Thiên nhiên đang rót vàng vào hang Sơn Đoòng khiến giá tour 100 triệu vẫn có khách chờ tận 2 năm

Khoảnh khắc "lá rơi hóa vàng" viral mạng xã hội

Những ngày qua, đoạn clip ngắn ghi lại cảnh sắc thiên nhiên tại Hang Sơn Đoòng (thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình) đã thực sự tạo nên một cơn bão chia sẻ trên mạng xã hội.

Hình ảnh từ đoạn video cho thấy khoảnh khắc ánh nắng mặt trời rọi thẳng qua miệng hố sụt khổng lồ. Ánh sáng mạnh chiếu vào những chiếc lá đang rụng xuống, kết hợp với độ ẩm trong hang tạo ra hiệu ứng lấp lánh như những mảnh vàng đang rót thẳng xuống thảm thực vật nguyên sinh. Không cần bất kỳ kỹ xảo điện ảnh nào, thiên nhiên đã tự dàn dựng một khung cảnh khiến người xem phải nín thở.

Khoảnh khắc thiên nhiên rót vàng siêu thực tại hang Sơn Đoòng (Nguồn: @nahealtv)

Ngay lập tức, hàng loạt bình luận bày tỏ sự choáng ngợp đã được để lại. Nhiều netizen ví von đây là "cổng thiên đường", "vườn địa đàng" ngay trên mặt đất. Điểm thú vị là đoạn clip không chỉ tạo ra sự trầm trồ mà còn khơi dậy động lực lớn trong cộng đồng người trẻ. Rất nhiều tài khoản chia sẻ quyết tâm rèn luyện thể lực và lên kế hoạch tiết kiệm để một lần trong đời được đặt chân đến đây.

"Thế giới khác" khổng lồ giấu mình dưới lòng đất

Được ông Hồ Khanh phát hiện cửa hang vào năm 1990 và được đoàn thám hiểm Anh - Việt khảo sát, công bố rộng rãi vào năm 2009, Sơn Đoòng nhanh chóng thiết lập kỷ lục là hang động tự nhiên lớn nhất hành tinh. Với thể tích lên tới 38,5 triệu m3, vòm hang đủ lớn để chứa một khu phố có các tòa nhà 40 tầng. Thậm chí có những đoạn rộng đến mức máy bay Boeing 747 có thể bay lọt qua dễ dàng.

Sơn Đoòng sở hữu cấu trúc địa chất độc nhất vô nhị với lịch sử hình thành đầy bí ẩn

Sự kỳ vĩ của Sơn Đoòng không chỉ nằm ở kích thước vĩ đại mà còn ở cấu trúc địa chất khép kín bên trong. Điển hình là Hố sụt 1 (Vọng khủng long) với vòm hang sập xuống tạo thành giếng trời khổng lồ thông ra bên ngoài, đóng vai trò như cánh cửa đón ánh sáng tự nhiên. Nằm cách đó khoảng 1km là Hố sụt 2, nơi ôm trọn một cánh rừng nguyên sinh xanh mướt phát triển mạnh mẽ sâu 200m dưới lòng đất. Lòng hang còn cất giấu những Ngọc động chứa các viên đá can-xi tuyệt đẹp, được bồi đắp qua hàng triệu năm từ những giọt nước rỉ xuống vỉa đá bên dưới.

Cánh rừng nguyên sinh nằm sâu 200m bên trong lòng hang và bên dưới các dãy núi đá vôi.

Chiêm ngưỡng những khối thạch nhũ triệu năm tuổi bên trong Sơn Đoòng

Sự kết hợp hoàn hảo giữa bóng tối, ánh sáng, nước, đá và thảm thực vật kiến tạo nên một không gian tách biệt hoàn toàn. Bước vào đây, lắng nghe tiếng nước ngầm vang vọng, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự nhỏ bé của mình trước sự vĩ đại của tự nhiên.

