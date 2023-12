Thợ Việt chế xe gỗ phong cách ngoài hành tinh: Khung tự làm từ A đến Z, cửa mở kiểu Pagani Huayra, chạy như xe địa hình

Anh Trương Văn Đạo, chủ kênh YouTube ND - Motorcycles, đồng thời là ông bố nổi tiếng chuyên làm xe gỗ cho con, mới đây tiếp tục chế tạo 1 chiếc xe gỗ độc lạ khác. Trên tiêu đề của video, chủ kênh có ghi "I Built A Vehicle For The Alien", tạm dịch là "Tôi đã chế tạo một chiếc xe cho người ngoài hành tinh".



Chiếc xe gỗ mang phong cách ngoài hành tinh của anh Đạo - Ảnh từ clip YouTube

Với chủ đề mới lạ lần này, ông bố 9X phải tự thiết kế ra bộ khung riêng bằng các thanh thép. Đó chính là điểm khác biệt so với những chiếc xe trước, khi anh Đạo mô phỏng theo thiết kế của những mẫu xe có sẵn trên thị trường.

Bộ khung xe được chế tạo thủ công - Ảnh từ clip YouTube

Kế đến, anh Đạo tiến hành thiết kế và lắp ráp hệ thống truyền động. Giống với những sản phẩm trước đó, phần giảm xóc và bộ lốp đều là các bộ phận dùng cho xe thể thao địa hình ATV. Do đó, xe hoàn toàn có thể vận hành trên địa hình phức tạp.

Phần động cơ xe vẫn sử dụng một mô-tơ điện kết nối với ắc-quy đặt dưới sàn xe. Sau khi hoàn tất bộ khung, tất cả các chi tiết đều được vệ sinh và sơn đen lại toàn bộ.

Bước tiếp theo, đội ngũ ND - Motorcycles chuyển qua phần tạo hình cho chiếc xe ngoài hành tinh của mình. Các chi tiết như vỏ xe, nội thất, chắn bùn, ốp đèn, cửa ra vào đều sử dụng gỗ làm vật liệu chế tạo. Các chi tiết này được gắn kết với nhau bằng keo dán và đinh ốc.

Vỏ xe được ghép từ nhiều tấm gỗ và mài lại cho sắc nét - Ảnh từ clip YouTube

Bên trong, xe được bố trí 2 ghế ngồi làm bằng gỗ, tích hợp gối đầu và bọc da. Ngoài ra, các chi tiết khác trong khoang nội thất cũng được bọc da như trần xe, khung bên trong và tappi cửa. Phần vô-lăng được làm lại theo dạng phi thuyền. Toàn bộ kính lái của chiếc xe độc lạ này đều được làm bằng nhựa trong suốt.

Xe nhỏ nhưng đủ rộng cho 2 ghế ngồi đặt vào trong - Ảnh từ clip YouTube

Anh Đạo cũng rất sáng tạo khi thiết kế cơ chế mở cửa kiểu cánh chim cho xe giống trên một số mẫu siêu xe, ví dụ như Pagani Huayra. Chi tiết này hoạt động hoàn toàn bằng điện, điều khiển qua nút bấm.

Chưa hết, tác phẩm của anh Đạo được bố trí cả hệ thống chiếu sáng trước và sau, đi cùng với nhiều dải đèn LED trang trí quanh xe.

Trong phần chạy thử nghiệm, chiếc xe cho thấy rõ khả năng di chuyển linh hoạt khi đi trong phố.