Thiên Long bứt tốc với 2 dự án hàng chục triệu đô

Với mức đầu tư hàng chục triệu USD, Thiên Long khẳng định vị thế của một thương hiệu lớn tại Việt Nam. Covid- 19 đã trở thành "phép thử sức bền", là cơ hội để những doanh nghiệp lớn khẳng định bản lĩnh và sự kiên cường của mình. Ở Việt Nam, với vị thế là một Tập đoàn văn phòng phẩm tiêu biểu trong ngành, Tập đoàn Thiên Long đã chứng minh khả năng đo lường rủi ro chuẩn xác, chiến lược ứng phó linh hoạt trên nền móng năng lực cạnh tranh vững chắc thông qua việc hoàn thành những dự án lớn.



Khánh thành nhà máy và khai trương trung tâm phân phối

Tính tới thời điểm cuối năm 2022, Tập đoàn Thiên Long đã tạo một sự bùng nổ mạnh mẽ khi liên tiếp hoàn thành 2 dự án lớn, với tổng mức đầu tư lên đến hàng chục triệu đô.

Bằng việc khánh thành nhà máy mới Thiên Long Long Thành vào 13/11, Tập đoàn này cũng đã thể hiện sức mạnh nội lực đáng kể. Nhà máy mới của Thiên Long có diện tích sử dụng gần 10.000m2 với kết cấu bê tông cốt thép 5 tầng và tải trọng sàn hơn 1000 kg/m2.

Sau khi đi vào hoạt động, nhà máy Thiên Long Long Thành có thể đạt công suất tối đa 739 triệu sản phẩm/năm được sản xuất và tung ra thị trường, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Việt. Nhà máy mới này không chỉ có giá trị nâng cao năng suất mà còn giúp Tập đoàn thực hiện chiếc lược đa dạng hóa sản phẩm. Các nhóm sản phẩm được sản xuất tại nhà máy B2 bao gồm sản phẩm học cụ, keo, mỹ thuật và mở rộng các nhóm sản phẩm STEAM & DIY…



Nhà máy mới Thiên Long Long Thành của Tập đoàn Thiên Long - Ảnh: Minh Huy

Ông Nguyễn Đình Tâm - Thành viên HĐQT Tập đoàn Thiên Long, Chủ tịch Công ty Thiên Long Long Thành cho biết: "Sau khi nhà máy Thiên Long Long Thành đi vào hoạt động, khối sản xuất của Thiên Long như có thêm một cánh tay đầy sức mạnh, góp phần đắc lực cho Tập đoàn chinh phục những thành công vượt bậc. Đặc biệt, nhà máy mới còn hỗ trợ đắc lực cho chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của toàn Tập đoàn và mang những sản phẩm với hàm lượng giá trị gia tăng cao, phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam và thị trường quốc tế".



Ông Nguyễn Đình Tâm - Thành viên HĐQT Tập đoàn Thiên Long, Chủ tịch Công ty Thiên Long Long Thành - Ảnh: Minh Huy

Trước đó, giữa tháng 10/2022, Thiên Long đã khai trương trung tâm phân phối tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, huyện Bình Chánh, TP HCM. Ngay sau đó, ngày 13/11/2022, Tập đoàn tiếp tục khánh thành nhà máy mới Thiên Long Long Thành tại Đồng Nai (Nhà máy B2). Tháng 12 tới đây, nhà máy mới này sẽ chính thức đi vào hoạt động. Hai dự án chiến lược này sẽ giúp Thiên Long nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, giữ vững vị thế.



Theo đó, trung tâm phân phối của Tập đoàn Thiên Long có diện tích lên đến 14.000 m2, kết cấu kệ kho 5 tầng sẽ không chỉ có chức năng lưu trữ hàng hóa mà trung tâm còn có khả năng phân phối hàng hóa đến nhà phân phối/ người tiêu dùng với tốc độ cao và mang đến các dịch vụ tiện ích khác. Trung tâm phân phối này có khả năng chứa tới 14.000 tấn hàng hóa đáp ứng tới 1.000 đơn hàng mỗi ca, đáp ứng được tốc độ phát triển như vũ bão của thương mại điện tử hiện nay.

Điểm chung giữa 2 dự án vừa được hoàn thành này của Tập đoàn Thiên Long là đều được áp dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến bậc nhất. Trung tâm được vận hành theo ứng dụng WHM (Warehouse Mangement) và SAP giúp tối ưu hóa năng lực quản trị, giảm chi phí vận hành, tăng tính tập trung trong phân phối hàng hóa. Trung tâm phân phối đi vào hoạt động là một mắt xích quan trọng để tăng cường sức mạnh cho hệ thống phân phối của tập đoàn, tối ưu hóa chuỗi logistics, giúp hàng hóa đến tay người tiêu dùng nhanh chóng.

Trung tâm phân phối của Tập đoàn Thiên Long với kết cấu kệ kho 5 tầng tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Trong khi đó, nhà máy B2 được vận hành theo tiêu chí tăng cường tự động hóa và sử dụng công nghệ mới tiết kiệm năng lượng. Nhà máy áp dụng các hệ thống quản trị tích hợp gồm hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001-2018, hệ thống trách nhiệm xã hội trong ngành đồ chơi trẻ em ICTI, hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội SA8000 và hệ thống quản lý tích hợp SAP HANA/S4 – hệ thống ưu việt giúp tối ưu hóa chi phí.



Sẵn sàng tăng tốc, chinh phục mục tiêu "doanh nghiệp vạn tỷ"

Từ một cơ sở sản xuất nhỏ năm 1981, đến nay, Thiên Long sở hữu vị thế của Tập đoàn văn phòng phẩm nổi bật tại Việt Nam và châu Á.

Thiên Long sở hữu năng lực sản xuất mạnh mẽ với 2 nhà máy, nhiều máy móc trang thiết bị hiện đại và tỷ lệ tự động hóa lên tới 78%.

Trong năm 2022, Thiên Long phát triển nhiều sản phẩm mới, phù hợp với người tiêu dùng trẻ như bộ sản phẩm pastel, các dòng STEAM & DIY (Do It Yourself), hợp tác với các thương hiệu tiêu biểu trên thế giới về văn phòng phẩm - vui chơi - sáng tạo,... Mới đây, Thiên Long hợp tác với công ty PEGA để khuyến khích ba hoạt động "đọc tri thức - viết sẻ chia - vẽ tâm hồn", hướng tới tạo ra hệ sinh thái tri thức đa dạng, thiết thực phục vụ người Việt. Không chỉ tạo nên những công cụ tiện ích phục vụ học tập và làm việc, Thiên Long chú trọng mang cảm xúc vào sản phẩm, khuyến khích hoạt động sáng tạo của nhiều đối tượng người tiêu dùng.



Nửa cuối năm 2022, tập đoàn Thiên Long nhân nhiều giải thưởng lớn như Thương hiệu quốc gia 2022, Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu,…

Với những bước tiến vững chắc cùng nội lực mạnh mẽ, Thiên Long đã sẵn sàng "cất cánh", vươn mình, chinh phục mục tiêu trở thành "doanh nghiệp vạn tỷ", góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, giúp Việt Nam ngày một hưng thịnh.