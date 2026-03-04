Thông gia Tập đoàn Sơn Hải ứng cử đại biểu HĐND

Bố mẹ cô dâu, chú rể chụp hình cùng hai con trong ngày trọng đại của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương - thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải. Ảnh: Lê Chí Linh

Ủy ban bầu cử xã Đông Thành (Thanh Hóa) vừa công bố danh sách 36 ứng cử viên đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 2031. Theo phương án được phê duyệt, toàn xã được chia thành 5 đơn vị bầu cử để bầu ra 21 đại biểu HĐND.

Tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các thôn Đông Thôn 1, Đông Thôn 2, Thiều Xá 1, Thiều Xá 2, Cầu Tài và Cầu Thôn có 7 ứng cử viên tham gia tranh cử, bầu 4 đại biểu. Trong danh sách này có ông Đỗ Văn Tào (SN 1969), Giám đốc Công ty TNHH Ngân Hà 36.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Ngân Hà 36 được thành lập ngày 6/11/2014. Vốn điều lệ doanh nghiệp duy trì ở mức 7 tỷ đồng từ giữa năm 2019 đến nay.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty gồm xây dựng nhà để ở và không để ở, san lấp mặt bằng, hoàn thiện công trình xây dựng và thi công công trình dân dụng. Tính đến hết năm 2024, doanh nghiệp có 9 lao động. Công ty đồng thời có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực đảo và địa bàn xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển theo quy định.

Đáng chú ý, ông Đỗ Văn Tào được biết đến là thân phụ của Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Việt Nam 2020. Cuối năm 2025, Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với ông Nguyễn Viết Vương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.

Ông Nguyễn Viết Vương là con trai ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Sơn Hải – doanh nghiệp xây dựng hạ tầng có nhiều dự án giao thông lớn tại khu vực miền Trung.

Mới đây, ông Nguyễn Viết Vương cũng tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026–2031 tại đơn vị bầu cử số 13, gồm phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh.



