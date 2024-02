Thị trường yếu, hấp thụ kém, vay tiền để làm gì?

Giảm lãi suất nhưng tín dụng vẫn giảm

Tại Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024 sáng 20/2, bà Hà Thu Giang - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước - cho biết: “ Tăng trưởng tín dụng đạt 13,71% tính đến cuối năm 2023, tuy nhiên, đến cuối tháng 1/2024 đã giảm 0,6% so với đầu năm 2023”.

Bà Giang lý giải mức giảm này ở 5/9 nhóm tổ chức tín dụng: Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước giảm 0,88%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần giảm 0,51%; nhóm ngân hàng TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu giảm 2,22%; nhóm ngân hàng 100% vốn nước ngoài giảm 0,32%, nhóm ngân hàng liên doanh giảm 3,41%.

Bà Hà Thu Giang - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước.

Bên cạnh đó, đến 31/1/2024, mặt bằng lãi suất tiền gửi và cho vay tiếp tục có xu hướng giảm; lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại giảm lần lượt khoảng 0,15%/năm và 0,25%/năm so với cuối năm 2023.

Trong năm nay, Ngân hàng Nhà nước định hướng mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế và ngày 31/12/2023, Ngân hàng Nhà nước đã giao hết toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm cho các tổ chức tín dụng, thông báo công khai nguyên tắc xác định để tổ chức tín dụng chủ động thực hiện tăng trưởng tín dụng nhằm cung ứng nguồn vốn tín dụng cho nền kinh tế.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tín dụng sáng 20/2.

Trước đó ngày 7/2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã gửi công văn tới các tổ chức tín dụng cho biết mặc dù có những chính sách thúc đẩy ngay từ đầu năm nhưng tăng trưởng tín dụng đạt mức khá thấp so với các năm gần đây.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng đúng, trúng mục tiêu ngay từ đầu năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của nền kinh tế. Hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả.

Các ngân hàng nói gì về tín dụng giảm?

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Giám đốc Vietcombank, đến hết tháng 1/2024 tín dụng đạt 1,24 triệu tỷ đồng. So với cuối năm 2023, giảm 2,3% tương ứng 30.000 tỷ. Nguyên nhân tín dụng giảm ông Tùng cho rằng do xu hướng giảm ngân tiêu dùng bất động sản giảm. Do kinh tế khó khăn, sản xuất khó khăn, thị trường bất động sản trầm lắng 2023 và 2024. Dự án cấp phép năm 2023 ít... Những điều này đã tác động khiến tín dụng tiêu dùng bất động sản giảm năm 2023 và đầu năm 2024.

Ngoài ra, tín dụng bán buôn chiếm 70% dự nợ tín dụng của Vietcombank cũng đang gặp khó bởi vấn đề pháp lý. "Chúng tôi cùng khách hàng tháo gỡ khó khăn pháp lý nhưng thời gian kéo dài. Điều này chậm giải ngân vốn trung, dài hạn", ông Tùng nói.

Với gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, ông Tùng cho biết, Vietcombank đang tiếp cận 20 dự án với dư nợ 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện khó khăn vướng mắc hiện nay là tháo gỡ thủ tục pháp lý.

Ông Trần Long - Phó Tổng Giám đốc BIDV - cũng chia sẻ tổng dư nợ của ngân hàng hết tháng 1 đạt 1,725 tỷ đồng, giảm 1,25% so với cuối năm 2023. Đây là mức giảm như thường lệ các năm trước.

BIDV vẫn cấp vốn tín dụng tập trung các lĩnh vực ưu tiên, cho vay nông thôn chiếm 23%, doanh nghiệp nhỏ 25%, ứng dụng cao tăng trưởng 8%... Với bất động sản, dư nợ chiếm 19%, tập trung với tín dụng tiêu dùng 77% còn với doanh nghiệp bất động sản chỉ chiếm 22% chủ yếu cho vay dự án phát triển khu công nghiệp, chế xuất, khu đô thị.

Theo ông Long, tiếp đà giảm lãi suất năm 2023, lãi suất cho vay hiện giảm 0,25% cuối năm 2023, lãi suất bình quân 7,3% toàn hệ thống, ngắn hạn 6,7%, giảm tương đối sâu so với đầu năm 2023 và giữa năm 2023. "Sức hấp thụ vốn năm 2024 còn chậm và thách thức. Hoạt động doanh nghiệp đối mặt nhiều khó khăn như pháp lý…", ông Long nói.

Ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB - chỉ ra MB đang giảm nhẹ dư nợ tín dụng từ đầu năm. Năm 2023 room tín dụng thoải mái nên qua tháng 1 không có nhu cầu nhiều. Tuy nhiên, theo ông Ánh, hiện nguồn cầu của thị trường yếu, hấp thụ kém. Vay để làm gì là câu chuyện lớn. Cơ cấu nền kinh tế còn khó khăn.

"Năm ngoái nói nhiều về bất động nhưng năm nay vẫn còn khó khăn, hiện đang trong quá trình tháo gỡ nhưng kết quả tháo gỡ thì hiếm. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước phối hợp tháo gỡ bất động sản để không bị ảnh hưởng đến vay tiêu dùng bất động sản năm 2024", ông Ánh nói.