Tuy nhiên, hành trình chạm tay đến kỳ quan này lại không hề dễ dàng, trước hết là bởi sự khan hiếm tuyệt đối.Nhằm bảo vệ hệ sinh thái mỏng manh, Sơn Đoòng kiên quyết nói không với du lịch đại trà. Mỗi năm, chỉ có tối đa 1.000 suất khám phá được tung ra và tour chỉ hoạt động từ tháng 1 đến tháng 8. Thời gian còn lại, hang đóng cửa hoàn toàn để hệ sinh thái tự phục hồi. Thêm vào đó, mọi rác thải sinh hoạt hay chất thải cá nhân trong suốt chuyến đi đều phải thu gom khép kín và gùi ngược ra khỏi rừng. Nhu cầu quá lớn trong khi lượng cung nhỏ giọt, cộng thêm những quy định ngặt nghèo này khiến việc du khách phải xếp hàng chờ 3-4 năm là điều hiển nhiên.

@trantuanviet

Hơn thế nữa, khoản tiền 80 - 100 triệu đồng bạn bỏ ra hoàn toàn không mua một kỳ nghỉ dưỡng sang chảnh. Thực chất, du khách đang chi trả cho hệ thống vận hành an toàn chuẩn quốc tế để dấn thân vào một hành trình vắt kiệt sức lực. Bạn sẽ phải trekking băng rừng, lội suối ngầm, đu dây leo vách đá hiểm trở và sinh hoạt hoàn toàn hoang dã trong nhiều ngày liền. Chính sự khắc nghiệt mang tính hành xác này lại biến chuyến đi thành một cột mốc danh giá, là khát khao khẳng định giới hạn bản thân của bất cứ ai đam mê thám hiểm.

“Cháy tour” đến năm 2028

Sức nóng của Sơn Đoòng vốn đã luôn duy trì ở mức cao, nay lại càng bùng nổ sau khi Đài truyền hình CBS (Mỹ) phát sóng phóng sự chi tiết trong chương trình danh tiếng "60 Minutes" vào cuối tháng 3 vừa qua. Phóng sự không chỉ quay lại những thước phim ấn tượng mà còn đi sâu phân tích địa hình hiểm trở, cấu trúc địa chất phức tạp và hệ thống sông ngầm. Ngay sau khi phát sóng, lượng khách quốc tế truy cập và đặt tour tăng vọt.

Theo đại diện Oxalis Adventure (đơn vị độc quyền khai thác tour thám hiểm Sơn Đoòng), lịch trình đã kín chỗ đến cuối năm 2027. Đáng chú ý, hiện đã có khoảng 200 khách hàng chốt hạ thành công tấm vé cho năm 2028. Tính đến tháng 12/2025, sau 12 năm mở cửa đón khách, Sơn Đoòng mới chỉ đón đúng 8.552 nhà thám hiểm, mang về 25,5 triệu USD doanh thu và tạo việc làm trực tiếp cho 130 người dân địa phương.

Có thể nói Sơn Đoòng không chỉ gây kinh ngạc vì độ khổng lồ, mà còn mang lại cảm giác nhỏ bé đến lạ thường. Đứng dưới vòm hang sâu thẳm, nhìn ánh sáng rọi xuống từ hố sụt và nghe tiếng nước ngầm vang vọng không gian tĩnh lặng, bất cứ ai cũng nhận ra mình chỉ là một phần rất nhỏ của Trái Đất.

@_3134km

Hơn cả một kỳ quan siêu thực, Sơn Đoòng là minh chứng đầy tự hào cho vẻ đẹp nguyên sơ và sức hút của thiên nhiên Việt Nam. Đó cũng là lý do vì sao, dù tour đắt đỏ, dù hành trình vất vả vắt kiệt sức lực, hay vé phải chờ mòn mỏi đến nhiều năm sau, khát khao được một lần chạm tay vào báu vật của dải đất hình chữ S này vẫn chưa bao giờ giảm nhiệt.