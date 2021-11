Thiếu tướng Đặng Xuân Hồng làm Cục trưởng Cục Đối ngoại - Bộ Công an

Ngày 12/11, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Đặng Xuân Hồng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Đối ngoại.

Chúc mừng Thiếu tướng Đặng Xuân Hồng được lãnh đạo Bộ Công an điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Đối ngoại, Thứ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng tân Cục trưởng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn là người lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, là tấm gương và chỗ dựa tin cậy để cán bộ, chiến sĩ học tập và noi theo; đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục Đối ngoại giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nguyên tắc, quy trình công tác, triển khai thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Đặng Xuân Hồng nguyện cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục Đối ngoại phấn đấu hết sức mình, gương mẫu, tiên phong, tận tụy với tinh thần chủ động, trách nhiệm, chuyên nghiệp và hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.