Thống đốc Nguyễn Thị Hồng được 100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI





Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thay mặt các đồng chí được giới thiệu ứng cử phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: ĐK

Dự Hội nghị, về phía NHNN có: ông Đoàn Thái Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thống đốc Thường trực NHNN; bà Trần Thu Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí ứng cử Đại biểu HĐND các cấp, đại diện các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nơi các đồng chí được giới thiệu đang công tác; đại diện cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, tổ dân phố và đông đảo cử tri Tổ dân phố số 3 Chương Dương, phường Hồng Hà.

Các cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các cử tri đánh giá cao Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trên cương vị người đứng đầu đã lãnh đạo, chỉ đạo ngành Ngân hàng đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện đời sống nhân dân. Chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong bối cảnh trong nước và quốc tế và trong nước diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, ổn định giá cả tiêu dùng của người dân. Tỷ giá và thị trường ngoại hối ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân. Những kết quả này đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Cử tri cũng đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật của ngành Ngân hàng. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế gặp rất nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19, thiên tai, lũ lụt…, NHNN đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở theo dõi sinh hoạt tại địa phương, các cử tri cho rằng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng là người có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, gần gũi nhân dân nơi cư trú; luôn chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện rõ vai trò nêu gương của người cán bộ, đảng viên. Đồng chí thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với tổ dân phố, chi bộ, tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến xây dựng địa phương; tích cực tham gia các hoạt động chung của khu dân cư, các hoạt động lễ, Tết, công tác xã hội, từ thiện.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ và quá trình công tác, các ý kiến cử tri thống nhất đánh giá Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, là đại biểu tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín. 100% cử tri bày tỏ sự tin tưởng và tín nhiệm, cho rằng nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò đại biểu dân cử, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nâng cao đời sống Nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt các đồng chí được giới thiệu ứng cử, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và những lời nhận xét tốt đẹp của cử tri Tổ dân phố số 3, phường Hồng Hà. Thống đốc cho biết, việc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn trước Tổ quốc, trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, các ứng cử viên cam kết tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với sự kỳ vọng, tin tưởng của cử tri và nhân dân. Đồng thời, dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe các ý kiến phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri và Nhân dân là nguồn động lực quan trọng để các ứng cử viên tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và xây dựng đất nước phát triển bền vững.