Thiết lập một mạng xã hội dành riêng cho cộng đồng đầu tư tài chính?

Một số nền tảng trước đây ra mắt có thể còn chưa tối ưu tính năng cộng đồng vì thế chưa được đón nhận rộng rãi, thì mới đây, thị trường và nhà đầu tư đang xôn xao trải nghiệm một mạng xã hội mới ra mắt, được định vị là dành riêng cho người quan tâm đầu tư – CAFÉ BUDDY.



Tìm kiếm một cộng đồng hay tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới?

Nếu nói về một mạng xã hội thì hiện nay chúng ta đang quen thuộc với khá nhiều nền tảng sẵn có, tuy nhiên, một cộng đồng được thiết kế đầy đủ tính năng dành riêng cho người quan tâm đầu tư thì còn mơ hồ. Bởi lẽ nhà đầu tư ngày nay – với mong muốn chủ động đầu tư – cần nhiều công cụ hỗ trợ, cần cập nhật thông tin cả chính thống và các thông tin bên lề. Bài toán đặt ra là tất cả cần được tích hợp "all in one" tại một địa chỉ duy nhất.

Mạng xã hội CAFÉ BUDDY mới ra mắt gần đây có vẻ như đang đáp ứng được hầu hết các nhu cầu này. Theo đó, khi tham gia cộng đồng, bất cứ ai cũng có thể tự chia sẻ thông tin, bình luận quan điểm của mình về các vấn đề liên quan đến đầu tư, tài chính.

Ngoài ra, CAFÉ BUDDY cập nhật liên tục toàn bộ tin tức nóng hổi về kinh tế, tài chính cùng các biểu đồ phân tích được thể hiện với giao diện dễ nhìn, bám sát nhu cầu của nhà đầu tư, đặc biệt là các "chứng sĩ". Có thể nói, tham gia café buddy, người dùng vừa có thể tạo dựng cộng đồng cho chính mình, vừa bắt nhịp những cơ hội đầu tư chất lượng.

Café Buddy – Nơi cộng đồng tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới

Trọn bộ công cụ hỗ trợ và chỉ báo hiệu quả

Ngoài khu vực cộng đồng dưới định dạng mạng xã hội, CAFÉ BUDDY được trang bị thêm các tab công cụ hỗ trợ từ cơ bản đến nâng cao. Biểu đồ phân tích kỹ thuật với các chỉ báo đa dạng, thông tin đầy đủ, chính xác. Bộ công cụ hiện tại đã có đầy đủ chỉ báo kĩ thuật với hơn 100 chỉ số khác nhau, giúp người dùng xác định điểm mua/bán dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, Tab CỔ PHIẾU sẽ là "trợ thủ đắc lực" để nhà đầu tư "soi chiếu" các mã cổ phiếu, "săn lùng" nhận định của chuyên gia, người nổi tiếng cũng như trader và các thông tin liên quan, từ đó giúp nắm bắt cơ hội và giảm thiểu rủi ro đầu tư.

Giao diện Cafe Buddy mang đến trải nghiệm dễ dàng và đầy đủ cho mọi nhà đầu tư

Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn nhất đối với một nền tảng mạng xã hội dành cho cộng đồng tài chính mới như CAFÉ BUDDY là xây dựng niềm tin và thói quen sử dụng cho người dùng. Dù vậy, nếu tạo ra được những giá trị thật sự với nhà đầu tư và vượt qua những khó khăn bước đầu, CAFÉ BUDDY hứa hẹn khả năng trở thành một kênh thông tin hữu ích, một thói quen mới cho cộng đồng tài chính tại Việt Nam.