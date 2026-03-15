Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo 'nóng' từ Công an: Những ai đã up ảnh thẻ cử tri lên mạng cần làm ngay việc sau!

15-03-2026 - 18:39 PM | Kinh tế số

Thông báo 'nóng' từ Công an: Những ai đã up ảnh thẻ cử tri lên mạng cần làm ngay việc sau!

Theo Công an Thành phố Hà Nội, sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, nhiều người có thói quen chụp ảnh lưu niệm, trong đó có việc đăng tải hình ảnh thẻ cử tri lên các trang mạng xã hội để chia sẻ niềm vui và sự tự hào khi tham gia ngày hội toàn dân.

Tuy nhiên, theo Công an Thành phố Hà Nội, việc đăng tải hình ảnh thẻ cử tri có thể tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân, gây ảnh hưởng đến an toàn thông tin của mỗi người.

Trên thẻ cử tri thường có các thông tin quan trọng như: Họ và tên, năm sinh, nơi cư trú, số căn cước, khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử, số thẻ cử tri… Khi hình ảnh này được đăng công khai trên mạng xã hội, các đối tượng xấu có thể lợi dụng để thu thập dữ liệu cá nhân, phục vụ các hành vi lừa đảo, giả mạo danh tính, hoặc khai thác thông tin phục vụ mục đích xấu.

"Trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, chỉ cần một số thông tin cơ bản cũng có thể bị kết hợp với các dữ liệu khác để tạo thành hồ sơ cá nhân tương đối đầy đủ", Công an Thành phố Hà Nội lưu ý.

Ngoài ra, việc chia sẻ rộng rãi hình ảnh thẻ cử tri còn có thể vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng thu thập dữ liệu về cử tri, khu vực bầu cử hoặc thông tin liên quan đến công tác bầu cử, từ đó phục vụ các hoạt động xuyên tạc, gây nhiễu thông tin trên không gian mạng.
Để bảo vệ thông tin cá nhân và góp phần bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần lưu ý một số nội dung sau:

- Không đăng tải công khai hình ảnh thẻ cử tri hoặc các giấy tờ có chứa thông tin cá nhân lên mạng xã hội.
- Trường hợp muốn chia sẻ hình ảnh kỷ niệm ngày bầu cử, cần che, làm mờ các thông tin quan trọng trên thẻ cử tri trước khi đăng tải.
- Hạn chế cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân không cần thiết trên các nền tảng mạng xã hội.
- Nâng cao cảnh giác trước các hành vi thu thập thông tin cá nhân trên mạng; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình và người thân. không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần giữ gìn môi trường thông tin lành mạnh, an toàn, đặc biệt trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên