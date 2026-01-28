Thời điểm then chốt của siêu dự án 16 tỷ USD lớn nhất Việt Nam, kỳ vọng cạnh tranh với Singapore

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, có tổng mức đầu tư khoảng 16 tỷ USD . Khi hoàn thành, đây sẽ trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam. Thậm chí, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - một trong những doanh nghiệp thực hiện dự án này còn đặt kỳ vọng dự án sân bay Long Thành sẽ là cảng hàng không trung chuyển lớn trong khu vực, cạnh tranh với các sân bay lớn như Changi của Singapore, Suvarnabhumi của Thái Lan...

Hiện dự án đang được triển khai giai đoạn 1 với 4 dự án thành phần. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tiến độ thi công các hạng mục hiện cơ bản bám sát kế hoạch đề ra, đủ điều kiện để hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 6/2026.

Thi công lắp đặt cầu ống lồng nhà ga hành khách Sân bay Long Thành. Ảnh: DNCC

Đối với Dự án thành phần 1, các hạng mục trụ sở của cơ quan quản lý nhà nước đã đạt tiến độ quan trọng. Đến nay, toàn bộ 6 công trình trụ sở đã hoàn thành xây dựng. Trong đó, trụ sở Hải quan (thuộc Bộ Tài chính) đã hoàn tất xây dựng và đầy đủ thủ tục nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy cũng như nghiệm thu hoàn thành công trình. 5 công trình trụ sở còn lại hiện đang được triển khai công tác nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy và nghiệm thu hoàn thành, dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 1 và tháng 2/2026.

Đối với Dự án thành phần 2, các công trình phục vụ công tác quản lý bay đã cơ bản hoàn thành xây dựng. Cụ thể, các hạng mục như đài kiểm soát không lưu, nhà kỹ thuật, nhà VIP, nhà nguồn và các công trình phụ trợ quản lý bay đã hoàn tất phần xây dựng vào ngày 19/12/2025.

Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện việc lắp đặt hệ thống cơ điện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và triển khai hệ thống cáp trong tuyến tuynel ngầm, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ trong tháng 2/2026.

Cùng với đó, các hệ thống, thiết bị quản lý bay (trạm radar sơ cấp/thứ cấp, trạm phát sóng vô tuyến, trạm thu sóng vô tuyến, trạm giám sát phụ thuộc, trạm radar khí tượng, đài dẫn đường đa hướng) đã cơ bản hoàn thành lắp đặt toàn bộ các thiết bị. Hiện nay, chủ đầu tư đang chuẩn bị tổ chức vận hành thử nghiệm đơn động, liên động và dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2026.

Theo Bộ Xây dựng, đối với Dự án thành phần 2, chủ đầu tư là Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cần tiếp tục khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại. Trọng tâm là việc lắp đặt hệ thống cáp trong tuynel ngầm, đồng thời tổ chức vận hành đơn động và liên động các hệ thống thiết bị, nhằm sẵn sàng phục vụ khai thác thương mại Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào tháng 6/2026.

Công trường thi công dự án sân bay Long Thành. Nguồn ảnh: Báo Chính phủ

Đối với Dự án Thành phần 3, các công trình thiết yếu trong sân bay, dự án thành phần quan trọng nhất của toàn bộ Dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1, đến nay đã thi công hoàn thành 3/15 gói thầu. Với 12 gói thầu còn lại đang thi công, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, có 10 gói thầu có thể đảm bảo tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 6/2026.

ACV - đơn vị thực hiện hạng mục này tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu huy động thêm nhân lực, thiết bị thi công để tổ chức triển khai thi công các hạng mục công trình, nhất là đối với các gói thầu 4.8, giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật; 5.10, nhà ga hành khách. Bởi đây là các gói thầu có khối lượng công việc hoàn thiện rất lớn, nhất là gói thầu 5.10, chủ yếu sử dụng lực lượng công nhân, ít dùng máy, thiết bị cơ giới nên vẫn có nguy cơ chậm so với tiến độ điều chỉnh.

Trước đó, tại chuyến kiểm tra thực tế thi công dự án của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh diễn ra hồi tháng 1 này, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng giám đốc ACV cho biết: Toàn bộ các gói thầu của dự án đang được tổ chức thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng công trường.

Các liên danh nhà thầu đã huy động gần 15.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, hơn 3 ngàn thiết bị, máy móc, triển khai hàng trăm mũi thi công. "Mục tiêu cao nhất là đưa Sân bay Long Thành vào vận hành, khai thác thương mại trong tháng 6/2026" - ông Nguyễn Tiến Việt cho biết.

Trong khi đó, tại Dự án thành phần 4, nhóm các công trình dịch vụ và hạ tầng phụ trợ hiện đang được triển khai thi công đồng loạt. Cụ thể, có 7 công trình bao gồm cơ sở cung cấp suất ăn hàng không, khu kỹ thuật thương mại mặt đất và các hangar (khu bảo dưỡng tàu bay). Theo kế hoạch, toàn bộ các hạng mục này sẽ hoàn thành trong tháng 6/2026, đồng bộ với thời điểm đưa sân bay Long Thành vào khai thác.