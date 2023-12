Thiết lập 3 luồng sàng lọc 'doanh nghiệp ma' trong hoàn thuế VAT

Năm 2023, tổng thu do cơ quan thuế quản lý đạt 1,39 triệu tỷ đồng, đạt 101,7% dự toán, bằng 95,4% so với thực hiện năm 2022. Có 16/20 khoản thu, sắc thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán. Có 08/20 khoản thu, sắc thuế có mức tăng trưởng so cùng kỳ. Có 47/64 cục thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm nay.