Thời điểm nào xuất hiện rét đậm, rét hại?

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) nhận định: "Không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh từ tháng 11 - 12/2024. Đến tháng 1 - 2/2025, không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ, tần suất và có khả năng tiếp tục gây ra các đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Tháng 1 và tháng 2 cũng là thời kì rét nhất trong năm. Nền nhiệt mùa đông năm nay thấp hơn 0,5 độ C hoặc xấp xỉ trung bình nhiều năm. Số ngày rét đậm - rét hại sẽ có khả năng xuất hiện nhiều ngày hơn so với mùa đông năm 2023 - 2024".

Theo Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, mùa đông năm 2023, nền nhiệt Bắc Bộ các tháng đều cao hơn 1 - 1,5 độ C, có nơi cao hơn 2 độ so với trung bình nhiều năm. Trong tháng 11 - 12 năm nay nền nhiệt có thể thấp hơn 0,5 độ C. Sang tháng 1 - 2/2025, dự báo nền nhiệt xấp xỉ trung bình nhiều năm.

"Trong tháng 1/2025, đồng bằng Bắc Bộ thường có nền nhiệt trung bình khoảng 16,5 - 17 độ C. Với nhiệt độ trung bình ở mức thấp như vậy thì khi không khí lạnh mạnh về có thể kéo nhiệt độ giảm sâu gây ra tình trạng rét đậm rét hại. Dưới 15 độ C sẽ xảy ra rét đậm, dưới 13 độ C xảy ra rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng có thể xuống 7 - 10 độ C, vùng núi 0 - 4 độ C, vùng núi cao có thể dưới 0 độ C. Cần đề phòng khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm sương muối, băng giá, mưa tuyết ở các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ trong các tháng chính đông", ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ đêm 23/10 đến ngày 31/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Trung Trung Bộ: Đêm 23 ngày 24/10, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến ngày 24/10; sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.