Thiếu tướng Đinh Văn Nơi nhận tin tố giác qua số điện thoại cá nhân

Ngày 17/4, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin liên quan an ninh, trật tự và tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi công khai số điện thoại cá nhân nhận tin tố giác tội phạm.

Cụ thể, trực ban công an tỉnh: 069.2808.112 và 02033.835.901, thường trực 24/24h, tiếp nhận các cuộc gọi phản ánh tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Trực ban hình sự: 069.2808.134, thường trực 24/24h, tiếp nhận các cuộc gọi tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Địa chỉ hộp thư tố giác tội phạm: togiactoipham@quangninh.gov.vn, thường trực 24/24h tiếp nhận email có nội dung tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Số điện thoại Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh: 096.229.7777, thường trực 24/24h, tiếp nhận các tin nhắn SMS, tin nhắn Zalo phản ánh tình hình an ninh, trật tự, tố giác, tin báo về tội phạm trên địa bàn tỉnh và các thông tin liên quan hoạt động của lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (47 tuổi, quê TP Cần Thơ), trình độ tiến sĩ ngành An ninh và Trật tự xã hội. Ông từng làm Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trước khi làm Giám đốc Công an An Giang vào tháng 6/2020.

Tháng 8/2022, ông được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 7/1/2023, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng đối với Đại tá Đinh Văn Nơi.

Đến ngày 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.