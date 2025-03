Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Hơn 103 triệu lượt hồ sơ khách hàng của ngân hàng đã đối chiếu sinh trắc học

Thông tin được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đưa ra tại Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, diễn ra sáng ngày 18/3.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, NHNN là một trong những bộ ngành được Chính phủ đánh giá, ghi nhận về những cái kết quả chuyển đổi số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57/NQ-TW (ngày 22/12/2024) và Chính phủ ban hành Nghị quyết 03/NQ-CP (ngày 9/1/ 2025), NHNN đã ban hành kế hoạch triển khai và có 51 nhiệm vụ, trong đó có nhiều nội dung theo gợi ý chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ như: Đề án cơ sở dữ liệu, thúc đẩy cho vay bằng phương tiện điện tử, thúc đẩy thanh toán qua ứng dụng công nghệ mới….

"Trong quá trình này, NHNN rất chú trọng và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đi đôi với an toàn, an ninh bảo mật của hệ thống ngân hàng. Việc này sẽ tạo sự tin tưởng hơn cho người dân trong thực hiện các dịch vụ ngân hàng qua các kênh số", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chia sẻ.

Đối với việc thúc đẩy chuyển đổi số và đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an, NHNN, các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, việc triển khai Đề án 06 đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tính đến ngày 17/3, đã có hơn 103 triệu lượt hồ sơ khách hàng của ngân hàng được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID. Trong đó, có 56 tổ chức tín dụng và 44 tổ chức trung gian thanh toán đã triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip qua ứng dụng điện thoại; 60 tổ chức tín dụng đã triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip qua thiết bị tại quầy; 32 tổ chức tín dụng, 15 trung gian thanh toán triển khai ứng dụng VNeID.

Có 13 đơn vị đã triển khai chính thức và hiện 13 đơn vị này đã thử nghiệm liên kết tài khoản an sinh xã hội với tài khoản ngân hàng phục vụ cho chi trả an sinh xã hội, liên kết được hơn 335.000 tài khoản an sinh xã hội. Một số tổ chức tín dụng cũng đã triển khai sản phẩm đánh giá khả tín khách hàng vay… Thời gian tới, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số.

Liên quan đến cải cách hành chính, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho rằng, đây là nội dung được ngành Ngân hàng rất quan tâm và đã triển khai nhiều giải pháp. NHNN đã có 7 năm liên tiếp xếp thứ nhất trong hệ thống đánh giá chỉ số PAR Index của các bộ, ngành.

Từ năm 2023, NHNN đã chỉ đạo các đơn vị rà soát danh sách thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời, đã chủ động đề xuất phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính nội bộ và chuẩn hóa các thủ tục hành chính… Đến nay, tỉ lệ đơn giản hóa đạt hơn 34%.

NHNN cũng đang tham gia tích cực hoàn thiện dự thảo Nghị quyết phê duyệt chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, NHNN sẽ triển khai quyết liệt ngay sau khi Nghị quyết được ban hành.