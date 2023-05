"Thời điểm tốt nhất đã đến, mua BĐS phải đi trước 1 bước, đừng đợi người khác bước rồi mới theo sau"

Đánh giá về bất động sản hiện tại, ông Trung cho rằng thị trường đang giống vòng quay của kim đồng hồ, hiện tại kim đồng hồ đang ở vị trí số 6 rồi, chỉ có đi tiếp và tịnh tiến chứ không dừng lại hay chạy ngược được. “Tôi cho rằng, giai đoạn khủng hoảng và khó khăn nhất của BĐS đã qua, chờ thị trường căn hộ Hà Nội tụt giá là không khả thi, bởi các yếu tố đầu vào cấu thành giá cho một căn hộ không có yếu tố nào có thể giảm giá”.

Về nguồn cung mới, mấy năm nay tại Hà Nội hầu như không có dự án được cấp phép mới. Chỉ những dự án đã đóng xong tiền sử dụng đất cho Nhà nước mới được triển khai, những dự án chờ xin cấp phép đều chưa được phê duyệt vì vướng câu chuyện tính tiền sử dụng đất và pháp lý. Thêm nữa, hiện 4 quận nội đô không cấp phép dự án mới để giảm mật độ cư dân.

Yếu tố tiếp theo là chi phí đầu vào được tính trong tiền sử dụng đất. Sắp tới, Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi, bỏ khung giá đất, giá đất để tính tiền sử dụng đất mới sẽ tiệm cận với giá thị trường. Chi phí giá đất tăng sẽ đẩy chi phí hình thành nên giá căn hộ tăng lên rất nhiều.

Về chi phí nhân công xây dựng, chi phí phát triển sản phẩm luôn có xu hướng tăng cao. “Nhìn vào các yếu tố cấu thành nên giá căn hộ, chúng ta có thể thấy không có yếu tố nào có thể giảm xuống được. Đây là thời điểm nên mua bất động sản vì hiện nguồn cung đã khan hiếm rồi, giá chỉ có đi lên không thể giảm được”, ông Trung khẳng định.

Nói về trường hợp một số chủ đầu tư giảm giá cắt lỗ thời gian qua, ông Trung cho rằng xuất phát từ những khó khăn cá biệt của những chủ đầu tư không đủ nguồn lực. Dự án đang bán chấp nhận cắt hết lợi nhuận để huy động tài chính. “Người mua cần phải quan tâm là nếu giảm giá bán căn hộ, thì thực tế sau khi giảm giá chất lượng dự án còn giữ nguyên hay không, các tiện ích, chuẩn mực vận hành, chất lượng bàn giao có được đúng như cam kết ban đầu khi chưa có giảm giá hay không?”.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu khách hàng của One Mount Real Estate, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam tăng 1,4 triệu người mỗi năm và đạt 50 triệu người trong 25 năm tới. Và tầng lớp này, mỗi gia đình có tổng tài sản khoảng trên dưới 10 tỷ đồng, với nhu cầu sống trong một môi trường an ninh, tiện ích, con cái học trường quốc tế thì việc sở hữu nhà trong dân là điều không khả thi, họ cũng không đủ tiền mua thấp tầng. Giải pháp hoàn hảo nhất với họ là căn hộ chung cư trung và cao cấp.

“Khi nhu cầu sở hữu, nhu cầu nâng cấp cuộc sống, nhu cầu tách hộ, nhu cầu mua cho con lên Hà Nội học hành tăng sẽ khiến nguồn cầu tăng mạnh. Cùng với đó nhu cầu mua cho thuê, nhu cầu người nước ngoài mua bất động sản tại Việt Nam cũng tăng. Trước đây chỉ có người Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore ưa chuộng bất động sản Việt Nam thì hiện nay người đến từ Đài Loan nhu cầu mua nhà Việt Nam cũng rất lớn”, ông Trung cho hay.

Nhìn sâu về thị trường, Giám đốc phát triển kinh doanh OneHousing cho biết giai đoạn này kẹt về dòng tiền, không phải người dân không có tiền, không có tài sản mà các tài sản đang bị chặn lại khi các biến động lớn của thị trường xảy ra vào năm 2022. Các cú sốc đó đã qua và tác động ngay ở thời điểm trước. Nhìn về thị trường giai đoạn tiếp theo, nếu mọi người vẫn nghĩ chưa vội mua BĐS thì sẽ để vuột cơ hội tốt.

“Nhà đầu tư phải đi trước 1 bước, đừng đợi người khác bước rồi mình mới đi theo. Thị trường chứng khoán có độ nhạy sớm hơn BĐS, nhiều nhà đầu tư còn tính được ăn 2 sóng, sóng 1 ăn chứng khoán, sóng 2 chốt lời chứng khoán vào BĐS. Và ai cũng công nhận hiện tại là cơ hội rồi. Không ai nghi ngờ điều đó nữa”, ông Trung khẳng định

Cũng theo Giám đốc phát triển kinh doanh OneHousing, với tâm lý thích sở hữu BĐS của người Việt thì sớm muộn giá nhà tại Hà Nội sẽ tiệm cận TPHCM, nhưng khách hàng cần lựa chọn được dự án có đòn bẩy tài chính tốt, có tiềm năng tăng giá.

Ông Trung cho biết: “Tôi cho rằng thời điểm này là thời điểm quá tốt để mọi người lựa chọn mua nhà. Nếu lựa chọn một căn nhà cho con cái về ở thì hãy đi xem kỹ, xem cả ban ngày và buổi tối, xem cả lúc trời nắng và ngày mưa, thực tế CĐT triển khai dự án với chất lượng thế nào, cư dân tại dự án họ có đang hài lòng về chất lượng sau bàn giao hay không? Nếu chỉ chăm chăm nghĩ về giá thì chưa thực sự chọn được dự án tốt, nơi ở tốt. Về lâu về dài cần nhìn về những gì chủ đầu tư đã, đang và sẽ trang bị, cung cấp cho khu dân cư đó”.

“Giai đoạn này, nếu mua nhà đi vay tay bo không có hỗ trợ lãi suất với mức trung bình 11-12% thì quá cao. Nhưng đối với các sản phẩm bất động sản có chính sách ân hạn nợ gốc, ưu đãi lãi suất đến 2-3 năm thì nên mua ngay. Bởi, khi thị trường khó khăn nhất bạn mua được giá tốt nhất và 2-3 năm khi thị trường sôi động trở lại, bất động sản vào chu kỳ tăng giá bạn mới phải trả lãi”, ông Trung cho biết.

Thêm vào đó, pháp lý là vô cùng quan trọng. Nếu căn hộ đã bàn giao thì phải có sổ, dự án nào sắp hình thành cần xem kỹ pháp lý, dự án ở mấy năm chưa có sổ đỏ cũng cần phải xem xét, còn đúng giai đoạn này nếu ai là nhà đầu tư nên quan tâm đầu tư phân khúc nào, chủ đầu tư nào, dùng đòn bẩy tài chính hợp lý để tiền vào ít nhất nhưng lợi nhuận mức cao nhất.