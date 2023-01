'Thờ ơ' với Web3 và metaverse, Bill Gates chỉ ra duy nhất một lĩnh vực có thể tạo được cuộc cách mạng công nghệ

Tỷ phú Bill Gates mới đây đã đưa ra quan điểm về những xu hướng công nghệ nhận được sự chú ý nhiều nhất thời điểm hiện tại, trong một buổi trò chuyện giao lưu trực tuyến Ask Me Anything (AMA - Tạm dịch: Hỏi tôi bất kì điều gì) được tổ chức trên mạng xã hội Reddit hôm qua.

"Xin chào Bill. Nhiều năm trước, tôi nghĩ vào khoảng năm 2000, tôi đã nghe ông nói điều gì đó trên TV như, "mọi người đang đánh giá quá cao Internet sẽ như thế nào trong 5 năm nữa và đánh giá quá thấp nó sẽ như thế nào trong 10 năm nữa. Liệu có bất kỳ sự thay đổi công nghệ khổng lồ nào có bước tiến tương tự ngay bây giờ không? Bất kỳ sự thay đổi công nghệ nào - không nhất thiết phải là Internet", người dùng DWright_5 đặt câu hỏi trên Reddit.

"AI là sẽ là tâm điểm lớn nhất. Tôi không nghĩ Web3 đột phá đến vậy. Riêng metaverse có thể coi là một cuộc cách mạng, nhưng AI sẽ là một cuộc cách mạng khá lớn", Bill Gates trả lời.

Web 3.0 là thế hệ thứ ba của Internet, đó là tầm nhìn về một Internet thông minh không máy chủ bao gồm những web phi tập trung kết nối với nhau. Trong Web 3.0, dữ liệu được lưu trữ an toàn và được phân phối trên nhiều thiết bị, loại bỏ nhu cầu về các máy chủ tập trung. Đây được coi là sự cải tiến của web 3.0, so với web 2.0 hiện tại



Trong khi đó, Metaverse (hay còn gọi vũ trụ ảo) là một không gian kỹ thuật số được tạo ra nhờ Internet và các ứng dụng công nghệ như thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (Virtual Reality – VR) .v.v. Nhờ đó, Metaverse cho phép người dùng có thể tương tác và có các trải nghiệm chân thực như ngoài thực tế.

Tuy nhiên, Bill Gates lại tỏ ra khá thờ ơ với web3 và metaverse. Thay vào đó, tỷ phú công nghệ này lại quan tâm tới lĩnh vực AI tổng quái, khi trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra nội dung.

"Tôi khá ấn tượng với tốc độ cải tiến của những AI này. Tôi nghĩ chúng sẽ có tác động rất lớn.", Bill Gates cho biết.

"Với trường hợp của Quỹ Gates, chúng tôi muốn có những gia sư (là AI) có thể giúp trẻ em học toán và duy trì hứng thú với việc học tập. Chúng tôi muốn trợ giúp y tế cho những người ở Châu Phi không thể tiếp cận Bác sĩ", Gates nói thêm.

"Tôi vẫn làm việc với Microsoft ở một số mảng. Vì vậy tôi đang theo dõi điều này rất chặt chẽ."

Gates cũng được hỏi về suy nghĩ của ông về nền tảng ChatGPT– chatbot AI đang trở thành xu hướng nóng nhất của làng công nghệ hiện tại nhờ khả năng trò chuyện tự nhiên với người dùng.

"Nó cung cấp một cái nhìn thoáng qua về những gì sắp xảy ra. Tôi rất ấn tượng với toàn bộ cách tiếp cận này và tốc độ đổi mới," Gates trả lời. Được biết, Microsoft đang đàm phán để đầu tư khoảng 10 tỷ đô la vào OpenAI, chủ sở hữu của chatbot ChatGPT.

Microsoft trước đây đã đầu tư khoảng 1 tỷ USD vào OpenAI. Người khổng lồ công nghệ này cũng đang tìm cách tích hợp ChatGPT vào công cụ tìm kiếm Bing của mình, nhằm tìm kiếm lợi thế trên dịch vụ tìm kiếm vốn đang nằm dưới sự thống trị của Alphabet Inc (công ty mẹ của Google).

Đáng chú ý, Microsoft cũng đang tìm cách tích hợp GPT-4, phiên bản mới nhất của mô hình ngôn ngữ do OpenAI phát triển vào bộ phần mềm văn phòng Office, bao gồm Word, Outlook và PowerPoint. Hiện tại, ChatGPT đang được phát triển trên nền tảng của mô hình ngôn ngữ GPT-3.5 của OpenAI.

Tham khảo Yahoo