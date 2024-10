Thị trường vàng có lẽ sẽ nghỉ ngơi sau 4 tuần liên tiếp tăng

Sau khi tăng mạnh gần 3% trong tuần 14-18/10, giá vàng tiếp tục tăng gần 1% trong tuần qua (21-25/10), vàng giao ngay kết thúc tuần ở mức 2.741,50 USD/ounce, trong khi hợp đồng kỳ hạn tháng 12/2025 ở mức 2.754,60 USD. Hôm thứ Tư (23/10), giá vàng giao ngay đạt mức cao kỷ lục, 2.758,37 USD.

Vàng thế giới đã tăng giá 4 tuần liên tiếp do khủng hoảng ở Trung Đông và cuộc bầu cử tiềm ẩn nhiều bất ổn ở Mỹ.

Trong nước, giá vàng miếng tuần qua cũng tăng theo xu hướng giá thế giới, tiếp tục tăng khoảng 3 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC vào Chủ nhật (27/10) ở mức 87 - 89 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), so với 84 – 86 triệu triệu đồng/lượng cách đây một tuần; vàng nhẫn SJC 9999 tăng lên 87,90 - 88,90 triệu đồng/lượng, so với 84-85,38 triệu đồng/lượng cách đây một tuần.

Giá vàng thế giới tuần qua.

Giá vàng đã tăng hơn 32% trong năm nay do nhu cầu trú ẩn an toàn xuất phát từ căng thẳng giữa Israel và Iran ở Trung Đông, Ngân hàng trung ương Mỹ hạ lãi suất 0,5 điểm cơ bản và cuộc đua vào Nhà Trắng diễn ra căng thẳng.

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia phân tích và các nhà giao dịch bắt đầu giảm lạc quan về khả năng vàng sẽ tăng tiếp trong ngắn hạn.

Marc Chandler, giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, dự kiến trong thời gian tới giá vàng sẽ đi ngang hoặc giảm.

"Tiếp sau đây, điều mà những người đầu cơ vàng tập trung quan tâm sẽ là các ngân hàng trung ương có tiếp tục mua vàng không và suy đoán về tác động từ các chính sách của chính phủ Mỹ đối với lạm phát", ông Chandler nói và cho biết thêm. "Có vẻ như việc USD và cổ phiếu Mỹ tăng giá lúc này không tác động nhiều tới giá vàng. Việc kim loại này phá vỡ mức 2.700 USD có thể sẽ bắt đầu gây áp lực lên các vị thế mua dài hạn. Tôi đoán giá sẽ lùi về mức 2.600 USD trước khi tiếp tục tăng trở lại lên 2800 USD".

"Tôi bi quan về giá vàng trong tuần tới", Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại SIA Wealth Management cho biết. " Hội nghị thượng đỉnh BRICS không có gì tác động đến kim loại quý. Giá vàng đã tăng trước khi cuộc họp của BRICS diễn ra. Tôi nghĩ rằng giá sẽ phải điều chỉnh. Ngoài ra, tuần này không có cuộc họp nào của ngân hàng trung ương."

Cieszynski thiên về dự đoán giá vàng đi ngang trong tuần tới, vì về lâu dài, "các yếu tố cơ bản thúc đẩy thị trường tăng giá hiện tại vẫn không thay đổi, như sự mất giá của USD và rủi ro chính trị, đặc biệt là khi cuộc bầu cử Mỹ chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là sẽ diễn ra".

"Tôi dự đoán giá vàng chỉ giảm trong một tuần, dựa trên khả năng điều chỉnh giao dịch sau khi giá tăng", ông cho biết.

"Giá sẽ tăng", James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com cho biết. "Cho đến nay, phe tăng giá đã phải chật vật để giá đạt trên 2750 USD, nhưng chưa có bằng chứng nào cho thấy đợt tăng giá đã kết thúc", ông cho biết. "Người mua đã đưa ra một vài phản hồi hỗ trợ mạnh mẽ trong tuần qua, vì vậy tôi sẽ tiếp tục thiên về xu hướng tăng chủ đạo cho đến khi có bằng chứng cho thấy điều ngược lại".

"Giá sẽ giảm", Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management cho biết. "Liệu đợt thoái lui được dự đoán từ lâu cuối cùng có thể xảy ra không? Có thể, nhưng chúng tôi nghi ngờ khả năng giá vàng sẽ giảm sâu hoặc giảm kéo dài, vì những lý do cơ bản thúc đẩy vàng vẫn còn đó."

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, cho rằng vàng sẽ có đợt thoái lui vào tuần tới. "Tôi sẽ bước lên trước chuyến tàu mất kiểm soát này, ít nhất là trong một tuần, và nói rằng giá vàng kỳ hạn tháng 12 có thể giảm xuống vào tuần tới," ông nói. "Về mặt kỹ thuật, Dec24 đã đăng một sự đảo ngược chính theo hướng giảm giá trên biểu đồ hàng ngày của mình vào thứ Tư, cho thấy xu hướng ngắn hạn đã quay đầu giảm. Mặc dù tôi vẫn nghĩ rằng có thể có sự quan tâm mua vào gắn liền với sự hỗn loạn tiềm ẩn trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhưng thị trường có thể sẽ tạm dừng tăng vào tuần tới."

Tuy nhiên, về lâu dài, Newsom tin rằng giá vàng chủ yếu bị chi phối bởi rủi ro lạm phát và địa chính trị ở Mỹ và các nước khác, và ông không thấy bất kỳ yếu tố rủi ro nào trong số đó sẽ sớm đi vào ổn định. "Giá vàng sẽ tăng do chúng ta sẽ lại gặp phải các vấn đề lạm phát," ông Newsom nói. "Xung đột địa chính trị sẽ làm gia tăng những bất ổn. Các nhà đầu tư không thích sự bất ổn, và họ bắt đầu rút tiền khỏi cổ phiếu, địa chỉ đầu tư ưa thích trong bốn năm qua, vì sự bất ổn." "Họ sẽ tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn ở đâu?" "Có phải là dầu thô không? Không. Có phải là ngô không? Có lẽ là không. Nếu định cố gắng phòng ngừa lạm phát, bạn sẽ mua vàng vì cả lý do kinh tế và chính trị."

Tuần này, 9 nhà phân tích trên Phố Wall đã tham gia Khảo sát vàng của Kitco News. Trong đó, có 5 chuyên gia, hay 56%, dự kiến giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 2 chuyên gia khác, hay 22%, dự đoán giá kim loại quý này sẽ giảm. Hai nhà phân tích còn lại, chiếm 22%, giữ thái độ trung lập về triển vọng ngắn hạn của vàng.

Trong khi đó, 213 nhà đầu tư trên Phố Chính tham gia khảo sát, trong đó 126 nhà giao dịch bán lẻ, hay 59%, dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới; trong khi 47 người, hay 22%, dự đoán giá sẽ giảm; 40 nhà đầu tư còn lại, chiếm 19% tổng số, dự đoán sẽ có xu hướng đi ngang trong tuần tới.

Kết quả dự đoán của Kitco News về giá vàng tuần 28/10-1/11/2024.

Điểm nhấn trong số những tin tức kinh tế tuần tới sẽ là báo cáo việc làm của Mỹ trong tháng 9 được công bố vào sáng thứ Sáu (1/11) (các nhà kinh tế dự đoán sẽ có 140.000 việc làm mới, thấp hơn đáng kể so với con số 254.000 của tháng 8).

Tham khảo: Kitco News