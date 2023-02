Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca tỏ ra bình thường khi làm việc với Cơ quan Công an

Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động ngày 21-2 cho biết "trùm" mua bán trái phép hóa đơn Trương Xuân Đước (SN 1971, quê ở xã Đại Bản, huyện An Dương; hiện trú tại khu Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng), đối tượng đã nhờ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca , nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng, chạy án là chủ của 18 doanh nghiệp "ma".

Lực lương chức năng khám xét khẩn cấp nhà riêng ông Đỗ Hữu Ca tại Khu đô thị Ngã năm sân bay Cát Bi (phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng),

Trương Xuân Đước được biết đến là Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương, trụ sở tại số 16, tổ 65, khu 5, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.



Tuy nhiên, trên thực tế, "ông trùm" này là chủ của 18 công ty chuyên mua bán trái phép hóa đơn hoạt động từ nhiều năm qua, có các trụ sở đặt tại TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

Vào năm 2021, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một số sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28-4-2022, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Quá trình điều tra, ngoài các sai phạm liên quan đến người của Công ty Nhiệt điện Đông Triều, cơ quan công an còn làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế do Trương Xuân Đước là Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương cầm đầu.

Tháng 2-2023, Trương Xuân Đước đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Theo tìm hiểu của Báo Người Lao Động, cùng tham gia, giúp sức tích cực cho "ông trùm" trong hoạt động mua bán trái phép hóa đơn còn có vợ Đước là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979, trú tại khu Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng). Tổng số tiền giao dịch mua bán hóa đơn VAT mà vợ chồng Đước cùng đồng phạm thực hiện rất lớn.

Ngay sau khi Trương Xuân Đước bị bắt, ngày 15-2, Nguyễn Thị Ngọc Anh cũng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép hóa đơn theo khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Việc khám xét nhà ông Ca kết thúc khoảng gần 1 giờ ngày 19-2

Nguồn của Báo Người Lao Động cho hay thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đang bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có liên quan đến việc nhận tiền "chạy án" cho Trương Văn Đước với số tiền nhiều tỉ đồng nhưng không có kết quả.



Trước khi bị tạm giữ, vào sáng 18-2, khi làm việc với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), ông Đỗ Hữu Ca vẫn tỏ ra khá bình thường.