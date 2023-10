Thời đất nền tăng giá “sốc” khi nào quay trở lại?

Giá đất nền vẫn tăng nhẹ so với năm ngoái

Báo cáo thị trường mới đây của DKRA cho biết, trong quý III/2023, thị trường bất động sản nhà ở TP HCM và vùng phụ cận có sự tăng nhẹ về nguồn cung lẫn lượng tiêu thụ so với quý trước ở một số phân khúc. Tuy nhiên, số lượng này vẫn ở mức thấp so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng với phân khúc đất nền, có 6 dự án mở bán trong quý với nguồn cung khoảng 271 nền, giảm 79% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 25% (tương đương 68 nền), chỉ bằng 18% so với quý trước và bằng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Mặt bằng giá bán mới trong quý không biến động so với lần mở bán trước đó, nhưng ghi nhận tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. DKRA dự báo, trong quý cuối năm, mặt bằng giá sơ cấp của phân khúc đất nền không có nhiều biến động, các chính sách chiết khấu cho phương án thanh toán nhanh được áp dụng nhằm kích cầu thị trường.

Còn theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, chỉ số giá đất nền duy trì mức tăng ổn định từ 2018 đến nay trên cả nước nhưng có xu hướng phân hóa giữa các vùng và khu vực cụ thể trong năm 2023. Sau một giai đoạn dài từ quý I/2018 đến quý III/2023, giá rao bán đất nền miền Nam đã tăng 71%, miền Bắc tăng 54%. Như vậy, trong vòng 5 năm qua, mức độ tăng giá trung bình của đất nền tại khu vực miền Nam ghi nhận cao hơn miền Bắc.

Tuy nhiên, xét riêng năm 2023, giá đất nền ở hai miền đã có chiều hướng dịch chuyển khác biệt. Giá rao bán trung bình đất nền miền Bắc vẫn duy trì xu hướng tăng, đến quý III/2023 đã tăng 4,9% so với quý IV/2022. Trong khi đó, giá rao bán đất nền miền Nam có dấu hiệu đi xuống, từ cuối năm ngoái đến nay đã giảm 26%.

Đơn vị này cho biết, trong quý 3/2023, mức độ quan tâm phân khúc đất nền trên cả nước giảm gần 10% so với quý trước đó. Nếu so với tháng 3/2022, đất nền khu vực phía Bắc ghi nhận mức độ quan tâm giảm 73%; đất nền các tỉnh phía Nam cũng giảm 71% và khu vực miền Trung giảm mạnh nhất, tới hơn 75%.

Sẽ không còn những cú “sốc” về giá

Nhận định về xu hướng của phân khúc đất nền, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng, so với các loại hình khác, thời điểm phục hồi của thị trường đất nền có thể sẽ chậm hơn do nhiều yếu tố và có thể phải đến cuối năm 2024 mới đảo chiều.

"Tín dụng mở dành cho đầu tư bất động sản vẫn ở mức rất thấp, lãi suất dù đang giảm dần nhưng với tốc độ giảm cần 3-4 quý để có thể trở về mức lãi suất năm 2021. Đặc biệt là tâm lý thị trường vẫn còn thấp với các phân khúc bất động sản thuộc loại đầu tư, đầu cơ, ít phục vụ nhu cầu ở thực. Do đó, đất nền sẽ phục hồi chậm hơn so với những loại hình khác", ông Quốc Anh cho hay.

Đồng quan điểm trên, ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Việt An Hoà cho rằng: “Nếu như nhanh thì đến quý 2/2204, đất nền mới ấm lên được. Bởi, các chính sách liên quan đến lãi suất, tín dụng ít nhất phải có độ trễ 3-6 tháng, thường đi chậm hơn sự phát triển của thị trường. Vì thế, phải qua năm 2024, mới là thời điểm của thị trường đất nền”, ông Quang nhấn mạnh.

PGS.TS. Trần Đình Thiên cũng đưa ra nhận định, đất nền vẫn có xu hướng tăng giá, khi sự khan hiếm đất đai và đô thị hoá ngày càng tăng. Tuy nhiên, sẽ không có những cú sốc về giá cả như trước bởi cơ quản quản lý sẽ có biện pháp để kìm hãm, điều tiết. Bên cạnh đó, nhà đầu tư ngày càng khôn ngoan, cẩn trọng, nên chắc chắn sẽ không có chuyện đầu tư theo đám đông khiến giá đất tăng theo kiểu “gây choáng” như trước đây.

Ông Nguyễn Đức Lập, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo bất động sản cũng chia sẻ: "Những dự đoán về thời gian phục hồi đã được nói từ năm 2022. Tuy nhiên, phục hồi ở đây không là nghĩa là thị trường sẽ bùng nổ trở lại ngay, nóng ngay về giá, giao dịch. Mà giai đoạn phục hồi sẽ đến từ từ, ban đầu là thanh khoản, thị trường đã ấm hơn cách đây mấy tháng, so với thời kỳ băng giá".