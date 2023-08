Thiếu đường ống, nhà máy nước sạch 35 tỉ đồng "đắp chiếu"

Thế nhưng một nghịch lý tồn tại từ 2 năm qua, dù nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi được xây dựng đã hoàn thành nhưng người dân địa phương vẫn sống trong tình trạng "khát nước".



Gia đình bà Đinh Thị Huệ (ngụ thôn Thủ Thiện Thượng, xã Bình Nghi) hiện sinh sống trong ngôi nhà chỉ cách nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi khoảng 500 m. Mùa hè 2023 nắng nóng gay gắt hơn mọi năm khiến giếng khoan sâu hơn 10 m của gia đình bà cạn nước, đã không thể sử dụng từ 3 tháng qua. Để có nước sinh hoạt, gia đình bà Huệ phải chi số tiền lớn bắt ống nhựa kéo nước từ giếng được đào rất sâu của các hộ dân trong thôn về sử dụng.

Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi “đắp chiếu” 2 năm qua, trong khi người dân thiếu nước sạch

Không riêng gia đình bà Đinh Thị Huệ mà hàng ngàn hộ dân ở xã Bình Nghi đều ở trong tình trạng khốn khổ tương tự do thiếu nước sinh hoạt. Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên gần đây, do "đắp chiếu" thời gian dài nên hiện một số hạng mục của công trình nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi dù chưa được sử dụng nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng. Một số thiết bị của nhà máy do lâu không sử dụng nên có dấu hiệu hỏng nặng, không hoạt động được.

Theo ông Phan Chí Hùng, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, năm 2017, UBND huyện Tây Sơn tổ chức khởi công xây dựng dự án công trình nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi với tổng kinh phí 35 tỉ đồng, đến năm 2021 hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Công trình có trạm xử lý nước công suất 2.500 m3/ngày đêm, cung cấp nước sạch cho hơn 4.000 hộ dân ở địa phương. Tuy nhiên, khi phê duyệt dự án ban đầu không có hệ thống đường ống cung cấp nước đến các khu dân cư. Vì vậy, dù các hạng mục của nhà máy hiện đã được hoàn thành nhưng lại thiếu kinh phí lắp đặt đường ống nên chưa thể đưa nước cung cấp cho người dân.

"Vừa rồi, HĐND huyện Tây Sơn đưa hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi vào danh mục phải đầu tư khẩn trương để không còn tình trạng người dân thiếu nước sinh hoạt xảy ra trên địa bàn. Chúng tôi sẽ đấu nối từ đường ống chính kéo đến nhà dân. Phần việc này chúng tôi sẽ triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023, đến cuối năm nay hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi sẽ bảo đảm cấp nước cho bà con" - ông Phan Chí Hùng cho hay.