phát triển bất động sản tích cực huy động vốn để triển khai dự án mới và đảo nợ.

“Phát hành riêng lẻ vẫn chiếm ưu thế do thủ tục đơn giản, tuy nhiên xu hướng phát hành ra công chúng cũng có những chuyển biến nhất định”, chuyên gia VIS Rating đánh giá.

Về hồ sơ tín nhiệm của TCPH, chất lượng các đơn vị phát hành mới đã có sự nâng cấp đáng kể. Có tới 50% số lượng TCPH mới trong năm 2025 sở hữu hồ sơ tín nhiệm ở mức 'Trung bình' trở lên, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 38% của năm 2024.

Điểm đáng chú ý là hoạt động xếp hạng tín nhiệm (XHTN) đã trở nên phổ biến hơn với 75 TCPH được xếp hạng lần đầu trong năm 2025 (tăng 50% so với cùng kỳ). Điều này được thúc đẩy bởi các quy định XHTN bắt buộc đối với TPDN phát hành ra công chúng của các TCPH phi ngân hàng và dự kiến áp dụng đối với TPDN phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp từ năm 2026.

Liên quan đến chậm trả, thị trường đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất về rủi ro thanh toán. Tỷ lệ trái phiếu chậm trả trong năm 2025 đã giảm mạnh xuống còn 1,3%, so với mức đỉnh 12,2% vào năm 2023. Các trường hợp chậm trả mới chủ yếu tập trung ở nhóm bất động sản vốn đã có vấn đề từ các năm trước.

Các TCPH chậm trả đã hoàn trả tổng cộng 51 nghìn tỷ đồng nợ gốc cho trái chủ trong năm 2025 (tăng 82% so với năm 2024).

Tỷ lệ thu hồi nợ gốc chậm trả lũy đến cuối năm 2025 đã tăng lên 43,4% so với mức 28,5% trong năm 2024. Nhóm năng lượng và bất động sản nhà ở ghi nhận sự cải thiện mạnh nhất nhờ hoạt động tái cấu trúc hiệu quả.

Thanh khoản trên thị trường thứ cấp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Giá trị giao dịch bình quân đạt 6 nghìn tỷ đồng/ngày, tăng 23% so với cùng kỳ. Trái phiếu Ngân hàng và Bất động sản chiếm tới 75% tổng giá trị giao dịch. Giao dịch tập trung chủ yếu ở các kỳ hạn ngắn (dưới 3 năm), phản ánh nhu cầu luân chuyển vốn nhanh của nhà đầu tư.

Thống kê các doanh nghiệp chậm trả trái phiếu lớn nhất năm 2025: CTCP Tập đoàn R&H giá trị chậm trả 5.000 tỷ đồng; CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios 4.000 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận 2.500 tỷ đồng; CTCP BCG Land 2.500 tỷ đồng; CTCP Xi măng Long Thành 1.864 tỷ đồng; CTCP Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng 1607 tỷ đồng; CTCP Phát triển Đất Việt 1.393 tỷ đồng.

Mặc dù vẫn còn những cái tên nằm trong danh sách chậm trả, nhưng với sự phục hồi của nền kinh tế và các nỗ lực tái cấu trúc, thị trường TPDN năm 2025 đã tạo ra một nền tảng vững chắc, hứa hẹn sự bứt phá mạnh mẽ hơn trong năm 2026.

Theo Dương Trang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cuộc chơi BĐS thay đổi: Hết thời "lướt sóng", thị trường cạnh tranh thực chất, dự án giá bán cao, thiếu pháp lý nguy cơ “đóng băng” giao dịch

Cuộc chơi BĐS thay đổi: Hết thời "lướt sóng", thị trường cạnh tranh thực chất, dự án giá bán cao, thiếu pháp lý nguy cơ “đóng băng” giao dịch Nổi bật

DN cùng Tập đoàn Keppel làm dự án ở Thủ Đức dự kiến lợi nhuận 2026 đạt 2.000 tỷ đồng, sẽ tung 6.000 căn hộ, 1.000 căn biệt thự, nhà phố trong 2 năm tới

DN cùng Tập đoàn Keppel làm dự án ở Thủ Đức dự kiến lợi nhuận 2026 đạt 2.000 tỷ đồng, sẽ tung 6.000 căn hộ, 1.000 căn biệt thự, nhà phố trong 2 năm tới Nổi bật

PGS.TS. Ngô Trí Long: Năm 2026 tiền không thiếu nhưng dòng tiền trở nên "khó tính"

PGS.TS. Ngô Trí Long: Năm 2026 tiền không thiếu nhưng dòng tiền trở nên "khó tính"

18:29 , 20/01/2026
Nha Trang xuất hiện cồn cát độc lạ hình cá heo

Nha Trang xuất hiện cồn cát độc lạ hình cá heo

18:25 , 20/01/2026
Bong bóng BĐS Trung Quốc tiếp tục 'xì hơi': Căn hộ mới mất 22 tháng mới có thể bán, khủng hoảng chưa từng có suốt 45 năm tại 20 quốc gia

Bong bóng BĐS Trung Quốc tiếp tục 'xì hơi': Căn hộ mới mất 22 tháng mới có thể bán, khủng hoảng chưa từng có suốt 45 năm tại 20 quốc gia

15:55 , 20/01/2026
Đại công trình đón APEC ở Phú Quốc tăng tốc quyết liệt, cấp bách xử lý tình trạng thiếu vật liệu xây dựng

Đại công trình đón APEC ở Phú Quốc tăng tốc quyết liệt, cấp bách xử lý tình trạng thiếu vật liệu xây dựng

15:46 , 20/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên