Thiếu hụt nguồn cung trầm trọng, vì sao giá bạc vẫn lao dốc?

Cú sốc kép với giá bạc

Trong phiên giao dịch ngày 13/4, giá bạc thế giới giảm tới 2,2% xuống còn 74,8 USD/ounce. Tại Việt Nam, bạc Phú Quý hiện có giá 77,1 triệu đồng/kg. Sự suy giảm này đã phá vỡ kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư về vai trò "trú ẩn an toàn" của kim loại trắng trong bối cảnh thế giới đầy biến động.

Nguyên nhân trực tiếp châm ngòi cho đợt lao dốc này xuất phát từ sức nóng ngày càng tăng tại khu vực Trung Đông. Ngay sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran đổ vỡ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban bố lệnh phong tỏa toàn diện Eo biển Hormuz – huyết mạch vận chuyển dầu mỏ của toàn cầu.

Hệ quả đến ngay lập tức: giá dầu thô Brent tương lai tăng vọt 7,98%, chạm ngưỡng 102,80 USD/thùng. Cú sốc năng lượng này không chỉ đe dọa các chuỗi cung ứng công nghiệp mà còn thổi bùng ngọn lửa lạm phát vốn đang chực chờ bùng phát trở lại trên phạm vi toàn cầu.

Lạm phát quay trở lại đồng nghĩa với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) buộc phải giữ vững lập trường "diều hâu". Những kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của giới đầu tư giờ đây đã tan thành mây khói, thay vào đó là kịch bản Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất để kìm hãm đà tăng của giá cả.

Cùng với đó, Chỉ số Đồng đô la Mỹ (DXY) đã tăng mạnh lên mức 99,0136. Một đồng bạc xanh đắt đỏ đi kèm với môi trường lãi suất cao đã biến các tài sản không sinh lời như bạc trở nên kém hấp dẫn trong mắt giới đầu tư quốc tế, từ đó kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng.

Nghịch lý của thị trường: Yếu tố khan hiếm đang bị bỏ qua

Điều đáng chú ý là sự sụt giảm của giá bạc diễn ra trong bối cảnh nền tảng cung cầu vật chất đang mất cân đối nghiêm trọng. Năm 2026 được dự báo sẽ là năm thứ sáu liên tiếp thị trường bạc toàn cầu rơi vào trạng thái thiếu hụt nguồn cung, với mức thâm hụt ước tính lên tới 67 triệu ounce.

Nguồn cung bạc hiện đang bị hạn chế về mặt cấu trúc do kim loại này chủ yếu được khai thác như một sản phẩm phụ của các kim loại cơ bản khác. Hơn nữa, nhu cầu công nghiệp dài hạn từ các ngành bùng nổ như Trí tuệ nhân tạo (AI) và Xe điện (EV) vẫn đang rất lớn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nỗi sợ hãi về kinh tế vĩ mô đã hoàn toàn lấn át những yếu tố cơ bản này.

Ông Ponmudi R, Giám đốc điều hành của nền tảng tài chính Enrich Money, nhận định thị trường hiện đang thiếu vắng niềm tin trong ngắn hạn. Ông cảnh báo: "Nếu giá bạc xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ quan trọng, chúng ta có thể sẽ chứng kiến những đợt bán tháo ồ ạt và khốc liệt hơn nữa" .

Trong bối cảnh hiện tại, các nhà đầu tư cá nhân được khuyến nghị nên giữ thái độ thận trọng, hạn chế bắt đáy và theo dõi sát sao ba "kim chỉ nam" của thị trường: những diễn biến tiếp theo tại Eo biển Hormuz, các chỉ số lạm phát - phát ngôn của Fed và đà biến động của đồng USD.

Nguồn: Tổng hợp﻿