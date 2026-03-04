Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông gia Tập đoàn Sơn Hải ứng cử đại biểu HĐND

04-03-2026 - 14:20 PM | Bất động sản

Ông Đỗ Văn Tào, Giám đốc Công ty TNHH Ngân Hà 36 là thông gia ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Sơn Hải vừa ứng cử đại biểu HĐND xã.

Bố mẹ cô dâu, chú rể chụp hình cùng hai con trong ngày trọng đại của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương - thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải. Ảnh: Lê Chí Linh

Ủy ban bầu cử xã Đông Thành (Thanh Hóa) vừa công bố danh sách 36 ứng cử viên đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026 2031. Theo phương án được phê duyệt, toàn xã được chia thành 5 đơn vị bầu cử để bầu ra 21 đại biểu HĐND.

Tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các thôn Đông Thôn 1, Đông Thôn 2, Thiều Xá 1, Thiều Xá 2, Cầu Tài và Cầu Thôn có 7 ứng cử viên tham gia tranh cử, bầu 4 đại biểu. Trong danh sách này có ông Đỗ Văn Tào (SN 1969), Giám đốc Công ty TNHH Ngân Hà 36.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Ngân Hà 36 được thành lập ngày 6/11/2014. Vốn điều lệ doanh nghiệp duy trì ở mức 7 tỷ đồng từ giữa năm 2019 đến nay.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty gồm xây dựng nhà để ở và không để ở, san lấp mặt bằng, hoàn thiện công trình xây dựng và thi công công trình dân dụng. Tính đến hết năm 2024, doanh nghiệp có 9 lao động. Công ty đồng thời có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực đảo và địa bàn xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển theo quy định.

Đáng chú ý, ông Đỗ Văn Tào được biết đến là thân phụ của Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Việt Nam 2020. Cuối năm 2025, Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với ông Nguyễn Viết Vương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.

Ông Nguyễn Viết Vương là con trai ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Sơn Hải – doanh nghiệp xây dựng hạ tầng có nhiều dự án giao thông lớn tại khu vực miền Trung.

Mới đây, ông Nguyễn Viết Vương cũng tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026–2031 tại đơn vị bầu cử số 13, gồm phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh.


Tú An

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau khi ông Trịnh Văn Quyết liên tiếp xuất hiện, Bamboo Airways có động thái gây chú ý

Sau khi ông Trịnh Văn Quyết liên tiếp xuất hiện, Bamboo Airways có động thái gây chú ý Nổi bật

Dự án 7.300 tỷ tại nơi được mệnh danh “lạnh nhất Việt Nam” do Sun Group làm chủ đầu tư có diễn biến mới

Dự án 7.300 tỷ tại nơi được mệnh danh “lạnh nhất Việt Nam” do Sun Group làm chủ đầu tư có diễn biến mới Nổi bật

Duplex nội đô: "hàng hiếm" trong bức tranh nhà ở cao cấp trung tâm Hà Nội

Duplex nội đô: "hàng hiếm" trong bức tranh nhà ở cao cấp trung tâm Hà Nội

13:30 , 04/03/2026
Điểm cộng giá trị cho hệ sinh thái sống – làm việc – tận hưởng phía Tây Hà Nội

Điểm cộng giá trị cho hệ sinh thái sống – làm việc – tận hưởng phía Tây Hà Nội

13:30 , 04/03/2026
Tỉnh giàu nhất Việt Nam sở hữu siêu dự án 16 tỷ USD cùng loạt hạ tầng nghìn tỷ, đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Tỉnh giàu nhất Việt Nam sở hữu siêu dự án 16 tỷ USD cùng loạt hạ tầng nghìn tỷ, đặt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

12:40 , 04/03/2026
Cảnh nàng dâu thắp hương mùng 1 trong nhà phố cổ Hà Nội hút gần 6 triệu lượt xem

Cảnh nàng dâu thắp hương mùng 1 trong nhà phố cổ Hà Nội hút gần 6 triệu lượt xem

12:38 , 04/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên