Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời cơ cho các trung tâm nhân tài toàn cầu

24-09-2025 - 21:25 PM | Tài chính quốc tế

Thủ tướng Anh Keir Starmer đang xem xét đề xuất bãi bỏ một số loại phí thị thực dành cho nhân tài hàng đầu thế giới.

Việc Mỹ vừa nâng phí nộp đơn xin thị thực H-1B dành cho người lao động có tay nghề cao lên 100.000 USD có thể mang lại cú hích cho các trung tâm đang tìm cách thu hút nhân tài toàn cầu, đặc biệt là ở châu Âu, châu Á và Trung Đông. 

Ông Charles-Henry Monchau, Giám đốc đầu tư tại Ngân hàng Syz Group (Thụy Sĩ), nhận định với đài CNBC rằng đây là "thời cơ vàng" cho nhiều quốc gia mở cửa cho các chuyên gia và lao động nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, tờ Financial Times hôm 22-9 đưa tin Thủ tướng Anh Keir Starmer đang xem xét đề xuất bãi bỏ một số loại phí thị thực dành cho nhân tài hàng đầu thế giới. Theo tờ báo, "lực lượng đặc nhiệm nhân tài toàn cầu" của ông Starmer đang nghiên cứu các ý tưởng nhằm thu hút các nhà khoa học, học giả và chuyên gia kỹ thuật số giỏi nhất thế giới đến Anh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Một trong các ý tưởng đang được cân nhắc là miễn phí thị thực đối với người đã theo học tại 5 trường đại học hàng đầu thế giới hoặc đã giành được các giải thưởng danh giá. Những cuộc thảo luận này đã được bắt đầu từ trước khi Mỹ công bố chính sách mới đối với thị thực H-1B. 

Tuy nhiên, quyết định mới của Tổng thống Donald Trump đã tiếp thêm động lực cho những người đang thúc đẩy thay đổi đối với hệ thống thị thực của Anh.

Thời cơ cho các trung tâm nhân tài toàn cầu- Ảnh 1.

Hoạt động tại Trung tâm Dịch vụ nộp đơn xin thị thực Trung Quốc ở TP St. Petersburg - Nga Ảnh: TÂN HOA XÃ

Được ra mắt vào năm 2020, thị thực nhân tài toàn cầu của Anh có chi phí nộp đơn là 766 bảng (khoảng 27,3 triệu đồng). Bạn đời và con cái của người xin thị thực cũng phải trả mức phí tương tự. Thị thực này hướng tới những nhân vật nổi bật trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, nhân văn, y học, công nghệ số, văn hóa và nghệ thuật.

Trong khi đó, Trung Quốc hồi tháng 8 công bố loại thị thực K mới, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-10. Thị thực này dành cho người nước ngoài tốt nghiệp từ các trường đại học hoặc viện nghiên cứu hàng đầu (tại Trung Quốc hoặc nước ngoài) với bằng cử nhân hoặc cao hơn trong lĩnh vực STEM (khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học); chuyên gia trẻ làm việc trong lĩnh vực giảng dạy hoặc nghiên cứu liên quan đến STEM.

Thị thực K sẽ cung cấp nhiều lần nhập cảnh, thời hạn hiệu lực dài hơn, thời gian lưu trú lâu hơn. Người sở hữu loại thị thực này cũng được tạo điều kiện trong trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu, khởi nghiệp, dự án văn hóa, hoạt động kinh doanh. Giới phân tích nhận định với thị thực K, Bắc Kinh đang đưa ra lời chào mời trực tiếp nhất từ trước đến nay đối với nguồn nhân tài quốc tế.

Theo Anh Thư

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
100 ngày đếm ngược huyền thoại Warren Buffett nghỉ hưu, 1 cổ phiếu hàng đầu danh mục có thể tiếp tục bị cắt giảm để bước sang kỷ nguyên mới

100 ngày đếm ngược huyền thoại Warren Buffett nghỉ hưu, 1 cổ phiếu hàng đầu danh mục có thể tiếp tục bị cắt giảm để bước sang kỷ nguyên mới Nổi bật

Khí đốt Nga vẫn đắt hàng bất chấp lệnh cấm của EU: Một khách hàng chuẩn bị mua 2,5 tỷ m³/năm từ Moscow, coi năng lượng của Nga vẫn là ‘chân ái’ vì giá rẻ

Khí đốt Nga vẫn đắt hàng bất chấp lệnh cấm của EU: Một khách hàng chuẩn bị mua 2,5 tỷ m³/năm từ Moscow, coi năng lượng của Nga vẫn là ‘chân ái’ vì giá rẻ Nổi bật

Một quốc gia tạo ra thứ có thể nâng vật nặng bằng 10 con voi, lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu": Để làm gì?

Một quốc gia tạo ra thứ có thể nâng vật nặng bằng 10 con voi, lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu": Để làm gì?

21:00 , 24/09/2025
Giá nhà tại Trung Quốc giảm kéo dài 4 năm, tồn kho khổng lồ, cần 700 tỷ USD để hấp thụ

Giá nhà tại Trung Quốc giảm kéo dài 4 năm, tồn kho khổng lồ, cần 700 tỷ USD để hấp thụ

20:45 , 24/09/2025
Mưa lớn gây tê liệt “thành phố niềm vui” của Ấn Độ, ít nhất 10 người thiệt mạng

Mưa lớn gây tê liệt “thành phố niềm vui” của Ấn Độ, ít nhất 10 người thiệt mạng

20:09 , 24/09/2025
Mất quyền tiếp cận 150 triệu thùng dầu ngoài khơi của Nga, ‘ông lớn’ năng lượng Mỹ rục rịch ‘nối lại tình xưa’ với Moscow nhằm thu hồi khoản lỗ 4,6 tỷ USD từ 3 năm trước

Mất quyền tiếp cận 150 triệu thùng dầu ngoài khơi của Nga, ‘ông lớn’ năng lượng Mỹ rục rịch ‘nối lại tình xưa’ với Moscow nhằm thu hồi khoản lỗ 4,6 tỷ USD từ 3 năm trước

19:35 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên